De Toyota Yaris Cross werd eerder vernieuwd voor modeljaar 2024. Toen kreeg de compacte crossover een nieuw infotainment-systeem, een nieuwe motor en betere geluidsisolatie. Voor modeljaar 2026 is juist het uiterlijk vernieuwd.

Een nieuw uiterlijk voor modeljaar 2026

Het doel was om beter te passen bij recente modellen zoals de Corolla Cross en RAV4. Daarom heeft de grille nu een honingraatpatroon en ligt het logo nu meer op de motorkap. De "kiewen" aan de buitenranden van de neus zijn gesloten voor een modernere uitstraling. De onderbumper is juist verder naar boven doorgetrokken om het crossover-karakter te versterken. Ondanks het feit dat de koplampen niet zijn gewijzigd, heeft de auto toch een vriendelijkere en tegelijkertijd meer zelfverzekerde blik gekregen. De hier getoonde kleur "Precious Bronze" is ook nieuw en wordt standaard gecombineerd met zwarte accenten. Heel fraai!

Naast de hier getoonde luxe uitvoering is er ook een "GR-SPORT"-versie. Die heeft een meer technische uitstraling. Die bestaat uit een afwijkende voorbumper en speciale zijpanelen, waardoor de auto breder en gespierder lijkt. Unieke 18-inch velgen maken dat plaatje compleet.

Ruimte en functionaliteit

Toen de Yaris Cross werd geïntroduceerd in 2021 was een elektrische auto nog iets bijzonders. Inmiddels is het de norm en daarom is de Yaris Cross bij deze hernieuwde kennismaking in een ander perspectief ervaren. Omdat deze auto geen batterij in de vloer heeft, ligt deze lager. Daarbij heeft de Cross een hogere zit dan de reguliere Yaris en die twee dingen samen zorgen voor een heel andere zit dan in een vergelijkbare elektrische auto.

„Alhoewel de aanpassingen gering zijn, is de uitstraling compleet anders en past het model beter bij de nieuwste generatie van Toyota“

De ruimte voorin is goed, waarbij de royaal bemeten stoelen ervoor zorgen dat de Yaris Cross groter voelt dan hij eigenlijk is. De ruimte op de achterbank varieert van nihil tot redelijk, afhankelijk van de inschikkelijkheid van de bestuurder en bijrijder. Omdat de crossover om de extra functionaliteit wordt gekozen, is de achterbank in drie afzonderlijke delen neerklapbaar, is de vloer van de bagageruimte in twee delen te verstellen en kan de hoedenplank worden opgevouwen. De hier gereden uitvoering heeft zelfs een elektrisch bedienbare achterklep. Deze kan behalve met een knop in de rand van de achterklep ook worden bediend met een voetbeweging onder de achterbumper.

Uitrusting

Het uiterlijk van de Yaris Cross is aangepast om beter te passen bij de laatste modellen van Toyota. Dat geldt helaas niet voor de uitrusting. Echter, het systeem van 2024 heeft inmiddels diverse updates ontvangen. Daarom scoort het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem nog steeds een ruime voldoende.

Een duidelijk zichtbaar verschil zit in de parkeerhulp. Tijdens het manoeuvreren wordt een transparant model over de camerabeelden geprojecteerd en dat helpt bij het oriënteren op de situatie. Als het toch om veiligheid gaat: om de verplichte doch ongewenste bestuurders-assistenten uit te schakelen moet de bestuurder nog steeds met knoppen op het stuurwiel door een menu vol cryptische afkortingen bladeren op het beeldscherm achter het stuurwiel. Dit is onhandig en helaas noodzakelijk aan het begin van iedere rit om een zenuwinzinking te voorkomen (net zoals bij alle moderne auto's met deze door de Europese Unie verplichte systemen). Een prettige ontwikkeling: om de meest hinderlijke functie uit te schakelen, de waarschuwing bij te hard rijden, volstaat een tikje op het symbool van een verkeersbord op het centrale beeldscherm.

Lekker vertrouwd hybride rijden

Veel merken leveren alleen nog compacte crossovers met volledig elektrische aandrijving. Dat rijdt beter en is zowel goedkoper in aanschaf als gebruik. Toch blijkt uit de verkoopcijfers van Toyota dat een grote groep liever meer betaalt voor vertrouwde techniek. De Yaris Cross wordt nog altijd aangedreven door een hybride-aandrijflijn bestaande uit een 1.5 liter benzinemotor en een kleine elektromotor. Die laatste assisteert in situaties waarbij het verbruik sterk op zou lopen. Denk daarbij aan accelereren of klimmen. Met name in de stad is goed merkbaar dat de Yaris Cross wegrijdt op de elektromotor, waarna de benzinemotor met een duidelijke roffel verraadt de aandrijving over te nemen. In langzaam rijdend verkeer en files biedt de Yaris Cross bijna dezelfde souplesse als een elektrische auto.

De Yaris Cross wordt niet opgeladen aan een stekker, maar wint energie terug tijdens remmen en uitrollen (zoals iedere hybride en elektrische auto). Aan de hand van radar bepaalt de auto zelf hoe sterk op de motor kan worden geremd. Houd er daarom rekening mee dat een hybride alleen in de stad het verbruik effectief kan reduceren. Op de buitenweg wordt er minder geremd, wordt er minder energie teruggewonnen en kan de elektromotor dus ook minder bijdrage. De belofte van Toyota (en andere merken) dat deze hybride 50% elektrisch kan rijden gaat daarom over de tijd en niet de afstand.

Prestaties en verbruik

Op de buitenweg zijn de prestaties van de 130 pk / 185 Nm sterke hybride ruim voldoende, want de elektromotor springt steeds precies op het juiste moment bij. Toyota heeft inmiddels enkele decennia ervaring met het bouwen van hybrides en dat is merkbaar. Voor deze hernieuwde kennismaking is gereden in de stad en op provinciale wegen door een heuvelachtig landschap. Daarmee kwam het testverbruik uit op 4.3 liter per 100 km.

Weggedrag

De vernieuwingsronde voor modeljaar 2026 is duidelijk aangekondigd door Toyota en mede daarom werd de pers uitgenodigd om een nieuwe proefrit te maken. Bovendien, tussentijds worden veel modellen stilzwijgend verbeterd. Dat is merkbaar in het onderstel, dat weer net even meer verfijnd is dan tijdens een eerdere kennismaking. Nog beter dan voorheen weet de Yaris Cross comfort te bieden op zeer slecht wegdek, zonder dat dat ten koste gaat van de stabiliteit op hogere snelheid.

Voor deze gelegenheid is ook opnieuw gereden met de GR-Sport. Deze heeft een sportiever afgestemd onderstel en een directere besturing. Echter, dit is alleen merkbaar wanneer vlot en dynamisch wordt gereden. Wie dat niet doet, kan het prijsverschil beter benutten voor een rijkere uitrusting.

Conclusie

De Toyota Yaris Cross is vernieuwd voor modeljaar 2026. Bij Toyota gaan modellen zo'n 8 à 9 jaar mee, dus 5 jaar na introductie van het model is dat precies op het juiste moment. Alhoewel de aanpassingen gering zijn, is de uitstraling compleet anders en past het model beter bij de nieuwste generatie van Toyota.

Het uiterlijk mag dan bij de tijd zijn, de techniek heeft niet stilgestaan. Inmiddels zijn de meeste concurrenten elektrische auto's, waardoor ze voordeliger in aanschaf en gebruik zijn dan deze Toyota. De verkoopcijfers bewijzen echter dat menigeen graag de meerprijs betaalt voor Toyota's bewezen betrouwbaarheid en de daarbij behorende lage afschrijving en gunstige private-lease tarieven.

Bovendien bewijst deze proefrit opnieuw dat Toyota dé onbetwiste expert is als het gaat om hybridemotoren. Ook andere zaken zijn stapsgewijs, en soms stilzwijgend stapje voor stapje, verbeterd. Toyota zorgt daarmee voor een uitgekiende balans tussen het nieuwe en vertrouwde, waardoor de proefrit met de Yaris Cross een feest der herkenning was.