Renault Twingo verzamelt data

Het concept is gebaseerd op de volledig elektrische Renault Twingo E-Tech electric. Dankzij camera's en sensoren fungeert de auto als een mobiel platform voor het verzamelen van data over zaken als luchtkwaliteit, geluid, droogte en schade aan de openbare ruimte. Met cleveR insights willen Renault en Software République bijdragen aan slimmer en efficiënter beheer van steden, waarbij actuele data helpt om de leefomgeving duurzaam te verbeteren.

De Renault Twingo E-Tech electric is met zijn compacte formaat (3,79 meter lang) en 100% elektrische aandrijving geschikt voor stedelijke toepassingen. De auto kan stil, emissievrij en flexibel door de stad rijden en continu gegevens verzamelen. Met zijn speciale sensorunit op het dak fungeert de auto als een mobiel observatiestation. De verzamelde informatie wordt gecombineerd met andere databronnen om een actueel en gedetailleerd beeld van de omgeving te creëren. Een aanvullend meetinstrument kan bijvoorbeeld ook verkeersgeluiden analyseren en de akoestische toestand van wegen in kaart brengen.

CleveR insights is gebaseerd op een bestaand, gehomologeerd productiemodel. Daardoor kan het concept relatief eenvoudig worden ingezet in de praktijk en geïntegreerd in bestaande wagenparken van bijvoorbeeld gemeenten, bedrijven en mobiliteitsdiensten. De auto beschikt ook over een modulaire laadruimte voor specifieke apparatuur voor onder andere meetcampagnes, onderhoud of inspecties.

Het ontwerp van cleveR insights combineert de herkenbare uitstraling van de Renault Twingo E-Tech electric met hightech elementen. De opvallende sensorboog op het dak sluit aan bij de ronde vormen van de dagrijverlichting en benadrukt de rol van de auto als dataverzamelaar. Ook het interieur is ontworpen voor praktisch gebruik, met technische materialen, lichte kleuren en details die verwijzen naar het design van de Twingo. De ruimte is gericht op professioneel gebruik en het uitvoeren van verschillende opdrachten.