Rij-impressie | De meeste auto's zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen "standaard", "luxueus" en "meest luxueus". Bij de Ford Focus ligt dat anders. Die is verkrijgbaar in verschillende smaken, namelijk: standaard ("Trend"), zakelijk ("Titanium"), luxueus ("Vignale") en sportief ("ST-Line"). Daar komt nu een nieuwe smaak bij: de avontuurlijke "Active".

Ford wil de wereld laten weten dat de Focus er nu ook in Active-uitvoering is. Daarom zijn op de radio spotjes te horen waarin de Focus Active wordt aangeprezen als "crossover" die "iedere rit tot een avontuur maakt". En dat vraagt om uitleg. Een "crossover" is een mengvorm van gewone personenauto en luxe terreinauto. De Focus Active heeft echter hetzelfde koetswerk als iedere andere uitvoering, alleen de aankleding verschilt. Die term "crossover" is dus wat overtrokken.

Maar... Ford heeft werk gemaakt van de aankleding! De Active heeft stevige zwarte stootranden rondom. De voor- en achterbumper hebben "skidplates", waarmee schade aan de onderzijde wordt voorkomen. De grille is uitgevoerd in zwart en sierlijsten die bij de andere uitvoeringen verchroomd zijn, zijn nu zwart. Bovendien staat de Focus Active hoger op de wielen (30 mm voor, 34 mm achter) voor extra bodemvrijheid en een iets stoerdere uitstraling. De hier getoonde kleur "Metropolis White" is exclusief voor de Active.

Bij de instap is weinig van de extra wagenhoogte merkbaar. De instap is nauwelijks makkelijker dan in een andere Focus en de Active biedt geen (merkbaar) beter zicht op het verkeer. En terwijl het exterieur zeker overtuigt met een avontuurlijk tintje, is dat in het interieur ver te zoeken. De Active heeft geen extra handgrepen, afwasbare materialen, kompas of andere aanpassingen voor een actief buitenleven. Net als bij de andere uitvoering is gekozen voor verfijnde materialen en heel veel luxe, alleen hebben deze nu andere kleuren en patronen.

Uitrusting

Die luxe zit niet alleen in de gebruikte materialen, maar ook in het uitrustingsniveau. De meeste functies worden bediend met knoppen op het stuurwiel of rond de versnellingshendel. Het aantal knoppen op het dashboard is daarom gering. De Focus bedient zich van traditionele analoge klokken, met daar tussen een relatief eenvoudig beeldscherm voor weergave van de boordcomputer. Als "goedmakertje" is de nieuwe Focus de eerste (Europese) Ford met head-up display en die werkt in de praktijk zo goed, dat de klokken achter het stuur eigenlijk overbodig zijn.

Midden op het dashboard staat een fors beeldscherm waarmee alle functies van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem worden bediend. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van de vorige generatie Fords, waarbij het beeldscherm zo klein was dat de informatie nauwelijks leesbaar was vanaf de bestuurdersstoel.

De bediening van het systeem is in de meeste gevallen logisch, maar soms is de informatie te summier. Na het aansluiten van een iPhone- of Android-toestel is niet duidelijk hoe Apple Carplay danwel Android Auto moet worden geactiveerd (opnieuw aansluiten lijkt vaak te werken). Ford biedt navigatie via een eigen systeem en via de "Waze" app, maar die laatste heeft een SIM-kaart nodig voor dataverkeer en dan kan een smartphone net zo goed worden gebruikt om Waze te draaien! Het kaartmateriaal van het ingebouwde navigatiesysteem is nu al verouderd (o.a. nieuwe A1 niet bekend), zodat een navigatie-app op de smartphone de voorkeur verdient.

De Focus kan zelf afstand houden, remmen voor gevaar, spookrijden voorkomen (door lezen van borden bij toegang tot snelweg), waarschuwen voor objecten in de dodehoek en verkeersborden lezen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de adaptieve cruise-control ("automatisch afstand houden"), wordt de snelheid niet alleen aangepast aan het overige verkeer, maar ook aan de verkeersborden. Helaas gaat dat niet altijd goed, bijvoorbeeld wanneer per ongeluk een bord met een maximumsnelheid voor een paralelbaan wordt gelezen.

„Ford weet als geen ander comfort en sportiviteit te combineren“

Motor

Een driecilinder motor is in een middelgrote auto zoals deze al lang geen unicum meer. Echter, de meeste fabrikanten geven die motor een inhoud van 1.0 liter. De Ford Focus wordt aangedreven door een 1.5 liter driecilinder benzinemotor en dat maakt een merkbaar verschil. Naast de kleinere driecilinders van de concurrentie, biedt de 150 pk / 240 Nm sterke Ford "EcoBoost" meer souplesse en meer rust.

De zesde versnelling is een echte "overdrive", zodat op de snelweg bij een laag toerental kan worden gereden voor een laag verbruik en weinig rijgeluiden. Ook wanneer het toetaltal laag is, voelt het alsof de "1.5 EcoBoost" altijd reserve paraat heeft. Wanneer die reserve wordt aangesproken, blijkt die er niet te zijn, maar omdat met een zeker gemak wordt gepresteerd geeft de Focus een beter gevoel. Bovendien: wanneer wordt teruggeschakeld, zijn de prestaties uiteindelijk ruim voldoende. Het testverbruik kwam uit op 1 op 16.1 en dat is vrijwel gelijk aan het verbruik van de eerder gereden Vignale versie met dezelfde motor.

Weggedrag

Misschien wel de belangrijkste reden om een Ford (Focus) te kopen, is het weggedrag. Ford weet als geen ander comfort en sportiviteit te combineren. Toch kiest Ford met deze vierde generatie van de Focus voor een andere insteek. Het merk kiest niet langer voor een veelzijdig en verfijnd onderstel, maar voor een elektronische oplossing. Met een druk op de knop wordt gekozen voor een dynamisch of comfortabel karakter. Het verschil tussen de diverse standen is gering. De wegligging is in alle gevallen uitmuntend, alleen de communicatie naar de bestuurder verschilt.

Om oneffenheden in het terrein beter op te kunnen vangen is de voorwielophanging versterkt. De Focus Active heeft geen vierwielaandrijving, maar wel een off-road modus. Wanneer deze is ingeschakeld gaat het meeste motorvermogen naar het wiel met de meeste grip. Op die manier wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare grip en komt dat Focus Active verder in het terrein dan een standaard tweewiel-aangedreven auto.

Conclusie

Is iedere rit met de Ford Focus Active een avontuur? Nee, bepaald niet. En ook de belofte dat de Focus Active een "crossover" is, is een verzinsel van de marketingafdeling. Wat de Active wel is, is een welkome nieuwe aanvulling op het "smakenpallet" van de Focus. Naast een zakelijke, luxe en sportieve uitvoering is een avontuurlijke uitvoering een mooie aanvulling. De Focus Active mag dan geen volwaardige SUV of crossover zijn, de avontuurlijke uitstraling is onmiskenbaar.

De Focus Active heeft een verhoogd onderstel, aangepaste voorwielophanging, bodembescherming en off-road modus om (licht) terreinrijden mogelijk te maken. Hiermee komt deze vijfdeurs hatchback zeker verder in het terrein dan een doorsnee gezinsauto, maar verwacht geen wonderen. Bovendien: ten opzichte van een SUV of crossover is de Focus Active een stuk zuiniger en dynamischer en daarmee wel degelijk een serieus alternatief.