Renault vernieuwt 4 voor modeljaar 2026

De Renault 4 E-Tech electric wordt veelzijdiger dankzij aerodynamische optimalisaties, waaronder een aangepaste bodemplaat en nieuwe buitenspiegels. Daardoor profiteren zowel de uitvoeringen met de 40 kWh urban range-batterij als die met de 52 kWh comfort range-batterij van een grotere actieradius.

De evolution-uitvoering met de 40 kWh urban range-batterij en een 90 kW (120 pk) sterke elektromotor biedt nu een WLTP-actieradius tot 310 km. Het officiële gecombineerde energieverbruik bedraagt 14,7 kWh/100 km. Deze uitvoering is bovendien scherper geprijsd dan voorheen en is leverbaar vanaf € 29.490.

De 52 kWh comfort range-batterij, beschikbaar voor de uitvoeringen evolution, techno, iconic en Roland-Garros, is gekoppeld aan een 110 kW (150 pk) sterke elektromotor. Deze combinatie biedt een WLTP-actieradius tot 415 km bij een gemiddeld energieverbruik van 14,4 kWh/100 km. De plein sud-uitvoeringen met elektrisch bedienbaar canvasdak halen maximaal 400 km op een volle batterij, bij een gemiddeld energieverbruik van 14,9 kWh/100 km.

Beide batterijvarianten zijn standaard uitgerust met een bidirectionele AC-boordlader van 11 kW, met ondersteuning voor Vehicle-to-Load (V2L) en Vehicle-to-Grid (V2G). Bovendien zijn alle uitvoeringen met de 52 kWh comfort range-batterij gunstiger geprijsd dan voorheen, met prijsverlagingen tot € 800. De evolution comfort range is leverbaar vanaf € 32.190, de techno vanaf € 34.490 en de iconic vanaf € 35.990.

Voor liefhebbers van open rijden zijn er daarnaast de uitvoeringen techno plein sud en iconic plein sud. Beide beschikken over een elektrisch bedienbaar plein sud-canvasdak. De Renault 4 E-Tech electric techno plein sud canvas is leverbaar vanaf € 36.290 en de iconic plein sud canvas vanaf € 37.790.

Sport-chique uitstraling voor Roland-Garros-uitvoering

De nieuwe Roland-Garros-uitvoering onderscheidt zich door specifieke kleuren, materialen en designaccenten. Voor de carrosserie is er keuze uit blanc glacier, gris urban, brun terracotta en noir étoilé. Zwarte dakbogen en stijlen zorgen voor een tweekleurige uitstraling. Verder beschikt deze uitvoering over een zilverkleurig element op het voorscherm met Roland-Garros-logo, 18-inch lichtmetalen Parisienne-velgen met zwarte diamantafwerking en terracottakleurige accenten op de voor- en achterbumper.

Het interieur is voorzien van lichtgrijze bekleding van volledig gerecyclede materialen, met een specifieke weefstructuur die verwijst naar technische sportkleding. Blauwe bekledingsaccenten, een verlicht dashboardelement met de aanduiding 'Roland Garros Paris' en een speciaal vormgegeven e-pop-shifter versterken het exclusieve karakter. Ook zijn een magnetische Qi2-smartphonelader in gravelkleur, specifieke vloermatten en aluminium instaplijsten met Roland-Garros-signatuur aanwezig.

De Renault 4 E-Tech electric Roland-Garros beschikt over de 52 kWh comfort range-batterij. Deze batterijvariant biedt een WLTP-actieradius tot 415 km. In combinatie met het plein sud-canvasdak bedraagt de maximale actieradius 400 km. De Roland-Garros-uitvoering is leverbaar vanaf € 38.990.

Nieuwe jogging-uitvoering met LFP-batterij

Renault breidt het gamma later dit jaar uit met de nieuwe instapuitvoering jogging. Deze versie beschikt onder meer over handmatig bedienbare airconditioning, een OpenR-dual-screen met een 7-inch digitaal instrumentarium en een 10,1-inch multimediascherm, Apple CarPlay en Android Auto in volledig schermformaat, parkeersensoren achter en 18-inch wielen met wieldoppen. Daarnaast zijn een achteruitrijcamera met hoge resolutie en handmatige batterijvoorconditionering standaard aanwezig.

De aandrijflijn bestaat uit een nieuwe elektromotor met een vermogen van 80 kW (110 pk), afkomstig uit dezelfde motorfamilie als die van de Renault Twingo E-Tech electric. De energie wordt geleverd door een 37 kWh LFP-batterij (36,5 kWh bruikbaar) met een cell-to-pack-architectuur. Deze uitvoering biedt een WLTP-actieradius tot 305 km en accelereert in 10,2 seconden van 0 naar 100 km/u.

De standaarduitrusting omvat een AC-boordlader van 6,6 kW en ondersteuning voor DC-snelladen met maximaal 80 kW. Het opladen van de batterij van 10 tot 80 procent duurt circa 3 uur en 30 minuten via AC. Bij een DC-snellader neemt dezelfde laadsessie ongeveer 25 minuten in beslag. De nieuwe Renault 4 E-Tech electric jogging wordt eind 2026 leverbaar vanaf € 27.490.

Nieuwe technologieën en uitgebreidere rijhulpsystemen

Alle uitvoeringen van de Renault 4 E-Tech electric beschikken voortaan standaard over een achteruitrijcamera met hoge resolutie. De iconic-uitvoering is standaard voorzien van een 360 graden-camerasysteem, dat optioneel ook beschikbaar is voor de techno-uitvoering. De nieuwe handmatige functie voor batterijvoorconditionering helpt bestuurders de laadtijd bij snellaadstations te optimaliseren, zonder dat daarvoor een bestemming in het navigatiesysteem hoeft te worden ingevoerd. Ook verstuurt de My Renault-app voortaan een melding wanneer het laadproces bijna is voltooid.

Het aanbod aan rijhulpsystemen wordt uitgebreid met predictive eco-driving assistant en emergency stop assistant. Het eerste systeem analyseert de weg voor de auto en adviseert de bestuurder tijdig snelheid te minderen. Het tweede systeem werkt samen met active driver assist en brengt de auto gecontroleerd tot stilstand wanneer de bestuurder niet meer reageert.

Daarnaast is het eCall-systeem voortaan compatibel met 4G- en 5G-netwerken. Ook introduceert Renault een magnetische, geventileerde Qi2-smartphonelader, waarmee een geschikte smartphone volgens Renault in een uur tijd tot 50 procent kan worden opgeladen. De geïntegreerde ventilatie helpt daarbij oververhitting te voorkomen.

Smart driving mode vervangt voortaan MySense. Dit systeem schakelt automatisch tussen de rijmodi Eco, Comfort en Sport, afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder. Ook de werking van de elektrische achterklep is verder verbeterd. Deze opent automatisch zodra de bestuurder met de sleutelkaart de auto nadert.

Renault 4 E-Tech electric VAN techno

Ook zakelijke gebruikers profiteren van de doorontwikkeling van het model. Naast de bestaande evolution-uitvoering introduceert Renault een tweede N1-gehomologeerde bestelwagenvariant: de Renault 4 E-Tech electric VAN techno. Deze uitvoering wordt onder meer in Nederland aangeboden en beschikt standaard over voorzieningen als dakrails, een 10-inch digitaal instrumentenpaneel en een draadloze telefoonlader.

Net als bij de evolution is de achterbank vervangen door een thermogevormde laadruimte met sjorogen en een systeem voor het zekeren van de lading. Het laadvolume bedraagt 1.049. Onder de laadvloer is extra opbergruimte beschikbaar, met een opgegeven inhoud van 55 liter. Beide uitvoeringen zijn voorzien van de 52 kWh comfort range-batterij. Het maximale laadvermogen bedraagt 330 kg.

De ombouw van de Renault 4 E-Tech electric VAN vindt plaats in de fabriek van Maubeuge en wordt uitgevoerd door Qstomize. Deze dochteronderneming van Renault heeft bijna veertig jaar ervaring met voertuigspecialisatie en ombouwprojecten.