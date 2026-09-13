Het begint meteen goed! Alle Chinese merken zorgen ervoor dat hun auto's aan de Europese wetgeving voldoen. Echter, de meeste geven er vervolgens blijk van niet goed te weten wat de Europese klant eigenlijk wil. Bij Leapmotor ligt dat anders. Het maakt namelijk deel uit van Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Opel, Peugeot en Fiat. Leapmotor heeft daarom toegang tot de Europese expertise waar het andere Chinese merken vaak aan ontbreekt.

Toch is de vormgeving typisch Chinees: zo vriendelijk mogelijk om de drempel tot het vreemde te verlagen. De B03X volgt de stijl van de grotere B10 en C10, maar is veel korter. Dat zorgt voor een gedrongen en gespierde gestalte die de nieuwkomer extra karakter geeft. Kunststof stootranden rondom dragen bij aan de beoogde avontuurlijke uitstraling.

Ruimte voor vier

Het avontuurlijke gevoel komt ook van de eenvoudige instap, gevolgd door de hoge zit met zicht op de motorkap. Zelfs in de laagste stand is de zit relatief hoog, terwijl de hoofdruimte voorin altijd ruim voldoende is. De ruimte achterin is zelfs riant en beter dan die van sommige grotere SUV's. De zitting van de achterbank kan worden opgeklapt zodat een ruimte voor de achterbank ontstaat voor hoge spullen. Denk aan het vervoer van staande planten of een fiets (met gedemonteerd voorwiel). Deze constructie is rechtstreeks afgekeken van de "Magic Seats" van de Honda Jazz, alhoewel Leapmotor die naam zorgvuldig vermijdt.

Ook de bagageruimte is fors, met onder de laadvloer een zeer diep vak. Dit is om te compenseren voor het gebrek aan bergruimte onder de motorkap. Toch is dit als minder handig ervaren, want als de kofferruimte vol zit, is de ruimte eronder onbereikbaar. Extra bergruimte onder de motorkap is altijd bereikbaar. Juist heel slim: door gebruik te maken van zachte materialen op plekken die vaak worden aangeraakt, voelt het interieur van de B03X hoogwaardig. In de cabine zijn diverse afbeeldingen van de Leapmotor-mascotte "Leapy" verstopt en ook dat maakt duidelijk dat de B03X veel meer is dan een goedkope auto waarbij alles draait om besparing.

Software defined vehicle

Leapmotor belooft dingen anders te doen dan andere merken en dat zit vooral in de techniek, of beter gezegd: de software. Leapmotor behoort namelijk tot de weinige merken (en het enige binnen de Stellantis-groep!) dat "software defined vehciles" levert. Daarbij wordt alles wat met een computer kan worden bediend ook met een computer bediend. Hierdoor kan de auto tot in lengte van jaren worden verbeterd. De klant heeft daarom langer een moderne auto en Leapmotor kan de B03X langer in productie houden (en dus meer verdienen aan de investering). Een bijkomend voordeel is dat er minder losse computers nodig zijn en er dus minder kabels door de auto lopen. Dat maakt het produceren van een B03X minder kostbaar en dat leidt weer tot lagere prijzen. De software gebaseerde opzet maakt het ook makkelijk om de B03X aan te passen aan de Europese markt.

„Het sterkste punt van de B03X is de software gebaseerde opzet“

De centrale computer bedient alles, van de motor tot de koplampen en natuurlijk het meest zichtbare element: het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit is keurig verzorgd en op zijn zachtst gezegd "geïnspireerd" op het infotainment-systeem van Tesla. Alle functies zijn op dezelfde manier ingedeeld met makkelijk leesbare menu's met grote letters en grote bedieningselementen. De B03X is ook met een app voor de mobiele telefoon te bedienen. Om misbruik te voorkomen moet de auto echter met een NFC-kaart of pincode worden gestart en dat is een geruststellende gedachte.

Elektrische auto

Waar mogelijk deelt Leapmotor componenten met andere modellen, zodat de prijs laag kan worden gehouden. Echter, wanneer alles gedeeld wordt, zou de ontwikkeling stil komen te staan. De B03X bedient zich daarom van een nieuwe batterij waarbij de cellen niet worden gebundeld en vervolgens in de behuizing worden geplaatst. De B03X gebruikt "Cell to pack"-techniek, waarbij de cellen direct in de behuizing komen. Dat bespaart ruimte, waardoor er meer energie in een kleinere ruimte kan worden opgeslagen.

De basisversie van de B03X heeft een batterij met een capaciteit van 38 kWh en dat is goed voor een actieradius van 292 km. Zeker in Nederland, waar tijdens iedere tussenstop wel even kan worden bijgeladen, is dat ruim voldoende. Voor wie toch meer wil, is er een variant met een 53 kWh accu en een bereik van 382 km. Bij de grotere accu-capaciteit hoort ook een sterkere elektromotor, namelijk 197 pk in plaats van 176 pk voor de basisversie.

In de praktijk is de B03X veel zuiniger dan beloofd. Leapmotor belooft een verbruik van 15.5 kWh / 100 km voor de top-uitvoering. Tijdens de proefrit onder gunstige weersomstandigheden en op een veeleisend parcours kwam het testverbruik uit op 13.5 kWh per 100 km. De beloofde actieradius kan dus moeiteloos worden gerealiseerd. En toch betreft het grootste kritiekpunt de elektromotor: die is namelijk te sterk voor de auto!

Rijeigenschappen

De oplettende lezer vermoedde het misschien al. De B03X heeft voorin geen bergruimte en achterin juist wel. Daarbij kan de elektromotor zijn vermogen niet effectief op het wegdek overbrengen. Dat wijst erop dat de B03X geen achterwiel-, maar voorwielaandrijving heeft. Leapmotor heeft hier naar eigen zeggen voor gekozen omdat alle concurrenten ook voorwielaandrijving hebben en omdat de klant gewend is aan het gevoel van een voorwielaandrijver.

Echter, voor een merk dat dingen anders en beter wil doen, is dat geen gelukkige keuze. Met name in de sportstand hebben de voorwielen grote moeite om het overvloedige motorvermogen op het asfalt over te brengen, waardoor de B03X rechtdoor wil in snel genomen bochten (onderstuur). De elektronische vangnetten moeten daarom hard werken om de auto toch in de juiste richting te dwingen en knijpen het vermogen merkbaar af. Tegelijkertijd is duidelijk merkbaar dat de auto trekt in het stuurwiel omdat de banden (Yokohama BluEarth GT) niet tegelijkertijd de krachten van het koetswerk én de motor kunnen beteugelen. Ook jammer: de voorruit heeft overduidelijk een geluidsisolerende laag, maar de zijruiten niet.

Dankzij de expertise van Stellantis heeft Leapmotor juist wel de juiste balans tussen dynamiek en comfort gevonden. Zolang voorzichtig wordt omgesprongen met het stroompedaal, heeft de B03X daarom een Europees weggedrag. Toch een waarschuwing: om kosten en gewicht te besparen bestaat de wielophanging uit één stuk en dat kan herstel vanwege slijtage duurder maken.

(een beetje) terreinwaardig

Tenslotte: omdat de B03X een SUV is, werd tijdens de testrit gezocht naar een fotogenieke plek in een bergachtig gebied. Daarbij kwam de auto onbedoeld terecht op wegen die eigenlijk het domein zijn van echte terreinwagens. De voorwielaangedreven B03X wist op de droge ondergrond echter moeiteloos steile hellingen te beklimmen en reed door flinke kuilen zonder de bodem te raken. Het onderstel is goed afgestemd op zeer slechte ondergrond en het stroompedaal is eenvoudig te doseren bij lage snelheid. In licht terrein weet de B03X de verwachtingen daarom te overtreffen.

Conclusie

Leapmotor belooft dingen niet alleen beter, maar vooral anders aan te pakken. In de B03X, de eerste compacte SUV van het merk, komt dat zeker tot uiting. Echter, niet altijd in positief opzicht. Leapmotor heeft een bestaand platform verkleind en voorzien van voor- in plaats van achterwielaandrijving. Het doel was om meer bergruimte te creëren en om tot een vertrouwd stuurgevoel te komen. Echter, het resultaat is een minder goed bereikbare extra ruimte en een inferieur stuurgevoel. Bovendien kan de 197 pk sterke variant zijn overvloedige vermogen vanwege de voorwielaandrijving niet goed kwijt, met veel onderstuur als gevolg. De minder sterke basisversie verdient daarom de voorkeur.

Het sterkste punt van de B03X is de software gebaseerde opzet. Dat maakt het mogelijk om gaandeweg nieuwe functies toe te voegen en eventuele problemen te verhelpen. Dankzij de samenwerking met Stellantis is de B03X beter afgestemd op de Europese voorkeur en markt dan menig andere Chinees. Evenzo zijn de stoelen afgestemd op het Europese postuur en passen er in deze compacte SUV gemakkelijk vier Europese volwassenen. Tenslotte maakt de doordachte opzet de auto minder complex. Daarom is de B03X niet alleen slimmer, maar ook goedkoper.