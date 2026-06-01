Toyota prijst vernieuwde Yaris Cross

Het nieuwe frontdesign en de LED-koplampen met geïntegreerde dagrijverlichting geven hem een krachtigere, modernere uitstraling. De nieuwe grille met honingraatpatroon, de afwerking in carrosseriekleur en de zwarte SUV-accenten zorgen voor een zelfverzekerde uitstraling. Ook het kleurenpalet is uitgebreid. Precious Bronze is leverbaar als opvallende two-tone uitvoering en de nieuwe kleur Celestite Grey versterkt het karakter van de Yaris Cross.

Active

Het eerste uitrustingsniveau van de nieuwe Yaris Cross is de Active. Deze uitvoering biedt onder meer LED-koplampen, automatisch inklapbare buitenspiegels, een 9-inch multimediasysteem en 16-inch velgen. Diverse rijhulpsystemen zijn standaard in de Active, zoals Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC), Automatic High Beam (AHB), Lane Trace Assist (LTA), Pre-Collision System, Road Sign Assist (RSA) verkeersbordherkenning en een achteruitrijcamera. De Yaris Cross Active is met de Hybrid 115-aandrijflijn te bestellen vanaf 31.695 euro.

De nieuwe Yaris Cross Active is tevens verkrijgbaar als Hybrid 130. Deze uitvoering combineert de krachtige 130 pk-aandrijflijn met een iets rijkere standaarduitrusting. Zo beschikt de Hybrid 130 Active extra over 16-inch lichtmetalen velgen en LEDâ€'mistlampen. De meerprijs bedraagt 1.600 euro, wat de vanafprijs brengt op 33.295 euro.

First Edition

Als First Edition beschikt de nieuwe Yaris Cross over meer luxe en de Hybrid 130-aandrijflijn. De Yaris Cross First Edition is uitgerust met nieuw ontworpen 17-inch zwart gepolijste 5 dubbel-spaaks lichtmetalen velgen. Aan boord is de First Edition voorzien van onder meer het Smart Entry & Start System, instaplijsten met YARIS CROSS-logo, sportiever gevormde stoelen, zwarte hemelbekleding en Privacy Glass vanaf de B-stijl. Ook beschikt de First Edition over een 10,5-inch Toyota Smart Connect-multimediasysteem, een cloudgebaseerde navigatiesysteem met over-the-air updates en een draadloze telefoonlader. De Yaris Cross First Edition 130 is met 500 euro introductievoordeel te bestellen vanaf 35.295 euro.

Optioneel kan bij de First Edition voor het Comfort Pack worden gekozen, bestaande uit een bestuurdersstoel met elektrisch verstelbare lendesteun, voorruitverwarming onder de ruitenwissers, stoelverwarming op beide voorstoelen, stuurwielverwarming, Blind Spot Monitor (BSM) dodehoekdetectie, Lane Change Assist (LCA), Rear Cross Traffic Alert met automatische remfunctie (RCTB) en Safe Exit Assist (SEA). Het Comfort Pack heeft een meerprijs van 1.495 euro.

Executive

De Executive brengt meer verfijning met zich mee, met nieuwe 18-inch mat-donkergrijze gepolijste 5 dubbel-spaaks lichtmetalen velgen en een elektrisch bedienbare achterklep met een sensor voor openen met een voetbeweging. Verder beschikt de Executive over een Combimeter 12,3-inch digitaal informatiedisplay, Smart Digital Key, 12V-aansluiting, een neerklapbare achterbank in 40:20:40-verhouding en Dual-zone Climate Control airconditioning inclusief Nanoe-X-technologie, goed voor de luchtzuivering in het interieur.

Dankzij de vernieuwde stoelen met contrasterende accenten op de schouder- en zijdelen, een bestuurdersstoel met elektrisch verstelbare lendesteun, stoelverwarming op beide voorstoelen, stuurwielverwarming en voorruitverwarming onder de ruitenwissers wordt het comfort uitgebreid. De stoelen zijn voorzien van een gedeeltelijk synthetisch lederen bekleding van Sakura Touch-materiaal, dat een luxe uitstraling combineert met een duurzamere materiaalkeuze van onder andere plantaardige componenten, kurkafval en gerecycled PET. Op het gebied van veiligheid is de Executive verder uitgevoerd met Blind Spot Monitor (BSM), Lane Change Assist (LCA), Rear Cross Traffic Alert met automatische remfunctie (RCTB), Safe Exit Assist (SEA). De Yaris Cross Executive 130 is te bestellen vanaf 39.295 euro. Optioneel op de Executive is het Premium Pack. Dit omvat een 10-inch Head-up Display (HUD), JBL Premium Sound System met acht speakers en LED-matrixkoplampen met Adaptive High Beam System (AHS) inclusief automatische koplamphoogteverstelling. Het Premium Pack heeft een meerprijs van 1.495 euro. Optioneel is ook te kiezen voor two-tone exterieur lakafwerking.

GR SPORT

Voor wie sportiviteit zoekt, biedt de GR SPORT uitkomst met een sportiever afgesteld onderstel voor een verbeterde wegligging. De two-tone lakafwerking is standaard en verder is het exterieur onder meer te herkennen aan de speciale 18-inch matzwarte gepolijste 5 dubbel-spaaks lichtmetalen velgen, de achterbumper in het zwart met diffuser en een GR SPORT-logo op de voorbumper en een gaaspatroon in de grille.

Binnenin onderscheidt de GR SPORT zich onder meer door aluminium pedalen en metaalgrijze accenten op dashboard, portier en middenconsole. De instaplijsten, vloermatten en het stuurwiel zijn voorzien van het GR SPORT-logo en de stoelbekleding van synthetisch suède heeft sportieve rode stiksels, die ook terugkeren op het driespaaks stuurwiel met geperforeerd leder. De Yaris Cross GR SPORT 130 is te bestellen vanaf 41.295 euro. Optioneel is het GR SPORT Plus Pack beschikbaar met onder meer een vast panoramadak, het Toyota Smart Connect Plus-multimediasysteem met geïntegreerd navigatiesysteem en JBL Premium Sound System met acht speakers. Daarnaast maken extra's zoals de Panoramic View Monitor met 360-gradencamera, Toyota Teammate Advanced Park, 10-inch Head-up Display (HUD), LED-matrixkoplampen met Adaptive High Beam System (AHS) en automatische koplamphoogteverstelling dit pakket compleet. De meerprijs van het GR SPORT Plus Pack bedraagt 3.295 euro.

Productiestart in Valenciennes

De productie van de nieuwe Yaris Cross start deze zomer bij Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) in het Franse Valenciennes. Vanaf medio september 2026 worden de eerste exemplaren van de vernieuwde Yaris Cross bij de Nederlandse dealers verwacht.