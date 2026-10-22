Renault vernieuwt Trafic

Met de introductie van een nieuwe elektrische stuurbekrachtiging krijgen de rijeigenschappen van de Renault Trafic een impuls. De afstelling is specifiek geoptimaliseerd om zowel het comfort als de stuurprecisie naar een hoger niveau te tillen. De stabiliteit rond de middenstand van het stuur is eveneens verbeterd, waardoor de Renault Trafic beter op koers blijft op de weg. Renault heeft daarnaast het aantal stuurwielomwentelingen geoptimaliseerd voor een betere balans tussen wendbaarheid in de stad en stabiliteit op hogere snelheid.

Ook het remsysteem profiteert van belangrijke verbeteringen. Nieuwe remklauwen aan de voorzijde en grotere remschijven vervangen de eerdere uitvoering. De afmetingen nemen toe van 296 x 28 mm naar 320 x 30 mm. Deze wijzigingen verminderen de benodigde kracht op het rempedaal en verbeteren de doseerbaarheid van de remmen. Daardoor profiteert de bestuurder van meer controle onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden.

Nieuwe voorzieningen

De Trafic beschikt voortaan over een bestuurdersmonitoringscamera. Bovendien wordt de achteruitrijcamera standaard op alle uitvoeringen. Deze ondersteunt bij manoeuvres en verhoogt de veiligheid, vooral in stedelijke omgevingen en op krappe parkeerplaatsen.

In het interieur krijgt de Renault Trafic Van nieuwe bekleding in donkergrijze gemêleerde stof met blauwe stiksels. Naast de visuele vernieuwing biedt deze bekleding een hogere slijtvastheid, wat bijdraagt aan een betere kwaliteitsbeleving van het interieur.

Daarnaast introduceert de Renault Trafic nieuwe 17-inch stalen wielen met nieuwe aerodynamische wieldoppen in eenkleurige en tweekleurige uitvoering.

Multimediasysteem

De Renault Trafic moderniseert zijn digitale omgeving met een nieuw multimediasysteem dat sneller werkt en moderner oogt. Het systeem beschikt over een 10-inch touchscreen in plaats van het eerdere 8-inch scherm.

De Renault Trafic profiteert binnenkort ook van het OpenR Link-multimediasysteem, verkrijgbaar in twee configuraties. Beide ondersteunen draadloze smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. De eerste uitvoering beschikt niet over geïntegreerde navigatie. De tweede uitvoering biedt wel navigatie en toegang tot applicaties. Daarbij vervangt HERE-navigatie de TomTom-oplossing die tot nu toe werd gebruikt.

Het comfort aan boord van de Renault Trafic Van neemt toe dankzij twee USB-C-poorten. Uitvoeringen met een tweede zitrij beschikken over vier USB-C-poorten per zitrij. Deze leveren een laadvermogen tot 80 W, voldoende om bijvoorbeeld een laptop op te laden.

Tot slot wordt LED-verlichting standaard in zowel het interieur als de laadruimte. Bij de Renault Trafic Van verbetert dit de zichtbaarheid aan boord en worden laad- en loswerkzaamheden eenvoudiger, vooral bij beperkte lichtomstandigheden.