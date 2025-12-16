Renault prijst Twingo E-Tech

Twingo E-Tech electric vanaf de basis-uitvoering standaard voorzien van onder meer: een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, 10-inch centraal scherm met smartphone-replicatie en connected multimediasysteem, cruise control, automatische noodremassistent, Lane Keeping Assist, advanced driver monitoring, elektronische parkeerrem, individueel verschuifbare achterstoelen, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, handmatige airconditioning, parkeersensoren achter en een mode 3-laadkabel.

De uitvoering Techno heeft een vanafprijs van €22.590. Deze versie beschikt over: het multimediasysteem OpenR Link met Google built-in, Reno avatar, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, automatische airconditioning, one-pedal driving, een neerklapbare rugleuning van de passagiersstoel vóór en een digitale achteruitrijcamera.

Alle uitvoeringen van de Twingo E-Tech electric zijn in Nederland standaard uitgerust met een 11 kW AC bidirectionele lader en 50 kW DC-snellader. Hiermee wordt de batterij in 30 minuten van 10% tot 80% opgeladen onder ideale omstandigheden. De 11 kW AC-lader ondersteunt V2L (vehicle-to-load), waarmee tot 3.700 W vermogen beschikbaar is voor een 220V-apparaat via een power-to-object-adapter. Daarnaast wordt ook V2G (vehicle-to-grid) mogelijk, wat bijdraagt aan kostenbesparing bij het thuisladen.

Voorrang voor TwingO R Pass-houders

Houders van de Twingo R Pass krijgen als eersten de mogelijkheid om de Renault Twingo E-Tech electric in Techno-uitvoering te bestellen, inclusief de op dat moment beschikbare kleuren en uitrusting. Zij worden hiervoor benaderd door de Renault-dealer die bij aanschaf van de pass is geselecteerd. Vervolgens hebben zij een voorkeursperiode van 22 dagen (van 16 december tot en met 7 januari) om hun auto samen te stellen en te bestellen. Wie binnen deze besloten periode een bestelling plaatst, profiteert bovendien van prioriteit bij de productie in de fabriek. Daardoor behoren zij tot de eerste klanten die hun nieuwe auto in ontvangst nemen.

Daarnaast is de Twingo R Pass nog tot en met 7 januari 2026 beschikbaar voor wie ook van prioritaire levering wil profiteren. Andere klanten kunnen hun auto vanaf 8 januari 2026 bestellen. De bestellingen voor de Evolution-uitvoering openen voor iedereen in het voorjaar van 2026.