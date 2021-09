Vooruitblik | Begin 2022 staat de nieuwe Opel Astra bij de dealer. Om nu alvast kennis te kunnen maken met deze nieuwe middenklasser maakt een handgebouwd exemplaar een toer door Europa. Kort na de wereldwijde onthulling in Duitsland volgt nu de Nederlandse primeur. Autozine was erbij voor een eerste kennismaking.

De introductie van een nieuwe Opel Astra volgt bijna altijd hetzelfde patroon. Bij de eerste onthulling oogt de nieuwe generatie zo revolutionair, dat menigeen zich afvraagt of zo'n bijzondere auto daadwerkelijk op de markt zal verschijnen. En dat binnen het budget van de gewone man of vrouw! Echter, zodra de Astra in grote aantallen op de weg verschijnt is het nieuwtje er van af en is het het nieuwe normaal.

Ook de zesde generatie van de Opel Astra is strakker gelijnd dan de meeste concurrenten. Dit keer zorgen eenvoudige maar doeltreffende lijnen schone oppervlakken en daarmee voor een zeer sterke uitstraling.

Het front wordt gekenmerkt door de "Opel Vizor". Echter, deze verschilt van de andere modellen die inmiddels voorzien zijn van dit zwarte masker. Tot nu kregen alleen SUV's van Opel de Vizor en die hebben vanwege hun hoge bouw meer ruimte voor luchtinlaat, waardoor het oppervlak tussen de koplampen geheel kan worden afgesloten. Voor de Astra met verbrandingsmotor is dit niet mogelijk en daarom is gekozen voor een zwarte grille, waardoor het effect wat Autozine betreft beduidend minder is. In theorie kan de elektrisch aangedreven Astra wel voorzien worden van de volwaardige Opel Vizor en die kan er daarom veel moderner uitzien.

Om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld met saaie uitvoeringen en de charme van de Astra niet tot zijn recht komt, is de hier getoonde goudgele kleur standaard. Voor exemplaren in grijs, zwart en wit moet worden bijbetaald en bovendien worden die versies pas later geleverd. Heel slim en vooral: terecht!

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin zetten minimalistische lijnen de toon, maar dit keer bepaalt het uitrustingsniveau hoe strak het interieur is. In het instapmodel voeren zwart en grijs de boventoon, waardoor de cabine weliswaar modern is, maar ook sober. In de duurdere uitvoeringen is er ruimte voor accenten in kleur en dan komt het geheel veel beter tot zijn recht.

De ruimte voorin is gemiddeld, die achterin matig. Het zitcomfort is, zoals gebruikelijk bij Opel, uitstekend dankzij stoelen die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonde ruggen. Een vreemd detail: het stuurwiel in de handgebouwde auto voor deze presentatie is ongebruikelijk dun waardoor de hele auto wat iel aanvoelt.

Niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenin is een zwart masker bepalend voor de uitstraling. Het beeldscherm achter het stuurwiel en het beeldscherm dat centraal op het dashboard staat zijn samen gevat in een zwarte behuizing, zodat het lijkt alsof ze in elkaar doorlopen. Dit noemt Opel het "Pure Panel" en het wordt gebruikt om vrijwel alle functies te bedienen. Het aantal knoppen en hendels op het dashboard is daarom minimaal. De ervaring met andere modellen van Opel leert dat dit systeem prima functioneert en zowel de ergonomie als de schoonheid ten goede komt.

„De nieuwe Astra introduceert geen baanbrekende nieuwe techniek, maar verfijnt wel bestaande techniek waardoor deze effectiever en/of betrouwbaarder is“

Opel belooft al zolang het bestaat dat het geavanceerde techniek binnen het bereik van een grote groep kopers brengt. Voor de nieuwe Astra zijn dat geen geheel nieuwe systemen, maar vooral slimmere systemen dan voorheen. Zo kan het intelligente grootlicht nog gerichter delen belichten of juist afdekken, gaan de semi-zelfrijdende functies verder en zijn meer camera's beschikbaar om parkeren eenvoudiger te maken. Ook is de "connectiviteit" met smartphones en de buitenwereld verbeterd.

Motoren

Opel maakt deel uit van een moederbedrijf dat ook eigenaar is van Citroën, Peugeot en DS. Net als de middenklassers van die merken is de Astra daarom leverbaar met benzine-, diesel-, plug-inhybride- en elektromotoren. Die laatste volgt overigens pas later, want de elektrische Astra is op het moment van schrijven nog in ontwikkeling.

De benzine- en dieselmotoren zijn juist uitontwikkeld. Met het hoog op de toekomst wordt hier niet meer in geïnvesteerd en is de Astra slechts voorzien van verbeterde versies van bestaande motoren. De prestaties en de verbruikscijfers zijn daarom gemiddeld, maar niet meer dan dat. Op de korte termijn zijn de plug-inhybrides daarom het meest interessant. Hiermee kan zo'n 60 km geheel elektrisch worden afgelegd en dan is de Astra stil, snel en uitstootvrij. Daarna werken de benzine- en elektromotor samen zodat de Astra sneller en zuiniger blijft dan een auto met alleen een conventionele verbrandingsmotor.

Weggedrag

Het voordeel van het grote moederbedrijf is de eenvoudige toegang tot geavanceerde techniek. Aan de andere kant is het juist lastig om met dezelfde componenten een onderscheidend product te maken. De Astra staat op het zogenaamde "EMP2"-platform en door de gewichtsverdeling van het koetswerk, de zithouding, het fijnregelen van het onderstel en de bandenkeuze kan toch een eigen karakter worden gecreëerd. Wat dat precies is moet blijken tijdens de eerste proefrit. Die wordt eind 2021 verwacht, vervolgens staat de "Astra L" begin 2022 bij de dealer.

Conclusie

De "Opel Astra L" komt er aan! Een eerste kennismaking met een handgebouwd exemplaar leert dat Opel inzet op strakke en minimalistische vormgeving. De binnenruimte is gemiddeld, maar het zitcomfort met "AGR-stoelen" juist bovengemiddeld goed. De nieuwe Astra introduceert geen baanbrekende nieuwe techniek, maar verfijnt wel bestaande techniek waardoor deze effectiever en/of betrouwbaarder is.

Op het gebied van de aandrijving biedt de Astra de keuze: van conventionele verbrandingsmotoren tot volledig elektrische aandrijving. Voor de korte termijn vormt de plug-inhybride daarbij een mooie tussenweg.

plus Fijne AGR-stoelen

Moderne, rijke uitrusting

Keuze uit benzine, diesel, elektrisch en hybride min Dun stuurwiel

Matige beenruimte achterin