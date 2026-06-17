Gezinsauto's zijn populair. Er is daarom veel te winnen, maar de concurrentie is groot. Om zich te onderscheiden van het bestaande aanbod begon Renault met de basisvorm: geen SUV, want daar zijn er al veel te veel van. Vervolgens ging Renault nog een stap verder door te kiezen voor retro-vormgeving op basis van de klassieke Renault 4 (1961 - 1992). Het resultaat is een prachtig samensmelten van oud en nieuw, waarmee deze auto een sympathie en optimisme uitstraalt dat ver te zoeken is bij SUV's.

Toen Renault besloot om een exclusieve versie van de 4 te ontwikkelen, moesten er keuzes worden gemaakt. De originele Renault 4 werd in zijn lange bestaan aangeboden met een eenvoudig open dak, maar ook als compleet "opengewerkt" exemplaar zonder portieren of dakspanten. Echter, hoe meer aanpassingen, hoe hoger de prijs. En er moest dus een balans worden gevonden tussen functionaliteit, ruimte, comfort en prijs. Een volledig metalen dak, zoals de Renault Mégane CC destijds had, zou het meeste comfort geven. Het is echter kostbaar en neemt in opgeklapte toestand veel ruimte in.

De "Plein Sud" (vrij vertaald: "volledig zuid") heeft daarom een canvas dak boven de voor- en achterstoelen. De achterruit en B-stijlen blijven op hun plaats, waardoor dit geen volwaardige cabriolet is. Op die manier is de meerprijs beperkt (ongeveer 1.800 euro) en past het dak perfect bij de retro-uitstraling van de auto. Bovendien blijft de functionaliteit vrijwel gelijk. Om de veiligheid te garanderen is de rand rondom het dak versterkt en dat heeft als gevolg dat de hoofdruimte achterin 4 cm minder is dan bij de Renault 4 met vast dak. De hoofdruimte voorin is juist met 2 cm toegenomen.

Uitrusting

Het canvas dak is alleen te combineren met de hogere uitrustingsniveaus ("Iconic" en "Techno") en daarom heeft de testauto een rijke, moderne uitrusting. Het meest in het oog springend is het beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot aan de middenconsole doorloopt.

„Het is de som der delen die de Renault 4 onweerstaanbaar maakt: retro-vormgeving, uitstekende rijeigenschappen en nu een open dak om wat leuk is nog leuker te maken“

Daarop draait een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat is gebaseerd op Android Automotive. Het laat zich daarom bedienen als een Android-smartphhone en heeft dezelfde functionaliteit (voor zover relevant in een auto), inclusief de mogelijkheid om applicaties te installeren uit de Play Store. Daartoe behoort ook Google's slimme assistent, die in de auto bovendien toegang heeft tot de batterijstatus en daarom kan helpen om lange ritten te plannen. Alle gegevens die zijn gekoppeld aan een Google-account, zijn direct beschikbaar in de auto. Wie bijvoorbeeld vanwege de privacy niet met Google-producten wil werken, kan ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met een deel van de algemene voorwaarden. Renault belooft dan nog altijd basisfunctionaliteit.

De verplichte veiligheidsvoorzieningen zijn eenvoudig uit te schakelen, waardoor deze niet als hinderlijk zijn ervaren. Heel prettig: de airconditioning is zo sterk, dat ook bij hoge temperaturen open kan worden gereden. Het dak is in samenwerking met de Duitse specialist Webasto ontworpen en bestaat uit twee lagen. Met gesloten dak is de "Plein Sud" daarom vrijwel even stil als de gewone Renault 4. Let op: dit testverslag is gebaseerd op een proefrit in de zomer. Er is wel gereden op hoge snelheid, maar niet gereden bij sneeuw, wind of regen.

Elektrische auto

Voor Renault stond vast dat de nieuwe 4 een elektrische auto moest worden. Het platform is daarop ontworpen en daarom biedt de auto volop ruimte voor passagiers en batterijen. De "Plein Sud" wordt gekoppeld aan de sterkste motoren en de batterijen met de grootste capaciteit. Voor de testauto is dat een 150 pk / 245 Nm sterke elektromotor en een 52 kW-batterij. De prestaties zijn daarmee prima en omdat het motorvermogen van een elektrische auto al bij een laag toerental beschikbaar is, is dit retro-model veel sneller dan de andere verkeersdeelnemers verwachten. Iets wat ook na vele testritten met moderne Renaults maar niet wil wennen: rechts van het stuurwiel zitten vier (!) hendels. Ze zitten dicht op elkaar en de versnellingshendel en de hendel voor het bedienen van de ruitenwissers hebben dezelfde vorm, waardoor ze vaak worden verward. Meer dan eens zijn de ruitenwissers ingeschakeld terwijl het de bedoeling was om achteruit te rijden.

Iedere aanpassing aan het uiterlijk heeft, hoe klein ook, invloed op de stroomlijn. Het open dak zorgt daarom ook in gesloten toestand voor een iets kleinere actieradius. Renault belooft 392 km voor de versie met 52 kW batterij. Echter, tijdens de test bij zeer warm weer kon 399 km op een volle accu worden afgelegd (testverbruik: 13.9 kWh / 100 km). Dat is met een vlotte rijstijl, want behalve met het charmante uiterlijk verleidt de Renault 4 met de uitstekende rijeigenschappen.

Weggedrag

En daarin zit het tweede deel van het "geheim" van de Renault 4: deze gezinsauto ziet er niet alleen heel leuk uit, maar heeft een veel levendiger weggedrag dan de meeste concurrenten. Dat is te danken aan het uitstekende onderstel, dat is geleend van de Renault 5. Daarbij is de besturing ongebruikelijk direct en dat maakt de auto dynamisch. Die combinatie zorgt ervoor dat de Renault 4 vanaf het eerste moment niet alleen een vertrouwenwekkend gevoel geeft, maar zelfs uitdaagt tot vlot rijden.

Het open dak vergroot de pret. Het verbetert niet alleen het gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek, maar ook tussen de inzittenden en de omgeving. Die extra intense belevenis kan op ieder moment worden opgeroepen, want het dak wordt elektrisch bediend en kan al rijdende worden geopend en gesloten.

Samen met het "open dak" introduceert Renault nog een noviteit voor de 4: "Extended Grip". Dankzij een combinatie van vierseizoenen-banden en een aangepaste antislip-regeling kan de auto zich redden in licht terrein. Een nadeel van Goodyear-banden op de testauto: ze piepen bij snelle bochten, stevig remmen en vlot optrekken. Het voordeel: de Renault 4 is met "Extended grip" nog veelzijdiger.

Conclusie

Renault had een duidelijke missie: het wilde een functionele gezinsauto begeerlijk maken. Dat heeft het gedaan door niet voor de zoveelste SUV te kiezen, maar voor een hatchback met retro-styling. Dat viel zo in de smaak bij de kopers, dat Renault nu een stap verder gaat met de "Plein Sud". Het betreft hier geen cabriolet, maar wel een canvas dak boven de voorstoelen en achterbank. Wanneer het helemaal is geopend, betrekt het de inzittenden meer bij het rijden en bij de omgeving. Dat maakt de "Plein Sud" absoluut leuker dan een doorsnee Renault 4. In gesloten toestand is de geluidsisolatie zo goed, dat het verschil met de Renault 4 met vast dak gering is. Dankzij aanpassingen aan de stevigheid is de veiligheid ook even goed als die van de standaard Renault 4.

Net als iedere andere Renault 4 verleidt de "Plein Sud" ook met de rijeigenschappen. Juist omdat dit geen SUV is, is de Renault 4 in de basis al stabiel. Door daar een geavanceerd onderstel en directe besturing aan toe te voegen biedt de Renault 4 meer rijplezier dan vrijwel alle concurrenten in dit segment. Tegelijkertijd zijn de ruimte en functionaliteit even goed. Het is de som der delen die de Renault 4 onweerstaanbaar maakt: retro-vormgeving, uitstekende rijeigenschappen en nu een open dak om wat leuk is nog leuker te maken.