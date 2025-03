Renault maakt prijzen 4 bekend

De nieuwe Renault 4 E-Tech electric is er met keuze uit twee batterijversies. De eerste, de urban range, wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 90 kW (120 pk) en 225 Nm koppel. De energie wordt geleverd door een 40 kWh NMC lithium-ion batterij die goed is voor een actieradius tot 308 km (theoretisch volgens WLTP). De prijzen van de urban range beginnen bij € 29.990. De tweede batterijversie, de comfort range, heeft een 52 kWh NMC lithium-ion batterij en een actieradius tot 409 km (theoretisch volgens WLTP). Tevens is zijn elektromotor met 110 kW (150 pk) en 245 Nm iets krachtiger. De prijzen van de comfort range beginnen bij € 32.990.

Beide batterijversies zijn standaard uitgerust met een 11 kW AC bidirectionele boordlader. Daarmee is het niet alleen mogelijk om de batterij onder ideale omstandigheden van 15% tot 80% op te laden in 2 uur en 37 minuten (40 kWh-versie) of in 3 uur en 13 minuten (52 kWh-versie). De laadpoort heeft ook een Power to Object-functie (V2L, vehicle-to-load) om een extern elektrisch 220V-apparaat aan te sluiten op de batterij van de auto. Tevens is de batterij van de comfort range geschikt voor DC-snelladen met vermogens tot 100 kW (80 kW voor urban range). Beide batterijversies zijn onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 15% tot 80% op te laden bij een DC-snellaadstation.

Verder introduceert Renault later dit jaar de uitvoering Plein Sud van de Renault 4 E-Tech electric. Deze versie is uitgerust met een elektrisch bedienbaar canvas dak. Het schuifdak (92 x 80 cm) kan zodanig ver open, dat ook passagiers achterin kunnen genieten van de buitenlucht, zonder dat dit ten koste gaat van de hoofdruimte.

Onderhoud

Net als de Renault 5 E-Tech electric en andere modellen uit het Renault modelaanbod biedt de Renault 4 E-Tech electric een connected onderhoudsservice. Dit maakt onderhoud eenvoudiger:

Voertuigonderhoud: klanten kunnen onderhoudswerkzaamheden plannen met behulp van het onderhoudsschema en het digitale onderhoudslogboek. Via de My Renault app* kunnen zij eenvoudig een afspraak maken op het moment dat het hen uitkomt.

Gepersonaliseerde meldingen: als de auto om welke reden dan ook extra aandacht nodig heeft, ontvangen klanten een waarschuwing via e-mail, sms en de My Renault app. Ze kunnen ook direct contact opnemen met de pechhulpdienst of gebruikershandleidingen raadplegen. Bovendien kunnen ze via de My Renault app een voertuigcontrole uitvoeren.

Personaliseren

De Renault 4 E-Tech electric biedt een reeks accessoires die grotendeels in de Refactory fabriek in Flins worden geproduceerd met behulp van een 3D-printproces. Mogelijke accessoires zijn onder meer de e-pop pookknop, een organizer en extra opbergvakken in diverse unieke designs (NumbR4, Br4celet en FloweR4) en drie kleuren. En voor een vleugje nostalgische charme is er de gevlochten rieten broodmand. Later is er voor klanten ook keuze uit een reeks personaliseerbare exterieurdetails, waaronder het dak, de motorkap, de spatborden en de voor- en achterbumperbeschermers.

Gebouwd in Europa

De Renault 4 E-Tech electric wordt geproduceerd in de fabriek van Ampere in Maubeuge, in het noorden van Frankrijk. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een compact ecosysteem van leveranciers, waarvan de meeste zich binnen een straal van 300 km rond het ElectriCity-complex bevinden. Dankzij de Origine France Garantie certificering wordt de Renault 4 E-Tech electric erkend als een voertuig van Europese / Franse makelij.