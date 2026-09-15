Renault Trafic is Van Of The Year 2027

Dankzij het Software-Defined Van-platform, de 800V-architectuur en snel DC-laden markeert de nieuwe Renault Trafic Van E-Tech Electric een grote stap op de Europese lichte bedrijfswagenmarkt. Het model biedt ondernemers duidelijke meerwaarde: lagere dagelijkse gebruikskosten, rijplezier, een hoge wendbaarheid in de stad en de mogelijkheid om het voertuig continu te upgraden via software-updates.

Zesde International Van of the Year-titel voor Renault

Met deze overwinning is de nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric het zesde model van Renault dat de onderscheiding ontvangt. De eerdere winnaars zijn:

Master II - 1998

Trafic II - 2002

Kangoo Z.E. - 2012

Kangoo Van III - 2022

Master III - 2025

Meer dan 2,8 miljoen exemplaren sinds 1980

Sinds 1980 ondersteunt de Renault Trafic professionals bij uiteenlopende zakelijke behoeften. Met meer dan 2,8 miljoen verkochte exemplaren heeft het model zich ontwikkeld tot een vaste waarde in het segment van middelgrote bedrijfswagens.

De nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric wordt in Europa ontworpen en geproduceerd, in de Renault fabriek in Sandouville in Frankrijk. Daarmee onderstreept Renault zijn ambitie om technologisch geavanceerde voertuigen in Europa te ontwikkelen en te produceren.

Eerste Renault Group model met SDV-architectuur

De Renault Trafic Van E-Tech electric is bovendien het eerste model van de Renault Group en de eerste bedrijfswagen in Europa met een gecentraliseerde en flexibele softwarearchitectuur. Deze SDV-architectuur, waarbij SDV staat voor Software-Defined Van, maakt regelmatige updates mogelijk, zorgt voor een efficiëntere en persoonlijkere rijervaring, verhoogt de veiligheid en zorgt voor een hogere restwaarde dankzij de voortdurende voertuigupdates.