Autotest | Zoekt u een elektrische auto? Dan is er keuze genoeg, want de markt voor elektrische auto's groeit razendsnel. Zoekt u een elektrische auto die tevens een cabriolet is? Dan is er slechts één keuze: de Smart ForTwo Cabrio EQ. Een goed idee?

De Smart ForTwo Cabrio is al vele jaren op de markt. De eerste versie stamt uit 2000. Sinds die tijd is het concept altijd hetzelfde gebleven: dankzij een compacte bouw en een doordachte inrichting is de Smart ForTwo de ultieme stadsauto. Gaandeweg werd de ForTwo iets groter en veel luxueuzer. Terwijl de eerste Smarts eenvoud en doelmatigheid uitstraalden, is de wijnrode testauto een regelrecht mode-statement.

Ondanks de minimale buitenmaten biedt het interieur wonderlijk veel ruimte. De twee stoelen zijn royaal bemeten en zowel de hoofd- als de beenruimte is vergelijkbaar met die van een grote auto. Vanbinnen voelt iedere Smart daarom veel groter en ruimer dan de buitenmaten doen vermoeden.

Cabriolet

Voor de hier gereden cabriolet komt daar een groot gevoel van vrijheid bij. Het dak kan in drie stappen worden geopend. Eerst wordt het daadwerkelijke (stoffen) dak met een druk op de knop geopend. Door de knop nog een keer in te drukken, vouwt het dak zich inclusief de achterruit tot een pakketje op.

Als laatste stap kunnen de balken boven de portieren met de hand worden weggenomen. Deze worden met een hendel losgemaakt en kunnen dan worden opgeborgen in het onderste deel van de achterklep (dat daardoor iets dikker wordt en de bagageruimte verkleint). Het verwijderen van de balken boven de portieren zorgt voor een beduidend groter gevoel van vrijheid en maakt het verschil tussen een auto met open dak en een echte cabriolet.

Met de balken boven de portieren op hun plaats kan tot zo'n 100 km/u comfortabel worden gereden met geopend dak. Het voordeel van rijden met de balken op hun plaats is, dat het dak al rijdende kan worden gesloten. Mocht het weer omslaan, dan is het niet nodig om te stoppen, maar kan het dak binnen enkele seconden worden gesloten. Met gesloten dak produceert de ForTwo Cabrio meer rijgeluiden dan de ForTwo met vast dak, maar niet zoveel meer dat het een reden zou zijn om niet voor de cabriolet te kiezen. In tegendeel: juist omdat het dak zich zo eenvoudig laat openen en sluiten, nodigt het uit tot veelvuldig gebruik (misschien wel meer dan bij een cabriolet die moet stoppen om het dak te openen en te sluiten).

Modeljaar 2020

De reden om juist nu met de Smart ForTwo Cabrio op stap te gaan is de facelift die de auto heeft ondergaan voor modeljaar 2020. Daarbij zitten de aanpassingen niet zozeer in het uiterlijk, maar vooral in de uitrusting. Iedere Smart heeft voortaan een Internet-aansluiting. Daarmee kan vanuit de auto informatie worden ingewonnen over vrije parkeerplekken of om de auto te delen (en bij te houden wie wanneer heeft gereden).

Dankzij de Internet-verbinding kan ook op afstand met de auto worden gecommuniceerd en dat is met name zinvol bij een elektrische auto. Zo kan worden gecontroleerd hoe het laadproces verloopt (zinvol als een laadpunt met meerdere auto's wordt gedeeld en de stroomtoevoer varieert). Ook kan het interieur voor aanvang van een rit gekoeld danwel verwarmd worden, terwijl de auto nog aan de lader staat. Dat bespaart energie tijdens het rijden en zorgt voor een aangename temperatuur in de auto bij aanvang van de rit.

Voor modeljaar 2020 is ook ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto aangekondigd, alhoewel in de testauto alleen deze laatste te vinden was. De uitrusting is rijk en modern. Alleen als het gaat om semi-zelfrijdende functies is merkbaar dat het ontwerp van de ForTwo op leeftijd is. Automatisch remmen, sturen en gas geven zou te ingrijpend zijn en daarom zijn die functies beperkt tot alleen waarschuwen voor gevaar. De achteruitrijcamera, die op de ForTwo met vast dak nog als overbodig werd betiteld, is op de Cabrio zinvol omdat met geopend dak het zicht in de binnenspiegel minder is.

Elektrische auto

De EQ (zoals elektrisch aangedreven modellen van Smart heten) heeft een kleine accu en dat heeft twee redenen. Ten eerste is de ForTwo bedoeld voor gebruik in de stad en daar worden geen grote afstanden afgelegd. Een grote accu zou in de stad voor extra ballast zorgen en maakt de auto kostbaarder. De tweede reden is van meer praktische aard: in een auto van 2 meter 70 past simpelweg geen grote accu.

Op de 18 kWh sterke batterij kan volgens een offciële meting (WLTP standaard) 132 km worden afgelegd. De testrit vond plaats tijdens een hittegolf en wanneer het klimaatcontrolesysteem dan niet wordt gebruikt kan dit oplopen tot 160 km! Tijdens een eerdere testrit met de ForTwo met vast dak onder minder gunstige weersomstandigheden bedroeg de actieradius 125 km.

„Als cabriolet is de ForTwo nog leuker dankzij het betere gevoel met het mechaniek en het grote gevoel van vrijheid“

In de praktijk is dit bij stadsverkeer ruimschoots voldoende. Sterker nog: wanneer de auto alleen in de stad wordt gebruikt, hoeft soms dagen lang niet geladen te worden! Wie toch probeert langere afstanden af te leggen moet echter goed plannen. Met ingang van modeljaar 2020 laat de ForTwo EQ zich extra snel opladen (22 kW). Dat betekent dat in de praktijk in zo'n drie kwartier van 10 tot 80% kan worden geladen. Toch is er een beperking: de stekker die de ForTwo EQ gebruikt is een "type 2" en geen "CSS" (zoals te vinden bij snelladers). Daarom kan de ForTwo EQ niet terecht bij snelladers langs de snelweg (bij tankstations en wegrestaurants) en moet worden uitgeweken naar publieke laadpunten zoals te vinden bij winkelcentra. Alhoewel Smart dus terecht kiest om geen ondersteuning te bieden voor snelladen (50 kW en meer), was compatibiliteit met een dergelijk stekker wel wenselijk geweest.

Rijplezier

Wat Smart rijden aangenaam maakt, is de vlotte reactie op het gaspedaal en de extreme wendbaarheid van het compacte koetswerk. Dat geldt in nog sterkere mate voor de elektrische modellen! Omdat een elektromotor geen toeren hoeft op te bouwen om te kunnen presteren, is de ForTwo EQ nog levendiger en nog alerter. Van het extra gewicht van de batterij is zowel in de prestaties als in het weggedrag weinig merkbaar.

Alle elektrische auto's kunnen energie terugwinnen tijdens het remmen, zo ook de Smart EQ. In de standaard modus rolt de auto uit wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Door te kiezen voor de eco-modus houdt de auto iets in en wordt meer energie teruggewonnen. Met enige handigheid kan dan met slechts één pedaal worden gereden en is het rempedaal alleen nodig voor noodsituaties.

Met geopend dak is het heerlijk dat de ervaring niet wordt verstoord door het pruttelen van een verbrandingsmotor. In plaats daarvan genieten de inzittenden in geuren en kleuren van de omgeving. Kortom: de elektrische aandrijving heeft de Cabrio alleen maar beter gemaakt.

Conclusie

Er is slechts één elektrische auto die tevens een cabriolet is. En dat is een feest om in te rijden! Een Smart ForTwo biedt van nature al heel veel rijplezier dankzij de wendbaarheid, de slimme ergonomie en (sinds 2020) de moderne uitrusting. De elektrische ForTwo vehoogt dat rijplezier met een vlotte reactie op het stroompedaal, plus een rust en souplesse die alleen haalbaar is met zeer grote en kostbare verbrandingsmotoren. Als cabriolet is de ForTwo nog leuker dankzij het betere gevoel met het mechaniek en het grote gevoel van vrijheid.

Toch zijn er een paar kanttekeningen. Omdat het dak van de cabriolet zich opvouwt en rust op de onderste helft van de achterklep, wordt het zicht in de binnenspiegel iets beperkt. Ondanks de facelift voor modeljaar 2020 is in de beperkt aantal semi-zelfrijdende functies merkbaar dat dit een oud ontwerp is. Daarbij moet rekening worden gehouden met de bescheiden actieradius. Wie probeert langere afstanden af te leggen, moet goed plannen, mede omdat de stekker van een snellader niet op de EQ past. In de stad en de regio is het bereik van 130 km ruimschoots voldoende en daar voelt deze cabriorijder zich een grote slimmerik; precies zoals het hoort bij Smart.

plus Fijne cabrio

Voordelig in gebruik

Doordachte ergonomie min Forse prijs

Beperkte actieradius

Geopend dak hindert zicht in binnenspiegel

Volkswagen Up!

"Voor het volk"

Fiat 500C

"Het perfecte excuus"

Seat Mii

"Tweede leven"

Skoda Citigo

"Eindelijk thuis"