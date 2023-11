Toyota vernieuwt Yaris Cross

De Yaris Cross krijgt net als de Yaris hatchback, een tweede hybride aandrijflijn: de Hybrid 130. In de nieuwe aandrijflijn wordt techniek van de vijfde generatie hybride aandrijflijnen van Toyota toegepast. Een nieuwe transaxle met een grotere en krachtigere elektromotor-generator (MG1) zorgt voor de extra kracht ten opzichte van de bekende 1,5 liter hybride aandrijflijn van de Yaris Cross. Samen met aanpassingen aan de vermogensregeleenheid (PCU) zorgt dit voor een toename van 14% in het totale vermogen van het systeem, van 85 kW / 116 pk naar 97 kW / 132 pk. Tegelijkertijd is het koppel van de MG2-motor over het hele toerenbereik verhoogd, waarbij het maximum met 30% is toegenomen van 141 tot 185 Nm.

Het resultaat is een snellere acceleratie, waarbij de tijd van 0-100 km/u met een halve seconde is teruggebracht tot 10,7 seconden. De inhaaltijd van 80-120 km/u is met 0,4 seconden teruggebracht tot 8,9 seconden. Wat de CO2-uitstoot betreft, is de impact bescheiden: het nieuwe systeem stoot 103-122 gram CO2 per km uit.

De nieuwe Hybrid 130 aandrijflijn wordt geïntroduceerd in de topuitvoeringen, waaronder de GR SPORT en de nieuwe Launch Edition. De bestaande 85 kW / 116 pk sterke hybride aandrijflijn, nu bekend als de Hybrid 115, blijft in het programma.

Stiller door isolatie en slimme dempers

De vernieuwde Yaris Cross profiteert van een reeks extra maatregelen om geluid en trillingen te verminderen. Op het gebied van motorgeluid zijn vier belangrijke gebieden verbeterd: er is een dynamische demper toegevoegd aan de linker motorsteun, er is een resonator aangebracht aan de inlaatslang, de geluiddemper aan de binnenkant van het dashboard bestaat nu uit drie lagen en er is een extra viltlaag toegevoegd aan de geluiddemper aan de binnenkant van de motorkap. Om wind- en weggeluid tegen te gaan is dikker glas gebruikt voor de voorruit en de zijruiten voor en achter.

Digitaal

De vernieuwde Yaris Cross biedt digitaal instrumentarium dat aan de wensen van de bestuurder kan worden aangepast en een nieuw multimediasysteem dat sneller en krachtiger is en meer functies biedt. De displays meten 7 of 12,3 inch voor het instrumentarium en 9 of 10,5 inch voor het multimediascherm.

Het 12,3-inch grote instrumentarium toont wijzerplaten, informatie en afbeeldingen in hoge resolutie en biedt een goede zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden. De bestuurder kan het uiterlijk van het display aanpassen met vier stijlopties. De 7 inch versie is standaard op de Yaris Cross Active en First Edition-uitvoeringen, de 12,3-inch versie is te vinden op de Executive, GR SPORT en Launch Edition.

Ook het infotainmentsysteem is aangepast. Het Toyota Smart Connect multimediasysteem belooft een snellere reactie op commando's dankzij een grotere rekenkracht. De functies omvatten standaard cloudgebaseerde navigatie, een online systeem dat toegang heeft tot actuele informatie over routes, verkeer en vertragingen voor een betere reisplanning.

Het spraakherkenningssysteem is verbeterd en kan nu geactiveerd worden door 'Hey Toyota' te zeggen. Dat systeem kan in normale gesprekstaal steekwoorden herkennen. Als er bijvoorbeeld "Hey Toyota, ik heb het koud" wordt gezegd, verhoogt dan het systeem automatisch de temperatuur van de klimaatregeling.

Ook aan draadloze smartphone-integratie is gedacht voor zowel Apple CarPlay als Android Auto. Net als bij de Toyota Safety Sense-systemen kunnen multimedia-upgrades en nieuwe functies over-the-air worden geïnstalleerd.

Digitale sleutel

De Yaris Cross is net als de vernieuwde Yaris hatchback uitgerust met een Smart Digital Key. Deze is gekoppeld aan de MyToyota-app en geeft maximaal vijf gebruikers toegang tot de auto via hun smartphone. De digitale sleutel kan worden gebruikt om de auto te vergrendelen, ontgrendelen en starten - zonder dat de telefoon uit de tas of zak van de gebruiker hoeft te worden gehaald.

De sleutel is compatibel met Apple- en Android-toestellen en wordt standaard geleverd op de Launch Edition. Een jaar abonnement is inbegrepen in de aankoopprijs van de auto.

De MyToyota-app biedt nog meer functies, zoals vergrendelen/ontgrendelen op afstand, bediening van de klimaatregeling vóór de rit en activering van de alarmlichten om de auto te helpen lokaliseren, bijvoorbeeld op een drukke parkeerplaats.

Toyota T-Mate

Met behulp van een nieuw camera- en radarsysteem dat verder en breder kan scannen dan voorheen, zijn er meer mogelijkheden om ongevalsrisico's te detecteren. Het Pre-Collision System (PCS) kan nu bijvoorbeeld een mogelijke frontale botsing herkennen en een breed scala aan objecten en voertuigen in het pad van de auto, waaronder voetgangers, fietsers en nu ook motorfietsen.

Acceleration Suppression is een nieuwe toevoeging aan het Toyota Safety Sense portfolio. Dit systeem remt plotselinge acceleraties af wanneer als het systeem het risico op een aanrijding met een voorligger herkent.

Proactive Driving Assist (PDA) is een andere nieuwe functie, ontworpen om bekende ongevalrisico's te helpen vermijden bij het rijden op lage snelheid. De vertragingsassistent zorgt voor een vertraging wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat om vaart te minderen bij het naderen van een langzamere voorligger of bij het ingaan van een bocht. Het tweede element van PDA is Steering Assist, dat een bocht in de weg herkent en de stuurkracht aanpast om de bestuurder te helpen een soepele en stabiele bocht te maken.

Het nieuwe Emergency Driving Stop System (EDSS) kan de bestuurder ondersteunen als deze ziek of onwel wordt. Als het systeem detecteert dat de bestuurder gedurende een bepaalde tijd geen input heeft gegeven - sturen, remmen, accelereren - geeft het een waarschuwing. Als de bestuurder niet reageert, zal het systeem de auto voorzichtig tot stilstand brengen, de alarmlichten activeren en de portieren ontgrendelen.

Toyota T-Mate biedt ook bescherming wanneer de auto stilstaat. Met het optionele Safe Exit Assist (SEA) helpt een waarschuwingssysteem ye voorkomen dat een portier per ongeluk wordt geopend in het pad van voertuigen en fietsers die van achteren naderen. Het Rear Seat Reminder System (RSRS) waarschuwt de bestuurder met visuele en akoestische signalen als deze bijvoorbeeld een kind of huisdier op de achterbank heeft achtergelaten, om het risico op incidenten te helpen voorkomen.

Naast deze extra functies profiteert de vernieuwde Yaris Cross ook van verbeteringen van de bekende Toyota Safety Sense-functies. De Adaptive Cruise Control (ACC) is herzien om sneller te reageren en met een natuurlijker gevoel te werken. Wanneer bijvoorbeeld een ander voertuig op de rijstrook van de auto komt, wordt er subtieler afgeremd. De afstandsinstellingen zijn uitgebreid, zodat de bestuurder meer keuze heeft om de afstand aan zijn voorkeur aan te passen, en de snelheidsreductie in bochten wordt eerder geactiveerd, waardoor de snelheidsregeling soepeler verloopt.

De Lane Departure Alert (LDA) herkent nu wanneer de bestuurder zijn rijstrook heeft verlaten terwijl hij een obstakel (voetganger of andere weggebruikers) probeert te ontwijken en schakelt de waarschuwingsfunctie tijdelijk uit. De rijstrookcentreringsfunctie van de Lane Trace Assist (LTA) is aangepast zodat het natuurlijker aanvoelt. Road Sign Assist (RSA) is verbeterd, zodat slechts één druk op de knop volstaat om de snelheidsbegrenzer aan te passen aan de verkeersborden.

Launch Edition

De Launch Edition wordt geleverd in Urban Khaki in bi-tone uitvoering en met exclusieve nieuwe 18-inch donkergrijze/gepolijste vijfspaaks lichtmetalen velgen die de uitstraling versterken. In het interieur passen de stiksels in de bekleding en de sierlijsten op het dashboard en de portieren bij de groene carrosseriekleur. Platinum Pearl White en Silver Metallic bi-tone opties zijn ook beschikbaar.

De stoelbekleding in het interieur krijgt een nieuw patroon en er is een zachte bekleding voor het onderste instrumentenpaneel geïntroduceerd voor alle klassen. Juniper Blue is beschikbaar voor het hele gamma.