Toyota prijst vernieuwde Yaris Cross

Het eerste uitrustingsniveau van de Yaris Cross is de Active. De standaarduitrusting bevat onder meer Climate Control, Full-range Adaptive Cruise Control, een 9 inch groot multimediasysteem, 16 inch lichtmetalen velgen en het Toyota Safety Sense 3 pakket met veiligheids- en assistentiesystemen. De Yaris Cross Active Hybrid 115 is te bestellen vanaf 31.495 euro.

Dynamic

Als Dynamic beschikt de Yaris Cross over meer luxe. Zo krijgt de auto het 10,5 inch grote Toyota Smart Connect multimediasysteem, waarmee de auto ook meteen beschikt over alle Toyota Smart Connect functies, waaronder het op afstand bedienen van de airconditioning en verwarming, op afstand vergrendelen en ontgrendelen, actuele verkeersmeldingen en slimme navigatie. Dit systeem kan bovendien over-the-air worden bijgewerkt.

De Yaris Cross Dynamic is uitgerust met Smart Entry en Start, zwarte hemelbekleding, Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit en 17 inch lichtmetalen velgen. Voor het eerst is de Yaris Cross Dynamic ook leverbaar met de krachtigere Hybrid 130 aandrijflijn. De Yaris Cross Dynamic Hybrid 115 is te bestellen vanaf 33.995 euro en de Hybrid 130 is te bestellen vanaf 34.695 euro.

Wie meer luxe wil in de Yaris Cross Dynamic, kan nu het Comfort Pack toevoegen. Dit voegt onder meer Blind Spot Monitor, stoelverwarming, stuurwielverwarming, ruitenwisserverwarming en automatisch inklapbare buitenspiegels toe. Dit pakket is leverbaar voor 1.495 euro.

Executive

Als Executive beschikt de Yaris Cross altijd over de Hybrid 130 aandrijflijn. Daarnaast krijgt de Yaris Cross elektrisch verwarmbare sportstoelen voorin, luxere bekleding met een combinatie van stof en kunstleder, 2-zone Climate Control met nanoe X luchtzuivering, een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium, 18 inch lichtmetalen velgen en een ander grilledesign. De Yaris Cross Executive is er vanaf 37.795 euro.

Optioneel is de Yaris Cross Executive uit te rusten met het Premium Pack, met daarin onder meer Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert, een 10 inch groot Head-up Display, een JBL Premium Sound System met 8 speakers, Matrix LED-koplampen met Adaptive High Beam. Dit pakket is te bestellen voor 2.995 euro.

GR SPORT

De Yaris Cross GR SPORT is met modeljaar 2025 opvallender geworden, met een exclusieve nieuwe bi-tone kleuroptie Storm Grey en nieuwe 18 inch matte lichtmetalen velgen. In het interieur van de Yaris Cross GR SPORT zorgt een nieuw logo in reliëf op de hoofdsteunen voor een meer verfijnde uitstraling. Een uniek GR SPORT stuurwiel, aluminium sportpedalen en stoelbekleding met geperforeerd Ultrasuede en rode stiksels maken het interieur af. Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert is standaard op de GR SPORT.

Van buiten is de Yaris Cross GR SPORT te herkennen aan de unieke GR SPORT grille en het achterbumperdesign met een diffuser. Ook heeft de auto GR SPORT logo's op de voor- en achterkant.

De Yaris Cross GR SPORT is te bestellen vanaf 39.995 euro. Optioneel is het GR SPORT Plus Pack leverbaar, met daarin een 10 inch groot Head-up Display, het JBL Premium Sound System met 8 speakers en een groot panoramadak. Dit pakket is te bestellen voor 2.195 euro.