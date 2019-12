Autotest | De Toyota Corolla was er al als hatchback, stationcar en sedan. Nu komt daar een nieuwe versie bij. Nee, geen driedeurs coupé of spannende cabriolet. De Corolla is er nu ook als avontuurlijke "Trek". Wijkt de Trek inderdaad zoveel af van de andere versies dat er voldoende reden is om te spreken van een nieuw model?

Eerst de naam. "Trek" heeft niets te maken met een trektocht of honger. Het is de naam van een fietsfabrikant. Trek maakt fietsen voor avonturiers en levert daar de nodige accessoires en een eigen kledinglijn bij. De Toyota Corolla Trek is simpelweg een Corolla die is aangekleed door de firma Trek.

Dat betekent beschermranden rondom, 17 inch velgen met een uniek design, instaplijsten met het Trek-logo en een 2 cm verhoogd onderstel. De testauto is uitgevoerd in de kleur waarin Toyota de Trek onder de aandacht brengt. "Oxide Bronze metallic" is echter niet uniek voor de Trek; wie dat wil kan ook een gewone Corolla in deze kleur bestellen.

Uitrusting

Binnenin heeft de Trek speciale bekleding en houten omlijstingen waar dat bij de reguliere Corolla van een glimmend materiaal zou zijn. Het betreft hier slechts avontuurlijk uitziende materialen, het gaat niet om bekleding die met een tuinslang kan worden gereinigd zoals dat bij sommige terreinwagens kan.

De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere Corolla: compleet en modern, maar niet vernieuwend. Datzelfde geldt voor de opzet van het dashboard. Sommige moderne auto's hebben een minimalistisch interieur waarbij alles wordt bediend middels een beeldscherm. Andere merken etaleren de techniek juist en kiezen voor zo veel mogelijk knoppen en displays. Toyota kiest een middenweg, zodat de Corolla modern en tegelijkertijd vertrouwd is.

Bij de introductie van de Corolla was niet voorzien in ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. Toyota heeft zich de kritiek van recensenten en klanten aangetrokken, want alle Corolla's die vanaf november 2019 van de band rollen ondersteunen Apple Carplay en Android auto.

Ruimte

Bij het instappen is weinig merkbaar van het 2 cm hogere onderstel. Het leidt niet tot een gemakkelijkere instap of een beter overzicht over het verkeer. Twee centimeter extra hoogte is een te gering verschil en kan net zo makkelijk worden bereikt door de stoel in hoogte te verstellen. Iets wat niet opviel bij eerdere Corolla-tests, maar wel bij deze Trek: boven de voorstoelen loopt een verstevigingsbalk door het dak en die schampt het achterhoofd van lange bestuurders.

De Corolla is leverbaar met een lange en een korte wielbasis. De hatchback heeft een korte wielbasis voor meer dynamiek en een kortere draaicirkel. De stationcar en sedan hebben een lange wielbasis voor meer ruimte. De Corolla Trek is alleen leverbaar als stationcar en biedt dus volop ruimte, zowel voor- als achterin. De bagageruimte is met 598 liter (1.606 liter met opgeklapte achterbank) ook bovengemiddeld groot. Ondanks de band met de fietsenfabrikant wordt de Trek niet standaard geleverd met een fietsendrager of -rek.

„Wie de logica van Toyota zou volgen, zou bij het aantrekken van sportkleding meteen een nieuw paspoort nodig hebben“

Rijeigenschappen

Van het verhoogde onderstel is niets merkbaar in de zitpositie, maar wel degelijk in de rijeigenschappen. Het onderstel van de Trek is iets zachter dan dat van de gewone Corolla. Daarbij zijn de veerwegen langer. Oneffenheden komen daarom (iets) minder hard aan en dat kan een reden zijn om de Trek te verkiezen boven de gewone stationcar. Ondanks het veelbelovende uiterlijk heeft de Corolla Trek geen vierwielaandrijving en zelfs geen aanpassing aan de antislip regeling waardoor de auto zich beter zou kunnen redden in het terrein. De extra bodemvrijheid komt alleen van pas op verkeersdrempels of op onverharde wegen.

De Corolla is voorzien van hybride-aandrijving, waarbij een benzinemotor en een elektromotor samenwerken. De eerste hybride-modellen van Toyota (inmiddels zo'n 20 jaar geleden) verdeelden de taken heel eenvoudig: elektrisch rijden op lage snelheid en op benzine rijden op hoge snelheid. In de loop der jaren is het samenspel tussen de beide motoren steeds meer verfijnd. Deze laatste generatie van de hybride-aandrijflijn kan ook op de snelweg de benzinemotor uitschakelen en enkele honderden meters geheel elektrisch rijden. Nog altijd kiest Toyota voor een bescheiden bijdrage van de elektromotor. Daarom volstaat een kleine accu en wordt tijdens uitrollen en remmen bewegingsenergie omgezet in elektriciteit (opladen aan het stopcontact is daarom niet nodig).

De Corolla is leverbaar met een standaard hybride-motor en een extra sterke hybride. Tot zo'n 100 km/u snelheid zijn beide motoren even stil, soepel en zuinig. Wel valt op dat de benzinemotor duidelijk van zich laat horen wanneer deze kortstondig wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld om de airconditioning van stroom te voorzien. De standaard hybride is al vlot, de "high power" versie is snel te noemen en dat is heerlijk bij intensief gebruik. Na een kleine week rijden onder uiteenlopende omstandigheden en op uiteenlopende routes (van uren in de file tot vogelvrij in de natuur voor een fotosessie) met de sterke hybride bedroeg het testverbruik precies 1 op 20.

Conclusie

Is het terecht dat Toyota de Trek presenteert als nieuw model? Nee. Een andere aankleding is niet voldoende om van een nieuw model te spreken. Wie de logica van Toyota zou volgen, zou bij het aantrekken van sportkleding meteen een nieuw paspoort nodig hebben. De Trek is simpelweg een speciale uitvoering van de Corolla Touring Sports (stationcar).

Als speciale uitvoering is de Trek zeker geslaagd. De avontuurlijke aankleding maakt de Corolla minder formeel en zakelijk maar juist warm en avontuurlijk. De extra bodemvrijheid vertaalt zich in iets meer comfort en in theorie zou de auto hiermee iets beter uit de voeten kunnen op onverharde wegen. In de praktijk zal de Trek vooral worden gekozen om het uiterlijk en het imago: voor de lekkere trek dus.