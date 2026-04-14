Renault Twingo wordt kunstwerk

De kunstenaar en vormgever Joshua Vides staat bekend om zijn monochrome esthetiek, geïnspireerd op tekeningen, stripverhalen en cartoons. Met zijn visuele taal van strak omlijnde contouren transformeert hij objecten uit de echte wereld tot illusies die doen denken aan schetsen, alsof ze uit een tweedimensionale wereld stappen en onze driedimensionale realiteit binnentreden. Met schilderijen, sculpturen, installaties en auto's verkent hij de grenzen tussen kunst en object, tussen realiteit en idee, in een stijl die direct herkenbaar is.

Van 8 tot en met 13 april fungeerde de Twingo als canvas voor een live artistieke optreden. Gedurende drie dagen werkte Joshua Vides aan het voertuig op de Renault Carwalk, waarbij het publiek de creatie kon bijwonen tijdens twee speciale sessies. Voor de ogen van de bezoekers veranderde de kunstenaar stap voor stap een industrieel object in een immersief kunstwerk.

Het door Joshua Vides herinterpreteerde Twingo model, officieel voltooid op 13 april, is tot 9 juni te zien op de Renault Carwalk als onderdeel van de tentoonstelling Pop Art Car. Daarna wordt het werk opgenomen in de Renault Fund art car collectie, die enkele jaren geleden is opgericht om de dialoog tussen de auto, hedendaagse kunst en design te verkennen.