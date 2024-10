Renault introduceert 4 E-Tech

De Renault 4 is terug, maar zonder nostalgie. Dit werd al duidelijk door de gespierde lijnen van de conceptauto 4EVER Trophy, die Renault in 2022 voor het eerst toonde. Renault wilde de legendarische Renault 4 transformeren en opnieuw uitvinden. Met zijn retro-futuristische lijnen en veelzijdige uitstraling is de Renault 4 E-Tech electric een eigentijdse auto, die een moderne draai geeft aan enkele kenmerkende elementen van de originele Renault 4.

De grille is het eerste element dat de aandacht trekt. Sterk geïnspireerd op de originele Renault 4, maar toch uniek met zijn verlichte omlijsting en Renault logo in het midden (zie p. 6). Deze grille, bestaande uit één stuk van 1,45 meter lang, is een primeur voor Renault. De achterlichten hebben een eigentijdse uitstraling. De vormgeving en onderscheidende LED-verlichtingssignatuur verwijzen naar het iconische model uit de jaren zestig. De achterklep is groter dan hij op het eerste gezicht lijkt. De designers bereikten dit door de achterklep door te trekken tot in de bumper. Daardoor is de drempel van de bagageruimte lager - net als die van de oorspronkelijke Renault 4 - en is er een grotere opening.

De achterste zijruit heeft niet alleen de vertrouwde positie, maar ook de karakteristieke vorm van die van zijn voorganger. De drie kenmerkende profielen in het plaatwerk van de portieren van de Renault 4 E-Tech electric zijn een verwijzing naar de Renault 4 GTL. Tot slot volgt het dak het iconische ontwerp van de oorspronkelijke Renault 4, maar met de toevoeging van dakrails voor moderne gebruikersbehoeften.

Renault levert de 4 E-Tech electric ook in een exclusieve nieuwe kleur: Vert Hauts-de-France. Dit is een eerbetoon aan het Bleu Île-de-France uit de jaren zestig én aan de toekomstige productielocatie in Maubeuge, onderdeel van ElectriCity. Net als zijn voorganger heeft de Renault 4 E-Tech electric een Plein Sud genaamd canvas schuifdak, dat nu echter elektrisch is te bedienen is. Dit dak doet onmiddellijk denken aan de Renault 4 Plein Air en roept een gevoel van vrijheid op.

Uitrusting

De Renault 4 E-Tech electric biedt het openR link multimediasysteem met Google en de Reno-avatar, de nieuwe, virtuele assistent van Renault. Reno werkt samen met de ChatGPT AI-chatbot en completeert het technologische aanbod van de Renault 4 E-Tech electric. De avatar helpt inzittenden om elektrische functies te begrijpen, zelfs voor wie technisch minder onderlegd is.

De Renault 4 E-Tech electric is uitgerust met een nieuwe 11 kW AC (wisselstroom) bi-directionele lader die geschikt is voor V2L (vehicle-to-load) en V2G (vehicle-to-grid) technologie. Hierdoor is de Renault 4 E-Tech electric te gebruiken als energiebron en kan hij bijdragen aan het elektrische ecosysteem door CO2-vrije elektriciteit terug te leveren aan het net via Mobilize-diensten. Ook zijn diverse services beschikbaar voor het dagelijks gebruik van een elektrische auto: slim laden met Mobilize Smart Charge, toegang tot meer dan 800.000 laadpunten in 25 Europese landen met de Mobilize Charge Pass en automatisch laden zonder badge of creditcard met de Plug & Charge-functie. Kortom: een compleet pakket!

Uitvoeringen

Het interieur van de Renault 4 E-Tech electric varieert per uitvoering. In de Evolution-versie vallen de lichte kleuren van het dashboard en de deurpanelen op, die contrasteren met de donkergrijze interieurbekleding van geweven textiel en het stiksel in de kleuren van de Franse vlag. De techno-uitvoering draait om denim. De gerecyclede bekleding in de kleur donkerblauw lijkt sterk op de stof van de overbekende jeans. Koperen klinknagels aan de zijkanten van de stoelen zijn een speels detail door de tekst: 'Allez-y, vous êtes en Renault 4' ('Vooruit, je zit in een Renault 4'). Ook het stiksel is koperkleurig, net als dat van jeans. Het gestikte ruitjespatroon van de bekleding komt ook terug op het dashboard en de deurpanelen.

De Iconic-uitvoering geeft de Renault 4 E-Tech electric een chic-sportieve uitstraling. De stoelen en hoofdsteunen zijn bekleed met zwarte, gewatteerde verfijnde stof, die gedeeltelijk gerecycled en bio-based is, en met grijze pied-de-poule-stof met gele randen. Die kleur geel komt prominent terug in de interieurbekleding, met een horlogebandmotief op de voorstoelen, de achterbank en het dashboard. Dat laatste is bovendien voorzien van een lasergegraveerd, van achter verlicht 'Renault 4'-logo.

De modulaire indeling is een ander sterk punt van de veelzijdige Renault 4 E-Tech electric. Hij is voorzien van een neerklapbare achterbank, maar ook van een vlak inklapbare rechter voorstoel. Dit is echt een pluspunt, want daarmee ontstaat een laadvloer van 2,20 meter lang, waardoor een kleine kast of ski's gemakkelijk te vervoeren zijn.

Elektrische auto

De Renault 4 E-Tech electric is vanaf het begin ontworpen als een elektrische auto en wordt gebouwd op het AmpR Small-platform. Dat gebruikt Renault ook voor de Renault 5 E-Tech electric. Beide modellen delen veel componenten, waardoor Renault de gemeenschappelijkheid van onderdelen voor zijn modellen vergroot om de kosten te verlagen. Tóch heeft elk model zijn eigen ontwerp en unieke kenmerken. De Renault 4 E-Tech electric is voorzien van Extended Grip; de auto kan dus op alle wegdekken rijden. En doordat de Renault 4 E-Tech electric een aanhanger van 750 kg kan trekken, kan hij aan vele gebruikseisen voldoen.

De Renault 4 E-Tech electric is de eerste Renault met de One Pedal-functie, beschikbaar vanaf de Techno-uitvoering. De functie werkt in combinatie met de eerste drie regeneratieve remmodi en - is net als die modi - te activeren via de schakelpaddles aan het stuur. De One Pedal-functie maximaliseert de regeneratieve remkracht als de bestuurder het 'gas'-pedaal loslaat. De auto vertraagt en stopt zonder dat de bestuurder het rempedaal intrapt. Deze modus schakelt automatisch uit bij achteruitrijden, om de kruipsnelheid te behouden. Dat betekent dat de bestuurder soepel achteruit kan rijden met één pedaal, wat parkeren eenvoudiger maakt. De One Pedal-functie schakelt automatisch weer in bij snelheden boven de 12 km/u en is niet actief in de 'Snow'-modus van het Extended Grip-systeem.

Net als in de Renault 5 E-Tech electric is de achterwielophanging van de Renault 4 E-Tech electric voorzien van multilink-geometrie. Die was voorheen voorbehouden aan auto's in hogere segmenten. De wielophanging biedt diverse voordelen, zoals een betere dynamiek in scherpe bochten en meer stabiliteit in ruime bochten. Ook biedt de auto een hoger comfort door de reductie van schokgeluiden.

Renault voorziet de 4 E-Tech electric ook van een nieuw, dynamisch remsysteem, dat remmen en ESP in één module combineert. De voordelen zijn tweevoudig: er is minder ruimte nodig onder de motorkap en de automatische noodremfunctie reageert sneller (de reactietijd is gehalveerd).

De Renault 4 E-Tech is beschikbaar in versies van 40 en 52 kWh - en de elektromotor - twee vermogensversies, 90 en 110 kW. De auto kan daarmee tot 400 kilometer rijden voordat opladen van de batterij nodig is. Het opladen kan met een 80 of 100 kW DC-aansluiting (gelijkstroom).

De elektromotor in de Renault 4 e-Tech electric is gebaseerd op die in de Megane E-Tech electric en de Scenic E-Tech electric. Met 110 kW (150 pk) vermogen en 245 Nm koppel is de motor gelijk aan die in de Renault 5 E-Tech electric. De Renault 4 E-Tech electric accelereert binnen 8,5 seconden van 0 naar 100 km/u en in minder dan 7 seconden van 80 tot 120 km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 150 km/u.

Twee functies dragen specifiek bij aan het bereik: een omkeerbare warmtepomp, nuttig in zowel zomer als winter, en de actieve lamellen achter de grille in de voorbumper (afhankelijk van het land).