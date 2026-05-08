Nieuwe Renault Twingo is in Nederland

De introductie werd spectaculair gevierd met een exclusief Hello Twingo event, waarbij een nieuwe elektrische Twingo letterlijk naar grote hoogte is gebracht door die op het dak van REM-eiland te hijsen.

Na de showroomintroductie gaat ook de landelijke campagne van start. De Renault Twingo E-Tech electric is vanaf 11 mei te zien in een nieuwe televisiereclame en diverse online uitingen. De campagne benadrukt de technologie, het design én het rijplezier van de nieuwe Twingo.

De Renault Twingo E-Tech electric biedt een rijbereik tot 263 km en heeft een moderne uitrusting. Vanaf de Evolution uitvoering zijn onder meer een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, 10-inch centraal scherm met smartphone-replicatie en een connected multimediasysteem standaard. Tot de uitrusting behoren verder geavanceerde rijhulpsystemen, cruise control, individueel verschuifbare achterstoelen, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, handmatige airconditioning en parkeersensoren achter. De Twingo E-Tech electric evolution is leverbaar vanaf 20.990 euro.

Alle uitvoeringen van de Twingo E-Tech electric zijn in Nederland standaard uitgerust met een 11 kW AC bidirectionele lader en 50 kW DC-snellader. Hiermee is de batterij in 30 minuten van 10% tot 80% op te laden. De 11 kW AC-lader ondersteunt V2L (vehicle-to-load), waarmee tot 3.700 W vermogen beschikbaar is voor een 220V-apparaat via een power-to-object-adapter. Daarnaast wordt ook V2G (vehicle-to-grid) mogelijk, wat bijdraagt aan kostenbesparing bij het thuisladen.