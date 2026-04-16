Toyota past Yaris Cross aan voor 2026

De nieuwe grille, met een honingraatpatroon, is uitgevoerd in de carrosseriekleur voor een moderne uitstraling. Een zwart onderste deel van de bumper, gecombineerd met de zwarte wielkastranden, geeft de auto een SUV-uitstraling. Daarnaast zijn er twee nieuwe kleuren aan het palet toegevoegd. De kleur Precious Bronze zal exclusief verkrijgbaar zijn in een bi-tone kleurstelling met een contrasterend zwart dak en zwarte A-stijlen. Deze kleur voegt zich bij het Celestite Grey, dat de eerdere optie Shimmering Silver vervangt.

Interieur

In het interieur zorgt een platina-kleurige deurbekleding voor de eerste indruk bij het instappen. Deze sluit aan bij de platina-kleurige afwerking op het instrumentenpaneel. De Dynamic-uitvoering is nu voorzien van een sportiever gevormde stoel met meer comfort en betere zijdelingse steun die voorheen voorbehouden was aan de luxere uitvoeringen. Deze stoel is voorzien van dezelfde platina-kleurige inzet en contrasterende driekleurige stiksels.

De Executive-uitvoering is voorzien van een gedeeltelijke synthetisch lederen bekleding, met contrasterende accenten op de schouders en zijkanten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het nieuwe SakuraTouch-materiaal, dat plantaardig PVC, kurkafval en gerecycled PET bevat. Dit verhoogt de stijl en vermindert tegelijkertijd de CO2-uitstoot tijdens de materiaalproductie met 95% in vergelijking met echt leer.

Vanaf de Dynamic-uitvoering is er sfeerverlichting. Een draadloze telefoonlader biedt extra gemak. Vanaf de Executive-uitvoering beschikt de Yaris Cross over een elektrisch bedienbare achterklep.

GR SPORT

Geïnspireerd door TOYOTA GAZOO Racing, beschikt de Yaris Cross GR SPORT over exclusieve exterieur- en interieurkenmerken en een opnieuw afgestelde ophanging. Een meer technische, prestatiegerichte uitstraling begint met een unieke voorbumper. Deze is voorzien van exclusieve zijpanelen aan beide onderzijden, die de brede, atletische houding benadrukken. Dit wordt versterkt door speciale 18-inch zwart gepolijste lichtmetalen velgen.

In het interieur zorgen de GR SPORT-sportstoelen, bekleed met donkergrijs suède-achtig materiaal en rode stiksels voor verbeterde ondersteuning. Het GR-logo is aangebracht op de voorste hoofdsteunen en het stuurwiel en er zijn GR SPORT-specifieke gunmetal zilveren inzetstukken in de deuren en het instrumentenpaneel aangebracht.

De Yaris Cross GR SPORT is uitsluitend verkrijgbaar met de Hybrid 130-aandrijflijn. Tot de standaarduitrusting behoren sfeerverlichting, een draadloze telefoonlader, Blind Spot Monitor en een elektrisch bedienbare achterklep.

Leverbaar in het derde kwartaal van 2026

De eerste exemplaren van de nieuwe Yaris Cross worden in het derde kwartaal van 2026 in Nederland verwacht. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.