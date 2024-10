Toyota verlaagt prijs Yaris Cross

Active

De eerste uitvoering heet Active. Toyota Safety Sense 3, het nieuwste pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen, is standaard. Daarmee beschikt de Yaris Cross over Full Range Adaptive Cruise Control, Automatic High Beam (AHB), Emergency Driving Stop System (EDSS), Lane Departure Alert (LDA), Lane Trace Assist (LTA), Pre-Collision System met fietser- (dag) en voetgangerdetectie (dag+nacht) en Road Sign Assist (RSA) verkeersbordherkenning.

De Yaris Cross heeft ook de nieuwste generatie aan multimediasystemen. Standaard beschikt de auto over een 9 inch groot touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en een USB-C-aansluiting. Ook automatische airconditioning is standaard.

First Edition

De tweede uitvoering, de First Edition, biedt ten opzichte van de Active: Connect multimediasysteem met 10,5 inch groot display en daarmee ook Smart Connect Services, waaronder onder meer de mogelijkheid om de auto te verwarmen en te koelen op afstand, ontgrendelen en vergrendelen op afstand en realtime verkeersmeldingen voor de navigatie.

Van buiten is de First Edition te herkennen aan de 17 inch machined lichtmetalen velgen, de LED-projector koplampen en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. Een automatisch dimmende binnenspiegel, Smart Entry en Start en zwarte hemelbekleding maken de uitvoering af.

Wie meer luxe op de First Edition wil, kan kiezen voor het nieuwe Comfort Pack, bestaande uit voorruitverwarming, stuurwielverwarming, stoelverwarming voor de voorstoelen, intelligente parkeersensoren met remfunctie, voor en achter, automatisch inklapbare buitenspiegels. Op het gebied van veiligheid voegt het Comfort Pack de volgende systemen toe: Lane Change Assist (LCA), Blind Spot Monitor (BSM) en Safe Exit Assist (SEA). Dit pakket is te bestellen voor 1.495 euro.

Business en Business Plus

De twee uitvoeringen die gericht zijn op de zakelijke markt, de Business en Business Plus, profiteren ook van de lagere prijzen. De Yaris Cross Business is te bestellen vanaf 30.295 euro (fiscale waarde 29.377 euro). De uitvoering beschikt over onder meer Climate Control, 16 inch lichtmetalen velgen, Toyota Safety Sense 3 en het grote 9 inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto.

Bij de Business Plus, leverbaar vanaf 32.295 euro (fiscale waarde 31.377 euro), wordt het 10,5 inch grote Toyota Smart Connect multimediasysteem met Toyota Smart Connect Services standaard geleverd, waarmee de auto onder meer op afstand te vergrendelen en ontgrendelen is en ook het interieur verwarmd en gekoeld kan worden op afstand. Daarnaast beschikt de Business Plus over 17 inch lichtmetalen velgen, Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit, zwarte hemelbekleding en Smart Entry en Start.

Het uitrustingsniveau van de Business Plus is net als dat van de First Edition uit te breiden met het bovengenoemde Comfort Pack van 1.495 euro.

Hybrid 130

De Yaris Cross is leverbaar met een tweede hybride aandrijflijn: de Hybrid 130. In deze aandrijflijn wordt techniek van de vijfde generatie hybride aandrijflijnen van Toyota toegepast. Het totale vermogen van het systeem stijgt van 85 kW/116 pk naar 96 kW/130 pk. Tegelijkertijd is het koppel over het hele toerenbereik verhoogd, waarbij het maximum met 30% is toegenomen van 141 tot 185 Nm. Daarmee sprint de Yaris Cross sneller naar de 100 km/h en is hij ook vlotter bij inhaalacties.

Executive

Als Executive beschikt de Yaris Cross over meer luxe ten opzichte van de First Edition. Zo biedt hij het 12,3 inch grote digitale instrumentenpaneel, 2-zone automatische airconditioning met nanoe X technologie interieurluchtzuivering. Ook beschikt hij standaard over sportstoelen met stoelverwarming voorin en een achterbank die in drie delen neerklapbaar is. De vloer van de bagageruimte is in twee delen verstelbaar.

Van buiten is de Yaris Cross Executive te herkennen aan de 18 inch lichtmetalen machined velgen en een andere grille met pianozwarte en chromen delen.

GR SPORT

De sportief uitgeruste Yaris Cross GR SPORT beschikt net als de Executive over de krachtigere Hybrid 130 aandrijflijn. Ten opzichte van de Executive beschikt de GR SPORT over een aantal wijzigingen aan het exterieur, waaronder een speciale GR SPORT achterbumper en een GR SPORT grille met gaaspatroon. Ook heeft de auto speciale 18 inch machined GR SPORT lichtmetalen velgen. De ophanging aangepast voor meer stuurgevoel én grip.

In het interieur heeft de Yaris Cross GR SPORT sportstoelen die bekleed zijn met synthetisch suède, een GR SPORT stuurwiel, aluminium sportpedalen en vloermatten met GR SPORT-logo.

Het pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen wordt uitgebreid met Safe Exit Assist (SEA), Blind Spot Monitor (BSM) dodehoekdetectie en Lane Change Assist (LSA) en Intelligente parkeersensoren met remfunctie voor en achter en Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Launch Edition

Als topmodel beschikt de Launch Edition over meer luxe. Zo heeft de Launch Edition luxe half synthetisch lederen stoelbekleding, een JBL Premium Audio-geluidsinstallatie met 8 speakers, een Head-up Display, een elektrisch bedienbare achterklep met kicksensor en voorruitverwarming. Net als de GR SPORT beschikt de Launch Edition ook over Safe Exit Assist (SEA), Blind Spot Monitor (BSM) dodehoekdetectie en Lane Change Assist (LSA). Daarnaast heeft hij ook nog Adaptive Automatic High Beam (AAHB) en Adaptive High-beam System (AHS) en LED Matrix koplampen. Een bi-tone kleurstelling en speciale Launch Edition 18 inch lichtmetalen velgen maken de uitvoering compleet.