Renault toont 4 Savane 4x4 Concept

De Renault 4 Savane 4x4 Concept staat 15 mm hoger boven het wegdek dan de reguliere Renault 4 E-Tech electric. De auto is uitgerust met speciale Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55-banden, nog steeds 18 inch, met specifieke Savane-velgen. Daarnaast zijn de spoorbreedtes voor en achter 10 mm breder.

Het belangrijkste kenmerk van de Renault 4 Savane 4x4 Concept is een tweede elektromotor op de achteras, die zorgt voor permanente vierwielaandrijving. Op modderige, met sneeuw bedekte of onverharde wegen, en zelfs op terrein dat vraagt om echte offroadcapaciteiten, kan hij uit de voeten. Deze showcar laat het potentieel zien van het AmpR Small-platform om een elektrisch B-segmentmodel met vierwielaandrijving te creëren.

De Renault 4 Savane is uitgevoerd in de nieuwe kleur Vert Jade, een chique kleur die extra wordt benadrukt door glanzend zwarte bumpers en wielkasten. Het dak is bekleed met een bedrukt textiel in een patroon van pixelvariaties, wat zorgt voor een camouflage-effect. De traditionele stootblokken op de voor- en achterbumper zijn vervangen door nieuwe, 3D-geprinte onderdelen met schokabsorberende eigenschappen. Op de zijkant van de auto prijkt een specifiek "4Savane"-logo, terwijl op de achterklep duidelijk te zien is dat het om een 4x4 gaat. Het interieur is verfijnd vormgegeven. De stoelen zijn bekleed met Deep Brown textiel (TEP) van hoge kwaliteit. Bovenaan de rugleuning zorgt een doorgestikt patroon van het cijfer 4 in ton-sur-ton kleuren voor een grafisch accent. Een pied-de-poulepatroon geeft de rugleuning en de zijdelingse verstevigingen een stijlvolle afwerking.

Ook het dashboard is bekleed met het Deep Brown textiel. Ton-sur-ton sierstiksels lopen in een horizontale lijn door naar de deurpanelen van zowel de bestuurder als de passagier. Een verlicht 4Savane-logo op de sierstrip van het dashboard vormt een kenmerkende signatuur.