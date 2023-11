Een showauto voor iedereen?

De ontwerpers van de C-HR stonden voor nog een uitdaging. Hun conceptcar moest niet alleen technisch gerealiseerd worden en tegen redelijke kosten geproduceerd worden. Deze tweede generatie moest tevens een waardige opvolger vormen voor de eerste generatie. Die eerste generatie dankt zijn succes aan de uitgesproken vormgeving en om dat te overtreffen moesten de vormgevers dus met een nog radicaler ontwerp komen!

Toyota heeft daarom gekozen voor nog scherpere lijnen, een uitgesproken gespierde achterkant, een coupé-daklijn en tweekleurige lak. Daarnaast is veel meer werk gemaakt van de details dan voorheen. Zo is niet alleen gekeken naar vormen, maar ook naar materialen en patronen. Zo komt de achthoek van de grille zelfs terug in de kleinste roosters. Een sprekende kleur past het beste bij dit extravagante ontwerp. De hier getoonde rode lak was voorheen alleen beschikbaar op de GR-Sport en nu op alle uitvoeringen van de C-HR. De hier getoonde auto heeft een zwart dak. De C-HR is er echter ook met zwarte achterflank, wat voor een extravagantere uitstraling zorgt.

Ruimte

Toyota heeft onderzoek gedaan onder klanten en die geven aan dat het interieur juist minder uitgesproken hoeft te zijn. Daarom volgt het dashboard de huisstijl van Toyota, met slechts een paar uitzonderingen. Er is gekozen voor expliciet aanwezige sfeerverlichting omdat deze ook functioneel wordt ingezet. Zo kleurt de verlichting blauw wanneer de airconditioning wordt ingeschakeld omdat dat het idee van verkoeling versterkt. Omgekeerd kan de lichtstrip in de deur rood knipperen wanneer zich een obstakel naast de auto bevindt terwijl men probeert de deur te openen.

Veel meer dan voorheen past Toyota gerecycleerde materialen toe. Zo zijn de stoelen en vloermatten gemaakt van oude petflessen. Om vervuiling te voorkomen wordt kunststof direct in de juiste kleur geproduceerd zodat het later niet hoeft te worden geverfd. Wanneer wordt gekozen voor leder, is dit altijd vegan leder. Alleen deze laatste keuze verlaagt de CO2-uitstoot tijdens de productie namelijk al met 78%!

„Daarom is de C-HR bijzonder om te zien, goed te betalen, eenvoudig te rijden en geschikt voor iedereen“

De ruimte voorin is goed, zelfs met het optionele zonnedak. Omdat de C-HR het midden houdt tussen een SUV en een hatchback, is de zit hoger dan in een doorsnee auto, maar lager dan in een terreinwagen. De motorkap is duidelijk zichtbaar vanaf de bestuurdersstoel. Ondanks de bijzondere vormgeving is de overzichtelijkheid daarom goed.

Wanneer voorin een lange bestuurder zit, resteert achterin precies voldoende voor nog eens een lange volwassene. Vanwege de aflopende daklijn is de hoofdruimte achterin wel merkbaar minder dan voorin. Ondanks de vele technische overeenkomsten biedt de Corolla Cross meer ruimte achterin en geeft het grotere glasoppervlak bovendien een groter gevoel van ruimte.

Uitrusting

De uitrusting is weinig opmerkelijk. De C-HR biedt alles wat verwacht mag worden van een moderne auto in dit segment, maar niets meer dan dat. Wanneer wordt gekozen voor een luxe uitvoering is de C-HR helemaal bij de tijd met een elektrisch bediende achterklep, head-up display, verdienstelijk klinkend JBL audiosysteem en digitale binnenspiegel. De camera van die laatste gebruikt echter een groothoeklens en is ongebruikelijk laag op de auto gemonteerd, waardoor achteropkomend verkeer soms op de achterbank lijkt te staan! Het voordeel van de binnenspiegel met camera is dat deze in het donker niet verblindt.

Toyota stelt trots dat nooit wordt bezuinigd op veiligheid en dat alle veiligheidsvoorzieningen standaard zijn, maar dat klinkt mooier dan het is. Alle veiligheidsfuncties van de basisuitvoering zijn vanaf 2024 namelijk verplicht en alleen vanaf de duurdere uitvoeringen biedt Toyota meer dan de wettelijk verplichte voorzieningen.

Net als bij andere nieuwe auto's zijn de "bestuurdersassistenten" zeer bemoeizuchtig en klinkt bij de geringste slordigheid al een waarschuwing. Dit is alleen diep in een menu vol cryptische afkortingen (via knoppen op het stuurwiel) uit te schakelen en wordt bij het opnieuw starten van de auto allemaal weer automatisch ingeschakeld (wettelijke eis).

1.8 Hybride

Toyota maakt een duidelijk verschil tussen conventionele en volledig elektrische auto's. De laatste hebben de term "BZ" (beyond zero) in de naam. C-HR staat voor "coupé high rider" en hint niet naar elektrische aandrijving. Onder de motorkap is de nieuwste generatie van Toyota's hybride aandrijflijn te vinden. Dat is naar keuze een 1.8 liter hybride (140 pk) een 2.0 liter hybride (180 pk) of, geheel nieuw voor de C-HR, een plugin-hybride.

Voor deze test is gereden met de 1.8 liter hybride. Die biedt precies wat kan worden verwacht van een hybride: niet de rust, prestaties of het prijsvoordeel van een volledig elektrische auto, maar wel een enorme stap vooruit ten opzichte van een conventionele verbrandingsmotor.

Bovendien blijft Toyota de hybride-techniek verbeteren. In vergelijking met de vorige generatie hybrides van Toyota heeft de C-HR een batterij die lichter is en toch meer capaciteit heeft. De elektromotor en diens regeleenheid zijn kleiner, lichter en krachtiger dan voorheen. Samen met de "sterkere" batterij betekent dat dat vaker en langer elektrisch kan worden gereden. Dat zorgt niet alleen merkbaar voor meer rust, het maakt het ook makkelijker om zuinig te rijden.

Net zoals bij iedere hybride wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit zodra het gaspedaal wordt losgelaten. Om te voorkomen dat de bestuurder onnodig remt, en dus energie verloren zou gaan, wint de C-HR automatisch extra energie terug bij bochten of complexe verkeerssituaties (op basis van het kaartmateriaal van het navigatiesysteem). Dit levert zeker een bijdrage aan het lagere verbruik, maar verloopt niet altijd even soepel. Het is minder comfortabel voor passagiers, die denken dat de bestuurder onnodig met de rem speelt.

Rijeigenschappen

Bij een veelbelovend uiterlijk horen bijzondere rijeigenschappen. Net als bij de vorige C-HR kiest Toyota echter niet voor de gretigheid of agressie van een sportwagen. Wel heeft Toyota middels een grotere spoorbreedte, lichtere bouw en een geavanceerd onderstel een meer capabel gedrag. En dat is te merken! Wanneer vlot wordt gereden is de C-HR levendig en wanneer de grens is bereikt kondigt dat zich duidelijk aan, zodat de bestuurder nooit te ver gaat.

Bij kalm rijden is merkbaar hoe mooi alle componenten met elkaar in balans zijn. Dat geeft minstens zoveel voldoening als hard rijden met de C-HR. Alhoewel deze tweede generatie van de C-HR 3 cm korter is dan de vorige, voelt de nieuwe generatie groter en meer solide. Samen met de souplesse van de hybride-motor en de wendbaarheid van het nieuwe onderstel geeft dat het bevoorrechte gevoel dat hoort bij een auto als deze.

Conclusie

Is de tweede generatie van de Toyota C-HR een showauto voor iedereen? Binnen de grenzen van het redelijke is het antwoord op die vraag een volmondig "ja". Het draait immers om uiterlijk vertoon bij de C-HR. En de vormgeving stelt met de uitgesproken lijnen, het oog voor detail en de bijzondere kleuren niet teleur.

De techniek is niet bijzonder, maar door andere software en unieke fijnregeling rijdt de C-HR wel degelijk anders dan andere modellen van Toyota die zich van dezelfde techniek bedienen. De hybride aandrijving maakt de C-HR stiller, zuiniger en soepeler dan een auto met een standaard benzinemotor. Daarom is de C-HR bijzonder om te zien, goed te betalen, eenvoudig te rijden en geschikt voor iedereen.