In 1993 introduceerde Renault een baanbrekende auto. De eerste generatie van de Twingo was een eigenzinnige en vooral heel erg slim ontworpen auto. De vormgeving wist niet alleen een lach op het gezicht van buitenstaanders te toveren, de ongebruikelijke vorm zorgde ook voor heel veel binnenruimte. Bovendien kon de Twingo dankzij het unieke concept voordelig worden gebouwd en aangeboden. Daarbij werden de besparingen zo verpakt, dat ze niet als armoedig, maar als stijlelementen werden ervaren. Dit succesvolle concept is gebruikt als basis voor de nieuwe, geheel elektrische Twingo.

Aan het lijnenspel van weleer hebben de vormgevers een nieuwe draai gegeven. De onderlinge verhoudingen zijn vrijwel gelijk gebleven, zodat de Twingo even koddig oogt als voorheen. Echter, de auto is flink gegroeid. Elektrische aandrijving is namelijk zwaar en dat vereist grotere wielen (16 inch is standaard, 18 inch is optioneel). Om in verhouding te blijven moest de hele auto vervolgens in alle richtingen groeien. Ook de elektrische Twingo heeft vrolijk kijkende koplampen, die dankzij LED-techniek als kikkerogen boven de motorkap uitsteken. Dankzij een subtiele grille, die de ronding van de auto volgt, lijkt het alsof de Twingo altijd glimlacht.

Onder het charmante koetswerk gaat heel veel innovatie schuil die de Twingo slimmer, zuiniger en goedkoper moet maken. De eerste daarvan is de neus! De motorkap kan namelijk alleen door monteurs van Renault worden geopend. Daarom is geen gebruikersvriendelijk ontgrendelingsmechanisme nodig en is geen ruimte nodig om de hand tussen de motorkap en het koetswerk te steken. Dat maakt de Twingo voordeliger en verbetert de stroomlijn. De eerste Twingo had drie kenmerkende ventilatie-openingen op de motorkap. Die doen bij de elektrische Twingo dienst als openingen om onder andere de ruitensproeiervloeistof bij te vullen.

Renault wilde de Twingo een slanke achterzijde geven, maar dat zou wervelingen achter de auto veroorzaken. Daarom zijn op de achterlichten "haaienvinnen" geplaatst die de wind recht naar achteren geleiden. Dit is niet alleen een leuk stijlelement, het levert enkele kilometers extra bereik op! Om het vrolijke karakter te versterken is de Twingo leverbaar in heldere, sprekende kleuren (alhoewel er een zwarte versie is voor mensen die niet willen opvallen).

Ruimte

De originele Twingo was een driedeurs auto, deze moderne Twingo is een vijfdeurs. Echter, het is nog steeds een "monovolume" en geen doorsnee hatchback. Het verschil zit in de ruimere opzet, met meer ruimte rondom de stoelen. Daarom is de Twingo voorin niet alleen ruim, maar voelt deze auto zelfs groter dan hij is. Omdat de wielen op de uiterste hoeken zijn geplaatst, wordt de maximale binnenruimte uit de bescheiden buitenmaten gehaald. Toch is de beenruimte achterin beperkt en de hoofdruimte matig.

Als goedmakertje staat de achterbank op rails, zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte of meer bagageruimte. De bijrijdersstoel kan worden opgeklapt, zodat objecten tot 2 meter in de Twingo kunnen worden vervoerd. Ook heel praktisch: de deurvakken en het bergvak in de middentunnel hebben hoge opstaande randen, zodat spullen er niet zomaar uitvallen (de fabrikant heeft geleerd van fouten in de Renault 5, waarvan de bergvakken vrijwel onbruikbaar zijn vanwege de lage randen).

De bagageruimte is niet bijzonder groot (360 liter), maar is zeer slim ingedeeld. Onder de laadvloer is een extra bergvak te vinden voor bijvoorbeeld de laadkabel. Op strategische plekken in het interieur (inclusief de kofferbak) zijn generieke bevestigingspunten te vinden waarop op maat gemaakte accessoires passen. Denk daarbij aan een kledighaak, een boodschappentas, een zaklamp en een kabelbinder. Mocht dit bekend klinken: de Twingo neemt het zogenaamde "You Clip"-systeem over van zustermerk Dacia en voegt er extra accessoires aan toe.

„De Twingo biedt behalve moderne techniek en op Europa gerichte ergonomie namelijk ook heel veel karakter“

Diverse Chinese merken bieden inmiddels goede en voordelige elektrische auto's aan. Met de Twingo concurreert Renault niet alleen met de prijs, maar ook met het karakter. De Twingo is minstens zo functioneel en verstandig als de Chinese concurrenten, maar voegt daar heel veel meer karakter aan toe. Dat zit in het uiterlijk en het innerlijk. De vormen in de cabine zijn speels, waarbij de lakkleur op diverse plekken terugkomt als decoratie. De stoelbekleding heeft een patroon met verloop voor een dynamische uitstraling. Op de vloermatten en het dak is een patroon van letters aangebracht in het unieke Twingo-lettertype. Kortom: voordat de bestuurder een meter heeft gereden, heeft deze al een glimlach op het gezicht!

Uitrusting

Om de Twingo voordelig aan te kunnen bieden is het platform van de Renault 4 en 5 als basis gebruikt. Zelfs deze kleine auto heeft daarom een beeldscherm (7 inch) in plaats van analoge klokken achter het stuurwiel. Centraal op het dashboard staat een groter beeldscherm (10 inch) dat Android Automotive als besturingssysteem gebruikt. Renault heeft daar vrolijke "graphics" en animaties aan toegevoegd die passen bij het karakter van de auto.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt dit twee of honderden applicaties. De instapversie biedt slechts de mogelijkheid om een smartphone te koppelen via Apple CarPlay of Android Auto. De duurdere uitvoering geeft toegang tot het Android-besturingssysteem, inclusief de mogelijkheid om applicaties uit de Play Store te installeren. Dit werkt uitstekend, maar gaat wel ten koste van de privacy (lees de algemene voorwaarden!). Wanneer de Twingo in productie gaat, wordt een inmiddels sterk verouderde en niet langer ondersteunde versie van Android gebruikt (versie 12). Renault belooft dat er in de loop van 2026 een update naar Android versie 14 komt (ook verouderd, maar nog wel ondersteund door Google).

In de introductie van dit verslag wordt gesproken over de hoge eisen waaraan een moderne auto moet voldoen. Dat betreft niet alleen de uitstoot van de motor, maar ook de veiligheid. De Twingo is daarom voorzien van dezelfde actieve veiligheidsvoorzieningen als grotere auto's. Camera's kijken met de bestuurder mee en waarschuwen bij het overschrijden van de maximumsnelheid of de strepen op het wegdek. De elektronica waarschuwt voor verkeer van achteren bij het uitstappen en de Twingo kan zichzelf (deels) automatisch inparkeren.

Elektrische auto

Het duurste onderdeel van een elektrische auto is de batterij. Om de Twingo voordelig aan te kunnen bieden kiest Renault daarom voor een batterij met een beperkte capaciteit (27.5 kWh) en voor een voordelige celchemie. In tegenstelling tot de andere elektrisch aangedreven Renaults gebruikt de Twingo namelijk "LFP"-techniek (lithium-ijzer-fosfaat). Een LFP-batterij is voordeliger te produceren en heeft geen koeling of verwarming nodig om goed te kunnen functioneren. Als extra voordeel is een LFP-batterij minder brandgevaarlijk dan de meer gangbare lithium-ion techniek en gaat deze langer mee.

Het nadeel van LFP is een minder grote energiedichtheid en daarom heeft de Twingo een theoretische actieradius van 263 km. Bovendien levert Renaults eigen accu-fabriek in Frankrijk geen LFP-batterijen. Deze worden daarom ingekocht bij het Chinese CATL. Desondanks zou de Twingo, inclusief de uitstoot tijdens de productie, al minder milieubelastend zijn dan een kleine auto met benzinemotor na 35.000 km.

Omdat dit verslag is gebaseerd op een kennismaking met prototypes in een fotostudio, kon nog niet worden gereden. De elektromotor levert 82 pk / 175 Nm en dat is op papier ruim voldoende voor deze 1.200 kg wegende Twingo. Om zuiniger (en makkelijker!) te kunnen rijden, kan in vier stappen worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Ook rijden met één pedaal (snel het stroompedaal loslaten staat dan gelijk aan remmen) is mogelijk.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan de Twingo wel of niet snelladen. De eenvoudigste versie zonder opties laadt met 6.6 kW. Wanneer voor het optionele "pack advantage" wordt gekozen, kan bij publieke laadpunten met een snelheid van 11 kW worden opgeladen en bij een snellader met 50 kW. Deze snelheden staan in goede verhouding tot de batterij-capaciteit en opladen van 10% tot 80% zou daarom in theorie slechts 30 minuten kosten.

Weggedrag

De Twingo staat weliswaar op hetzelfde platform als de subliem rijdende Renaults 4 en 5, het onderstel van die modellen is vanwege de kostprijs niet overgenomen. In plaats daarvan deelt de Twingo de (achter)wielophanging met de Renault Captur.

Conclusie

Renault is goed bezig! Heel veel merken beloven een kleine, goedkope elektrische auto, maar alleen de Chinese nieuwkomers maken dit tot nu toe waar. Renault heeft daarom een eigen kenniscentrum opgezet in China en heeft de kunst van het supersnel ontwikkelen afgekeken. Binnen twee jaar en tegen 80% van de gebruikelijke kosten is de Renault Twingo ontwikkeld.

Het resultaat is een auto die overtuigt met veel meer dan alleen de lage prijs (minder dan 20.000 euro, leverbaar vanaf 2026). En daarmee biedt Renault zelfs meer dan de Chinese concurrenten! De Twingo biedt behalve moderne techniek en op Europa gerichte ergonomie namelijk ook heel veel karakter. Door de eerste generatie van de Twingo als uitgangspunt te nemen, straalt deze elektrische auto zelfs positieve energie uit.