Bovengemiddelde middenklasser

De letter "X" in "XCeed" geeft aan dat dit een crossover is. Dat wil zeggen: een mix van een traditionele hatchback en een SUV. Daarom is de XCeed hoger dan een standaard Ceed, maar zeker niet zo groot als een SUV of terreinwagen. De XCeed verschilt daarmee van de concurrentie, die zich veelal beperkt tot het avontuurlijk aankleden van een bestaand model.

Vernieuwd

Voor modeljaar 2023 is het lijnenspel vernieuwd. Dat heeft deels te maken met het nieuwe logo, want voortaan dienen alle vormen dezelfde hoeken en verhoudingen te volgen. De luchtinlaat tussen de koplampen is daarom lager en slanker geworden. De onderste luchtinlaat is juist prominenter geworden, mede omdat de lijnen zijn doorgetrokken tot de hoeken van de neus.

De achterlichten hebben een nieuw patroon, dat een associatie met geavanceerde techniek oproept. Volgens Kia vielen de prominente uitlaatpijpen van het originele ontwerp niet in de smaak bij de kopers, dus die zijn voor modeljaar 2023 komen te vervallen. Wat de fotograaf betreft is de groene kleur een aanwinst; dat geeft de auto echt karakter!

Nog iets nieuws voor de vernieuwde XCeed: voortaan is er ook een GT-Line. Dat staat voor een sportieve aankleding, maar het niet daadwerkelijk aanpassen van de motor of het onderstel om tot sportievere prestaties te komen. De GT-uitvoeringen zijn populair bij andere modellen van Kia, dus het is logisch dat de XCeed er nu ook is als GT-Line (en GT-PlusLine).

Ruimte en uitrusting

Omdat de XCeed hoger is dan een standaard hatchback en lager dan een SUV, is de instap iets hoger (maar niet zo hoog als bij een SUV). De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de stoelen niet alleen elektrisch verstelbaar zijn, maar ook nog eens voorzien zijn van verwarming, geheugen en een in- / uitstapfunctie (automatisch naar achteren voor extra ruimte bij instappen). Dat is mede te danken aan de gekozen uitvoering, want de hier gereden GT-PlusLine is de absolute topversie met alle denkbare luxe. Zelfs de achterbank (redelijke ruimte) is voorzien van verwarming en de achterklep is elektrisch bedienbaar.

„Juist omdat alles zo makkelijk gaat, valt nauwelijks op hoe goed Kia de balans tussen een hoge bouw, comfort en dynamiek heeft gevonden“

Ook als het gaat om veiligheid voorziet Kia in alle denkbare voorzieningen. Toch is daarvan weinig te merken, want de elektronica grijpt alleen in wanneer dat echt nodig is. Daarop is een uitzondering: de dodehoekdetectie is afgesteld alsof het hier een vrachtwagen betreft. In druk verkeer klinkt bij iedere rijstrookwissel een waarschuwing. Een keer gaf de elektronica zelfs een ruk aan het stuur om een ongeluk te voorkomen, terwijl zich op de andere rijstrook helemaal geen ander voertuig bevond!

Kia maakt de laatste jaren veel werk van het eigen audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "UVO". In de praktijk functioneert dit keurig en haalt het indien nodig informatie van internet. Zo is het uitspreken van een bedrijfsnaam voldoende en zoekt het systeem vervolgens zelf het bijbehorende adres. Bij het plannen van een route wordt rekening gehouden met actuele verkeersinformatie. Echter, deze is merkbaar minder accuraat dan de verkeersinformatie van Apple Maps of Google Maps. Die systemen worden duidelijk meer gebruikt, waardoor ook meer informatie beschikbaar is van andere automobilisten.

Motoren

Vanaf modeljaar 2023 is het aanbod van motoren flink gewijzigd. De plugin-hybride is helaas van de prijslijst verdwenen. De 1.4 liter benzinemotor is vervangen door een exemplaar met een inhoud van 1.5 liter. Deze nieuwe "1.5 T-GDi" belooft meer vermogen (160 i.p.v. 140 pk) en een lager verbruik (1 op 16 i.p.v. 1 op 14). Dat lagere verbruik is niet te danken aan mildhybrid-techniek of andere nieuwe vindingen. Kia verfijnt slechts conventionele techniek om tot dit resultaat te komen.

In de testauto is de nieuwe motor gekoppeld aan een 7-traps automaat en die doet zijn werk zo onopvallend mogelijk. De XCeed 1.5 heeft nooit een overvloed aan vermogen, maar komt ook nooit tekort. Wanneer met de verkeersstroom mee wordt gereden presteert de XCeed moeiteloos. Dan is het toerental bovendien laag (100 km/u = 2.000 tpm) en gaat het motorgeluid op in de "ruis" van de banden en rijwind. Omdat tijdens de test voornamelijk lange afstanden met een kalme rijstijl zijn afgelegd, kwam het verbruik gunstiger uit dan beloofd: 1 op 18.

En toch is de motor het belangrijkste kritiekpunt op de vernieuwde XCeed. Inmiddels zijn de prijzen van elektrische auto's fors gedaald en zeker voor de prijs van de zeer luxueuze testauto is een soortgelijke elektrische auto te koop. Die presteert met nog meer souplesse, is in gebruik beduidend voordeliger (lagere energiekosten, minimaal onderhoud, geringe afschrijving) en heeft geen directe uitstoot.

Weggedrag

De XCeed heeft een grotere bodemvrijheid dan de standaard Ceed, voor het gebruik op een onregelmatige ondergrond ("terreinrijden" is hier niet van toepassing). Met de hogere bouw zorgt dat voor een hoger zwaartepunt en om te voorkomen dat het weggedrag hier onder lijdt is het onderstel aangepast.

Dankzij uitgekiende aanpassingen rijdt de XCeed als een gewone hatchback. De XCeed is comfortabel op slecht wegdek en stabiel op hoge snelheid. Juist omdat alles zo makkelijk gaat, valt nauwelijks op hoe goed Kia de balans tussen een hoge bouw, comfort en dynamiek heeft gevonden. En dat is het sterkste punt van de XCeed. Dit model combineert de voordelen van een SUV en een hatchback, zonder concessies te doen. Kortom: de Kia XCeed is letterlijk en figuurlijk een bovengemiddelde middenklasser.

Conclusie

Na de Kia Ceed en ProCeed heeft nu ook de XCeed een verjongingskuur ondergaan voor modeljaar 2023. Het uiterlijk is iets aangepast om beter bij de nieuwe huisstijl te passen. De GT-Line zorgt voor de sportieve uitstraling waar het de XCeed tot nu toe aan ontbrak. De uitrusting van de GT-PlusLine is zelfs die van een hogere klasse.

De nieuwe 1.5 T-GDi motor zorgt voor betere prestaties in combinatie met een lager verbruik. Door te kiezen voor conventionele techniek zijn de aanschaf- en gebruikskosten echter relatief hoog (hybride en elektrisch zijn voordeliger in aanschaf en gebruik).

Alle sterke punten van de XCeed zijn gebleven: de combinatie van een hoge bouw en een geavanceerd onderstel zorgt voor de nodige ruimte in combinatie met extra bodemvrijheid en prima rijeigenschappen.

plus Prima rijeigenschappen

Uiterst luxueuze GT-PlusLine

Slimme combinatie van hatchback en SUV min Puur conventionele aandrijving zorgt voor hoge aanschaf- en gebruikskosten