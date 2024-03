Deze tweede generatie van de C-HR is vanaf de basis ontworpen als hybride en plug-inhybride. Daarom kunnen de batterijen in de vloer worden verwerkt en verschilt het uiterlijk van de standaard hybride en de plug-inhybride niet. Iedere C-HR heeft een hoekige vormgeving met scherpe lijnen, veel metaal en relatief weinig glasoppervlak. Wanneer wordt gekozen voor de tweekleurige variant (de tweede kleur is altijd zwart), wordt de uitstraling nog sterker.

Ruimte en uitrusting

Het interieur is minder extravagant en volgt de huisstijl van Toyota met slechts minimale wijzigingen. Bij de C-HR gaat vorm altijd voor functie. Desondanks is de ruimte voorin goed. De ruimte achterin is sterk afhankelijk van de inschikkelijkheid van de bestuurder en de bijrijder.

De uitrusting is standaard voor een auto in deze prijsklasse. Het optionele audiosysteem van JBL klinkt lekker, maar is zeker geen hifi-systeem. Omdat de C-HR geen achterruitenwisser heeft, is de digitale binnenspiegel een dankbaar alternatief.

Toyota presenteert de vele veiligheidssystemen als iets unieks voor deze klasse, terwijl veel van deze voorzieningen vanaf 2024 door de Europese Unie verplicht worden gesteld. Helaas zijn deze bemoeizuchtige systemen alleen uit te schakelen door met knoppen op het stuurwiel diep in menu's vol technische termen en onverklaarbare afkortingen te duiken.

„In de elektrische modus benadert de C-HR het karakter van een volledig elektrische auto“

Plug-in hybride

Standaard wordt de C-HR geleverd als hybride. Tijdens het remmen en uitrollen wordt bewegings-energie die normaal gesproken verloren zou gaan, omgezet in elektriciteit. Een kleine elektromotor benut die gratis elektriciteit om te assisteren wanneer de benzinemotor hard moet werken. Dat maakt de auto sterker, zuiniger en comfortabeler. Bovendien kan een standaard hybride zeer korte afstanden (1 à 2 kilometer) volledig elektrisch rijden, bijvoorbeeld in de file.

Een plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor "Plug-in Hybrid Electric Vehicle") heeft een batterij met een grotere capaciteit en wint niet alleen energie terug tijdens het rijden, maar kan ook worden opgeladen met een stekker (aan een publiek laadpunt, via een thuislader of aan het stopcontact thuis). Ook de elektromotor is sterker. Daarom kan tijdens het rijden meer energie worden teruggewonnen en kan vaker en langer elektrisch worden gereden.

Met een druk op de knop kan de bestuurder kiezen voor de hybride modus (alleen assistentie van de elektromotor) of de elektrische stand. Volgens Toyota kan de C-HR in dat laatste geval 66 km geheel elektrisch afleggen. Tijdens de testrit was dit 54 km. Het verstandigste is echter om te kiezen voor de automatische stand. Door in het navigatiesysteem de bestemming in te geven, bepaalt de computer waar elektrisch en waar op de benzinemotor moet worden gereden voor het laagst mogelijke verbruik.

Wie vooral korte afstanden aflegt en consequent iedere 54 km oplaadt, kan een verbruik van nul realiseren. Wanneer dit niet wordt gedaan is alle techniek van de plug-inhybride aandrijflijn juist ballast en dan zal het verbruik alleen maar toenemen. Efficiënt plug-inhybride rijden vraagt daarom meer planning dan rijden met een standaard hybride of elektrische auto. Mede daarom biedt Toyota Nederland gratis een cursus aan voor kopers van de C-HR plug-in hybrid. Het testverbruik door een heuvelachtig landschap onder gematigde weersomstandigheden bedroeg 3.7 liter benzine per 100 km met een elektriciteitsverbruik van 15 kWh per 100 km. Beide zijn keurige waarden voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

Tijdens de testrit viel op hoe soepel de C-HR van de ene motor op de andere overschakelt. Bij sommige plug-inhybrides voelt het terugvallen op de benzinemotor als een stap terug, maar bij de C-HR PHEV zijn de reactie op het gaspedaal en de rust in de cabine gelijk. Tegelijkertijd weet de C-HR in de elektrische stand het karakter van een volledig elektrische auto goed te benaderen. Veel PHEV's hebben een traditionele versnellingsbak en daarom zijn in de elektrische modus toch schakelmomenten voelbaar. De C-HR daarentegen heeft een continu variabele transmissie en daarom lijkt het alsof deze PHEV één lange versnelling heeft, net als een elektrische auto. In drie stappen kan worden gekozen hoeveel energie wordt teruggewonnen, en dus hoe sterk de snelheid afneemt bij het loslaten van het stroompedaal. Dit effect is veel sterker dan bij de standaard C-HR en ook hierin benadert de plugin-hybride het karakter van een volledig elektrische auto.

De batterij en de aandrijflijn van de C-HR PHEV zijn afkomstig uit de Toyota Prius. De behuizing van de batterij is echter aangepast om te passen in de C-HR. En... de software is gewijzigd om de Europese koper meer aan te spreken. Mede daarom heeft de C-HR plug-inhybrid een ronduit levendig karakter. Het koppel van de elektromotor is direct beschikbaar en dankzij het gecombineerde vermogen van 223 pk / 190 Nm is de C-HR meer dan vlot. Dat geldt niet alleen voor de sprint vanuit stilstand, maar ook voor tussenacceleraties op de snelweg.

Weggedrag

Om het toegenomen vermogen te kunnen beteugelen is de PHEV voorzien van grotere remschijven (17 inch) en een aangepast onderstel. Het karakter van de schokbrekers is afhankelijk van de frequentie van oneffenheden. Alhoewel dit lang niet altijd het gewenste effect heeft, is de C-HR PHEV alert en dynamisch in de stad en juist comfortabel op de buitenweg.

Conclusie

Is de Toyota C-HR met plug-inhybride aandrijving verstandiger dan de versie met standaard hybride aandrijving? Alleen wanneer de bestuurder iedere rit zorgvuldig plant en consequent oplaadt. Echter, dat geldt voor iedere plug-inhybride, dus om tot die conclusie te komen was geen proefrit nodig.

Wat de testrit met de C-HR PHEV heeft geleerd, is dat deze aandrijflijn de auto leuker maakt om te rijden. In de elektrische modus benadert de C-HR het karakter van een volledig elektrische auto met uitstekende prestaties, ultieme souplesse (zonder onderbreking door schakelmomenten!) en rijden met één pedaal. Hierin gaat de C-HR verder dan andere plugin-hybrides. Vanwege de complexe techniek zijn veel plug-inhybrides duurder dan een elektrische auto, maar dankzij een recente prijsverlaging is de C-HR juist voordeliger in aanschaf!

Vergeleken met de standaard C-HR zijn de prestaties toegenomen. Veel belangrijker: dankzij de sterkere elektromotor is de plug-inhybride altijd alerter en daadkrachtiger. Het aangepaste onderstel maakt de C-HR PHEV merkbaar dynamischer, voor meer rijplezier.