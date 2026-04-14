Renault 4 krijgt open dak

Het zwarte, te openen canvas dak vormt een onderscheidend designelement dat de Renault 4 E-Tech electric een nieuwe uitstraling geeft. De dakrails zijn verwijderd om de opening te maximaliseren en de antenne is geïntegreerd in de achterruit. De auto is vanaf de basis ontworpen voor dit canvas dak, waardoor er geen noemenswaardige impact zou zijn op de belangrijkste eigenschappen. De hoofdruimte blijft bijvoorbeeld vrijwel gelijk: 906 mm vóór en 813 mm achter, tegenover respectievelijk 886 mm en 853 mm met een conventioneel dak.

Renault heeft samengewerkt met partners Webasto en Haartz om de Renault 4 E-Tech electric Plein Sud te voorzien van een dak met een binnenbekleding die zorgt voor een hoog niveau van geluidscomfort en afdichting, zonder concessies aan het gewicht. De structurele onderdelen van het dak zijn uitgevoerd in kunststof in plaats van metaal. Daarnaast vouwt het canvas bij het openen in drie delen, in plaats van vier. Deze keuzes verlagen het totale gewicht en dragen bij aan een hogere efficiëntie. De akoestiek is geoptimaliseerd door de dikte van het canvas wanneer het dak gesloten is. Bij een geopend dak beperkt een windgeleider het omgevingsgeluid van buitenaf.

Grote dakopening

De technici die het canvas schuifdak ontwikkelden, stonden naast geluidsisolatie voor nog een uitdaging. De opening moest zo groot mogelijk zijn. Niet alleen voorin, maar ook achterin moest het zicht vrij zijn, zonder dat het dak in beeld komt. Met ondersteuning van partners zijn de afmetingen gemaximaliseerd tot 92 cm lengte en 80 cm breedte. Daardoor profiteren ook passagiers achterin van het uitzicht.

Het canvas dak van de Renault 4 E-Tech electric Plein Sud kan in verschillende tussenstanden worden geopend. Dit gebeurt via een knop (op de sleutel of bij de binnenspiegel) of via spraakbediening met de Reno-avatar.

Meer rijhulpsystemen en kortere laadtijden

Tegelijkertijd krijgt het volledige gamma van de Renault 4 E-Tech electric nieuwe functies. Dat begint met het advanced driver monitoring system. Deze functie maakt gebruik van een camera in de linker A-stijl en detecteert vermoeidheid of afleiding van de bestuurder. Daardoor wordt ook de alertheid van de bestuurder meegenomen in de Safety Score die na elke rit wordt weergegeven.

Een andere nieuwe rijhulp, gericht op veiligheid, is de emergency stop assist. Deze werkt samen met active driver assist. Het systeem brengt de auto tot stilstand op de rijbaan (waar mogelijk) als de bestuurder inactief is, bijvoorbeeld wanneer de handen niet aan het stuur zijn. Daarnaast is de eco-driving assistant nu voorspellend. Op basis van kaartgegevens analyseert het systeem de af te leggen weg. Het waarschuwt voor bochten, rotondes en andere situaties. Daardoor kan eerder gas worden losgelaten. Dat verhoogt de veiligheid en verlaagt het energieverbruik.

Daarnaast is er een nieuwe service waarmee men standaard 2 GB data per maand heeft gedurende 3 jaar om gebruik te maken van apps in de auto. Het staat bijvoorbeeld gelijk aan maximaal 40 uur muziekstreaming (standaardkwaliteit) of tot drie uur videostreaming per maand.

Tot slot is er een technische aanpassing in het batterijtemperatuurbeheer. Een nieuwe water-waterwarmtewisselaar maakt deel uit van het verwarmingscircuit van de batterij. Dit verbetert de laadtijden bij lage (circa 0°C) en zeer lage temperaturen (-20°C), in combinatie met de elektrische routeplanner.