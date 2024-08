Een vooroordeel ontstaat door te snel met te weinig informatie tot een conclusie te komen. Bij de Symbioz is dat risico groot, want afgaande op het uiterlijk is de Symbioz slechts een verlengde Captur. Tot de b-stijl (de balk tussen het voor- en achterportier) zijn beide auto's zelfs identiek.

Sterker nog: de Symbioz heeft dezelfde wielbasis als de Captur, is even breed en even hoog. De toegenomen lengte komt alleen van extra overhang achter de achterwielen. Daarom komt de extra lengte vooral de bagageruimte ten goede. Die varieert van 434 tot 624 liter. De achterbank staat namelijk op rails (16 cm) en daarom kan afhankelijk van de situatie worden gekozen voor meer beenruimte achterin of voor meer bagageruimte. Met de achterbank in de achterste stand is de beenruimte achter goed en is de bagageruimte groot. Met de achterbank naar voren is de beenruimte achterin voldoende, maar de bagageruimte zeer groot.

Uitrusting

De Captur is een auto in het compacte segment en de Symbioz is een middelgrote auto. Om de uitrusting te kunnen bieden die bij een middenklasser hoort, is de Symbioz onderhuids veel moderner. Zo is achterklep elektrisch te openen en te sluiten. Net als de grotere modellen van Renault is de Symbioz voorzien van een groot glazen dak dat elektronisch kan worden gedimd. Dit heeft als voordeel dat het minder weegt en dat het minder ruimte inneemt (meer hoofdruimte!). In de praktijk werkt het dimmen goed, zelfs onder de brandende Spaanse zon tijdens de testrit.

Het infotainment-systeem is gebaseerd op Android Mobile. Dit werkt in de praktijk uitstekend omdat Google de applicaties en de onderliggende databases continu verbetert. Het voordeel voor Renault is, dat het niet langer hoeft te investeren in een eigen audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit betekent echter wel dat de klant betaalt met zijn of haar privacy. Een lichtpuntje: bij Renault is Android Mobile uit te schakelen, zodat de bestuurder de eigen smartphone via Apple CarPlay of Android Auto kan gebruiken.

Net als in de andere middelgrote en grote modellen van Renault zijn de traditionele klokken achter het stuurwiel vervangen door een beeldscherm. Het voordeel hiervan is, dat de bestuurder kan kiezen uit diverse layouts.

„Om van de Symbioz een volwaardige middenklasser te maken, heeft de Symbioz een rijkere en modernere uitrusting dan de Captur“

Uiteraard is de Symbioz voorzien van alle bestuurders-assistenten die de Europese Unie sinds 2024 vereist. In de praktijk bieden deze weinig speelruimte, waardoor de bestuurder voor iedere slordigheid wordt afgestraft. Dat betreft niet alleen de snelheid, maar ook het sturen. In de bocht is duidelijk voelbaar dat de elektronica meestuurt. Wie echter het stuurwiel loslaat omdat de auto zelf zo goed de juiste koers inzet, wordt afgestraft met een luide waarschuwing "houd controle over de auto". De verleiding is daarom groot ze allemaal uit te schakelen en dat komt de effectiviteit natuurlijk niet ten goede!

Motoren

De Symbioz dankt zijn bestaansrecht aan de motor. De vrijwel even grote Scenic is alleen leverbaar als elektrische auto. De Symbioz is juist alleen leverbaar met verbrandingsmotor en vormt dus het alternatief voor hen die om welke reden dan ook nog niet klaar zijn voor elektrisch rijden.

Op de prijslijst van de Symbioz staat welgeteld één motor: een hybride. Die bestaat uit een 1.6 liter benzinemotor aangevuld door twee elektromotoren. Volgens Renault kan het samenspel tussen de motoren op die manier vloeiender verlopen en dat praktijk wijst uit dat de technici daarin gelijk hebben. Echter, Renaults nieuwe hybride op basis van een 1.2 liter benzinemotor is nog soepeler en nog krachtiger en zou de Symbioz echt naar een hoger niveau hebben getild.

Dat gezegd hebbende zijn de prestaties van de Symbioz 1.6 ruime voldoende. Bovendien is het verschil tussen de eco-, comfort- en sportstand groot, zodat de Symbioz afhankelijk van de situatie echt een ander karakter kan tonen. Het testverbruik kwam uit op exact 1 op 20 en dat is keurig voor een auto als deze.

Weggedrag

Omdat de Symbioz langer is dan de Captur, is ook de gewichtsverdeling anders. Dat zou kunnen leiden tot een ander weggedrag, maar in plaats daarvan hebben de technici er alles aan gedaan om de Symbioz exact hetzelfde weggedrag te geven als de Captur. Dat wil zeggen: goed, maar weinig uitgesproken. De Symbioz profiteert van de nieuwe schokbrekers, banden en fijnregeling van de Captur, waardoor de auto ook nog eens stabiel en vertrouwenwekkend is.

Conclusie

Is de Renault Symbioz meer dan een verlengde Captur en heeft de Symbioz bestaansrecht naast de evengrote Scenic? Ja en ja. Dat antwoord zal niet als een verrassing komen, anders had Renault niet de moeite genomen om een nieuw model te ontwikkelen. Maar het vraagt wel enige studie om er achter te komen wat de meerwaarde precies is.

Het eenvoudigste antwoord is de aandrijflijn. De Renault Scenic is alleen leverbaar als elektrische auto en de Symbioz is de tegenhanger met verbrandingsmotor. Omdat de Scenic vanaf de basis is ontworpen als elektrische auto, was het niet mogelijk om achteraf een verbrandingsmotor in te bouwen. Daarom deelt de Symbioz het platform (en al het plaatwerk tot de b-stijl) met de Captur. De extra lengte komt alleen van extra overhang achter de achterwielen. Deze werkwijze heeft als gevolg dat de ruimte achterin gelijk is gebleven en alleen de bagageruimte echt groter is.

Om van de Symbioz een volwaardige middenklasser te maken, heeft de Symbioz een rijkere en modernere uitrusting dan de Captur. Daarnaast zit de meerwaarde in een achterbank op rails, een elektrisch bedienbare achterklep en een slim glazen dak.