Renault 4 nu ook als bedrijfswagen

De Renault 4 E-Tech electric van combineert het design en comfort van een personenauto met de functionaliteit van een bedrijfswagen. Daarmee is deze auto bijvoorbeeld geschikt voor vakmensen die materialen en gereedschappen vervoeren, bezorgdiensten in stedelijke gebieden, conciërgediensten, verhuurbedrijven en zakelijke wagenparken.

De Renault 4 E-Tech electric van is standaard uitgerust in de uitvoering Evolution. De achterbank en veiligheidsgordels van de personenuitvoering zijn voor deze bedrijfswagenversie vervangen door een vaste laadvloer met een systeem om de lading vast te zetten én met sjorogen. Het laadvolume bedraagt 940 dm3 volgens de VDA-norm, ofwel 1.045 liter, inclusief een bergvak onder de vloer van 36 dm3 (55 liter) voor onder meer de laadkabel.

Het maximale laadvermogen bedraagt 375 kilogram en de laadvloer is 1,20 meter lang. Er bevindt zich een scheidingsrooster tussen de passagiersruimte en laadruimte. Verder wordt de auto geleverd met onder meer een bagageafdekking, antislipmat en een functie om het openen van de achterste ramen en deuren uit te schakelen.

De ombouw van de auto's wordt verzorgd door Qstomize in de Manufacture Ampere in Maubeuge (ElectriCity), dezelfde fabriek waar Renault de 4 E-Tech electric produceert. Qstomize is een dochteronderneming van Renault en gespecialiseerd in klantgerichte aanpassingen van auto's, zoals bedrijfswagens, auto's voor mensen met beperkte mobiliteit, lesauto's en politievoertuigen.

De Renault 4 E-Tech electric van biedt twee aandrijfopties:

een 90 kW (120 pk) sterke elektromotor met een 40 kWh lithium-ion-batterij die zorgt voor een actieradius tot 311 kilometer (WLTP);

een 110 kW (150 pk) sterke elektromotor met een 52 kWh lithium-ion-batterij en een actieradius tot 413 kilometer (WLTP).

Standaard is een 11 kW AC bi-directionele lader, evenals een DC-snellader van 80 kW voor de 40 kWh batterij en 100 kW voor de 52 kWh batterij. Laden van 15 naar 80% duurt bij AC laden (wisselstroom) 2 uur en 37 minuten (40 kWh) of 3 uur en 13 minuten (52 kWh). Met een DC-snellader (gelijkstroom) duurt dit slechts 30 minuten voor beide batterijvarianten.

De prijzen beginnen bij € 25.062,- exclusief BTW en mogelijke subsidies, inclusief BPM.