Autotest | Wie bij de introductie van de Fiat 500 in 2007 had beweerd dat diezelfde auto 13 jaar later nog op de markt zou zijn, zou voor gek worden verklaard. De gemiddelde auto gaat zes jaar mee en wordt na een facelift na hoogstens acht jaar vervangen door een nieuw model. De Fiat 500 gaat niet alleen al dertien jaar mee, maar is zelfs in het nieuw gestoken! Heeft deze klassieker in wording nog wel bestaansrecht?

Wat de Fiat 500 al zo lang zo succesvol maakt is natuurlijk het uiterlijk. De eerste Fiat 500 uit 1957 wist met een innemend uiterlijk de harten te veroveren en deze generatie uit 2020 doet dat nog steeds. Bovendien heeft Fiat de aankleding in de loop der jaren steeds weten te verfijnen, om de 500 nog aantrekkelijker te maken. Zo oogt het hier gereden blauwe exemplaar met wit interieur uitgesproken chic. Op die manier doen de leeftijd of de kwaliteiten er nauwelijks toe, men wil simpelweg een 500 hebben!

Cabriolet

De testauto is bovendien een "500C" en die is nog begeerlijker. Alhoewel de "C" in de naam hint naar "cabriolet" neemt Fiat dat woord wijzelijk nooit in de mond. En daar is een goede reden voor! Het dak is weliswaar geheel te openen en de achterruit kan worden opgeklapt, maar de balken boven de zijruiten blijven altijd op de plek. Daarom geeft de 500C niet het volledige gevoel van vrijheid dat een volbloed cabriolet wel biedt.

Tegelijkertijd is het gevoel van vrijheid wél groter dan bij een auto met alleen een open dak. Een bijkomend voordeel van de constructie van de 500C is, dat het dak (al rijdende!) in stappen kan worden geopend of gesloten. In de praktijk is rijden met het dak geheel open en de achterruit weggeklapt het meest comfortabel. Met de achterruit op de plek verbetert het zicht in de binnenspiegel, maar nemen de turbulentie en rijgeluiden sterk toe. Met geheel geopende kap is het tot 80 km/u comfortabel "cruisen". Boven de 100 km/u is het vanwege de rijgeluiden en -wind met de cabrio-pret gedaan. Met gesloten dak zijn duidelijk meer rijgeluiden hoorbaar dan in een 500 met vast dak, maar niet zo veel dat het storend wordt.

Uitrusting

De bekleding van de stoelen van de Fiat 500 voor modeljaar 2021 is gemaakt van geschept zee-plastic. Dit materiaal oogt bijzonder fraai en voelt prettig aan. Echter, de vorm van de stoelen is niet de meest comfortabele. Daarbij is de zit relatief hoog, waardoor lange bestuurders minder prettig zitten. Het stuurwiel is beperkt verstelbaar en ook dat zorgt ervoor dat niet iedereen een ideale zithouding kan vinden. De ruimte achterin is uiterst gering, zoals bij veel auto's van deze omvang.

De 500 is voorzien van een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat is ontwikkeld in samenwerking met TomTom. Dankzij TomTom worden routes slim gepland, rekening houdende met de actuele verkeerssituatie. Indien gewenst kunnen adressen worden ingesproken en dat werkt in de praktijk keurig, zelfs met complexe straat- of stadsnamen. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto blijft de 500 bij de tijd. Hiermee zijn zaken zoals online navigatie, podcasts en een stemgestuurde virtuele assistent via de smartphone van de bestuurder in de auto beschikbaar.

Een punt waarop de 500 zijn hoge leeftijd duidelijk verraadt is de veiligheid. Het aantal actieve veiligheidsvoorzieningen (= ongelukken voorkomen) is vrijwel nul. Dit terwijl andere kleintjes van recente datum op dit gebied nog nauwelijks onderdoen voor grotere auto's.

„Door de rijstijl aan te passen aan de wil van de auto én het advies van Fiat, stond de eco-meter na vrijwel iedere rit op 100%“

Hybride

Het belangrijkste nieuws voor modeljaar 2021 is de komst van hybride-aandrijving. Of beter gezegd: mild-hybrid, want de "Fiat 500 Hybrid" kan zich niet voortbewegen op alleen de elektromotor. Fiats hybride-aandrijflijn bestaat uit een kleine batterij (onder de bijrijdersstoel) plus een extra grote startmotor. Die laatste assisteert de benzinemotor waar nodig om het verbruik te verlagen. De energie die daarvoor nodig is wordt "gratis" gewonnen tijdens remmen en uitrollen.

De benzinemotor is ook nieuw. Voorheen was de 500 voorzien van een tweecilinder motor. Dat is nu een driecilinder. In theorie zou die laatste een rustigere loop moeten hebben, maar nog steeds is goed hoor- en voelbaar wanneer de motor loopt. Bovendien is overduidelijk dat Fiat de krachtbron op alle mogelijke manieren heeft "geknepen" om het verbruik te verlagen. Wie simpelweg gasgeeft en wegrijdt, zal het overige verkeer vrijwel altijd ophouden. Op de geringste helling loopt de snelheid terug als geen gas wordt bijgegeven. Ook het inschakelen van de pomp van de airconditioning is voelbaar in het gaspedaal. Daarbij moedigt de schakelindicator aan om bij zo'n laag toerental te schakelen (50 km/u = zesde versnelling), dat de 500 meestal tegen het "bokken" aan rijdt.

Om vlot met het verkeer mee te komen moet de 500 flink worden aangespoord en dan loopt het verbruik sterk op. Wie zuinig wil rijden laat de auto het tempo bepalen en hoopt het overige verkeer niet te veel te hinderen. Van de assistentie van de elektromotor is helaas niets merkbaar. In de praktijk voelt de 500 zich het prettigst bij een gangetje tussen de 90 en 100 km/u. Dan loopt de motor het mooist rond en blijven ook de overige rijgeluiden beperkt. Fiat adviseert om bij afremmen vanaf 30 km/u het gaspedaal los te laten en de versnelling in neutraal te zetten, zodat het systeem maximaal kan besparen.

Door de rijstijl aan te passen aan de wil van de auto én het advies van Fiat, stond de eco-meter na vrijwel iedere rit op 100%. Na een kleine week rijden (20% stadsverkeer, 80% snelweg) resulteerde dit volgens de boordcomputer in een verbruik aan van 1 op 23,3. Afgaande op de afgelegde afstand gedeeld door het aantal getankte liters aan de pomp zou het verbruik 1 op 21,5 bedragen. Dit zijn keurige cijfers en hiermee is de Fiat 500 Hybrid iets zuiniger dan andere auto's in dit segment.

Weggedrag

De Fiat 500 oogt als een speelse auto, maar de prestaties van de nieuwe hybride aandrijving zijn alles behalve gretig of gewillig. Toch heeft de auto wel degelijk een levendig karakter en dat is te danken aan het weggedrag. De besturing is direct, de balans is goed en de grip uitstekend. De Fiat 500C nodigt bijna uit tot vlot bochtenweg en beloont dat steevast met heel veel voldoening. Ook dat speelse is na 13 jaar nog steeds niet verloren gegaan!

Conclusie

Heeft de Fiat 500 na 13 jaar en een zoveelste verjongingskuur nog bestaansrecht? Ja en nee. Fiat heeft inmiddels een geheel elektrische 500 geïntroduceerd en die is in alle opzichten superieur aan dit uitgaande model. Bovendien heeft de elektrische 500 een gunstig geprijsd instapmodel waardoor het prijsverschil zo klein is, dat er nauwelijks een reden is om niet voor de elektrische 500 te kiezen.

Dat gezegd hebbende, is de facelift voor modeljaar 2021 wel degelijk een verbetering. De driecilinder in combinatie met een elektrische assistent is zuiniger dan de tweecilinder dan voorheen, alhoewel beide een (sterk) aangepaste rijstijl vereisen om echt zuinig te kunnen rijden. Het nieuwe infotainment-systeem met ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto brengt de 500 weer helemaal bij de tijd. Tenslotte is de aankleding weer verder verfijnd, zodat de 500 nog begeerlijker is geworden. En laat dat nu precies het kenmerk van een klassieker zijn...

plus Innemend uiterlijk

Uitstekend weggedrag

Modern infotainment-systeem min Matige prestaties

Zuinig rijden vraagt een sterk aangepaste rijstijl

Beperkt zicht in binnenspiegel met geheel geopende kap

Fiat 500C beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 18.874,- Gebruikt

vanaf € 17.450,- Import

vanaf € 18.585,- Bijtelling

vanaf € 127,- eerste keuze

5 jaar garantie

3 jaar lakgarantie 1 op voorraad

vanaf 2017

vanaf 38.803 km 3 op voorraad

vanaf 2019

vanaf 2.950 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Kia Picanto

"Picanter"

Hyundai i10

"Grote vooruitgang op kleine schaal"

Citroën C1

"Knollen voor Citroënen verkopen?"

Peugeot 108

"Leeuwenwelp"