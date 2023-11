Schoenmaker blijft bij zijn leest

Om te beginnen met de opzet. Subaru begint niet met een futuristisch ogende conceptcar om vervolgens te proberen onder het strak gelijnde koetswerk een plek voor de techniek te vinden. Bij Subaru gaat functie voor vorm. Om de aandrijflijn heen wordt het veiligst mogelijke chassis ontworpen. En pas wanneer de techniek, het mechaniek en alle veiligheidsvoorzieningen hun plaats hebben gevonden gaan de vormgevers aan de slag. De Crosstrek oogt misschien niet zo harmonieus of spectaculair als de tegenstrevers, maar daar heeft Subaru een goede reden voor!

En, in vergelijking met de voorganger (de Subaru XV) oogt de Crosstrek wel degelijk moderner en is de uitstraling meer zelfverzekerd. De afmetingen zijn grofweg gelijkgebleven. Zoals de naam impliceert is de Crosstrek een echte "crossover" met de bodemvrijheid van een SUV of terreinwagen en het koetswerk van een stoere personenauto.

Ruimte

Omdat de buitenmaten nauwelijks zijn gewijzigd, is ook de binnenruimte ongeveer gelijk gebleven. De ruimte voorin is ruim voldoende. Omdat de stoelen over een grote afstand verstelbaar zijn kunnen lange bestuurders laag en onderuit zitten, terwijl kleinere bestuurders juist hoog en dicht op het stuurwiel kunnen zitten. Met grote volwassenen voorin resteert achterin net voldoende ruimte voor nog eens twee volwassenen.

Subaru heeft na veel onderzoek het frame en de bevestiging van de voorstoelen herzien. Hierdoor zouden de stoelen extra comfort bieden en zouden de inzittenden minder meebewegen met de auto. Alhoewel geen groot verschil met doorsnee stoelen is ervaren, moet wel gezegd worden dat de bestuurder en bijrijder absoluut niet vermoeid waren na een intense proefrit.

Uitrusting

Subaru is tot nu toe niet meegegaan met de trend van minimalistische dashboards met een minimum aan knoppen en hendels. Ook de Crosstrek heeft een traditioneel dashboard met fysieke knoppen en analoge klokken. Omdat de meeste auto's inmiddels een minimalistisch dashboard hebben, voelt de opzet van de Crosstrek als een stap terug in de tijd. De weergave is niet aan te passen aan de situatie of de eigen smaak. Anderen prijzen de keuze van Subaru juist omdat alle functies altijd beschikbaar zijn en niet eerst door menu's hoeft te worden gebladerd.

De uitrusting is modern en compleet, inclusief een keurig verzorgd infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Typisch Subaru

Subaru prijst "Eye Sight" dat dankzij twee camera's beter diepte kan zien dan een enkele camera en daarom accurater zou functioneren. Echter, dankzij snellere beeldverwerking wordt het verschil met de concurrentie die een enkele camera gebruikt steeds kleiner. Wel voegt Subaru steeds meer functies toe. Dankzij Eye Sight kan de Crosstrek voortaan verkeersborden lezen, automatisch uitwijken voor obstakels (indien daar ruimte voor vrij is) en remmen voor kruisend verkeer.

„wie zich niet prettig voelt bij computers op wielen dankt Subaru op de blote knieĆ«n voor het doorontwikkelen en perfectioneren van conventionele techniek“

Daarnaast meldt Subaru vol trots hoe details zijn verbeterd ten opzichte van de XV. Zo is de achterruitenwisser net even groter dan voorheen voor beter zicht, heeft de deurhendel meer ruimte voor de handen en is de luchtdoorvoer bij de voorwielen effectiever dankzij het patroon van de omliggende kunststof. Echter: daar is in de praktijk allemaal weinig van merkbaar en dergelijke stappen worden door de concurrentie ook gezet, maar niet benoemd.

Motor

De Crosstrek wordt aangedreven door een traditionele benzinemotor. Deze krachtbron is gebaseerd op die van de XV, maar is dankzij kleine aanpassingen zuiniger geworden. De zogenaamde "mild hybrid" bestaat uit een 2.0 liter boxermotor en een kleine elektromotor. Tijdens uitrollen en remmen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit, zodat nooit hoeft te worden opgeladen met een stekker. De term "mild hybrid" wijst op een bescheiden elektromotor (16 pk / 66 Nm) en accu (0.6 kWh / 118 volt). Dat heeft als nadeel dat het aandeel van de elektromotor kleiner is en als voordeel dat het geheel voordeliger in aanschaf is dan een "full hybrid".

De kracht van de motoren wordt via een continu variabele transmissie ("CVT") overgebracht op alle vier de wielen. Subaru kiest voor een CVT omdat deze voordeliger en compacter is dan een automaat met vaste overbrengingsverhoudingen. Het nadeel is een wat zeurderig motorgeluid tijdens plotselinge acceleratie. Door het vermogen zo op te bouwen dat de elektromotor maximaal assisteert tijdens het accelereren wordt dat zeurderige geluid voorkomen en daalt het verbruik. En wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van de assistentie van de elektromotor is de Crosstrek levendig en krachtig.

Toch blijft het aandeel van de elektromotor in absolute zin gering en dus is ook de besparing gering. Op een eenvoudig traject met lage snelheden kwam het testverbruik uit op 7.8 liter per 100 km (fabrieksopgave: 7.7 liter per 100 km). Mede vanwege de bijbehorende hoge CO2-uitstoot is de CO2-belasting in Nederland zeer hoog. De Crosstrek is duurder in aanschaf en gebruik dan een soortgelijke auto met volledig elektrische aandrijving.

Subaru richt zich daarom nadrukkelijk op bestuurders die elektrische auto's te steriel vinden en hechten aan het geluid, de vermogensopbouw en het karakter van een verbrandingsmotor. En met een boxermotor, CVT en vierwielaandrijving benut Subaru die techniek zoals alleen Subaru dat kan!

Rijeigenschappen

De door Subaru geperfectioneerde techniek is ook bepalend voor de rijeigenschappen. Alhoewel elektrische auto's hun hoge gewicht goed weten te verhullen, is de Crosstrek overduidelijk lichter en dus ook levendiger. Een lekker in de hand liggend stuurwiel, een goede zitpositie en een relatief directe besturing versterken dat gevoel.

De meerwaarde van de Crosstrack boven zomaar een hatchback is de mogelijkheid om de gebaande paden te verlaten en het terrein in te gaan. Dat is te danken aan de eerder genoemde vierwielaandrijving, aangevuld met de grote bodemvrijheid (22 cm) en slimme elektronica. Onder de noemer "X-Mode" zijn diverse modi beschikbaar om rijden in bijvoorbeeld modder of sneeuw makkelijker te maken.

Voor deze test is gereden in het bos met diepe moddersporen in nat gras, afgewisseld met forse hellingen en kleine obstakels (boomstammetjes). In de praktijk zit de beperking in de geringe in- en uitloophoeken (19.3 en 31.2 graden), waardoor diepe kuilen een probleem vormen. Ongeacht de ondergrond weet de elektronica de aandrijfkrachten optimaal te verdelen, ook als een wiel tijdelijk minder grip heeft. Daarom kost het veel minder moeite om het gewenste spoor aan te houden dan met een auto zonder deze elektronica. Bij afdalen wordt ieder wiel individueel gecontroleerd, zodat de auto veilig bestuurbaar blijft.

Conclusie

Hoe weet Subaru zich te onderscheiden nu Subaru's kenmerkende vierwielaandrijving in combinatie met een laag zwaartepunt en een hoge mate van veiligheid door elektrische auto's tot gemeengoed zijn gemaakt? Door dat feit geheel te negeren! Met de Crosstrek houdt Subaru vast aan de concepten en de techniek die het door de jaren heen heeft verfijnd.

Of dat goed of slecht nieuws is, is puur persoonlijk. Wie zich prettig voelt bij de nieuwste techniek ziet de Crosstrek als een complexe oplossing voor problemen die inmiddels eenvoudiger, milieuvriendelijker en voordeliger kunnen worden opgelost. Echter, wie zich niet prettig voelt bij computers op wielen dankt Subaru op de blote knieën voor het doorontwikkelen en perfectioneren van conventionele techniek. Zij voelen zich heerlijk bij een vertrouwde verbrandingsmotor, mechanisch geregelde vierwielaandrijving en alleen de hoogst noodzakelijke elektronische assistentie. En juist daar is Subaru heel erg goed in. Kortom: deze schoenmaker blijft bij zijn leest.