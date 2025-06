Renault toont 4rescue

De vision 4rescue bouwt voort op Renaults kennis met hulpdiensten. Al meer dan 15 jaar werkt het merk samen met brandweerkorpsen in 19 landen. Het demovoertuig maakt deel uit van het ecosysteem dat ontwikkeld is door Software République, een samenwerkingsverband van zeven Franse bedrijven met gezamenlijke expertise op het gebied van slimme, veilige en duurzame mobiliteit. Voor dit project is in het bijzonder samengewerkt met drie brandweerkorpsen.

Het ecosysteem aan boord van de vision 4rescue bevat bijna 20 onderling verbonden systemen en is ontworpen om de uiteenlopende technologieën van hulpdiensten samen te laten werken voor een snellere en beter gecoördineerde respons.

Het demovoertuig fungeert als een mobiel commandocentrum dat situaties kan analyseren en steeds de inzet van de hulpdiensten kan aanpassen, ongeacht de omstandigheden. Het beschikt over geïntegreerde uitrusting zoals een bewakingsdrone en meerdere opbergvakken voor materieel.