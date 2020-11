Rij-impressie | Het klinkt allemaal wat ver gezocht. En de termen helpen ook al niet. De Mazda CX-3 zou zijn ontworpen volgens "Kodo" en rijden als "jinba ittai". Wanneer Mazda zich niet bedient van Japanse termen, dan is de afdeling marketing wel creatief door te komen met de bewering dat de fabrikant geen auto's bouwt, maar creƫert (en is de lezer nog niets wijzer). Een proefrit moet uitwijzen: weet de Mazda CX-3 zich te onderscheiden met meer dan alleen bloemrijke taal?

Het is wellicht zinvol om te beginnen met de uitleg van een eerste term. "Kodo" is de naam die de vormgevers hebben gegeven aan de vloeiende lijnen die iedere nieuwe Mazda kenmerken. Die vormgeving is deels geÏnspireerd op de natuur en deels gedicteerd door de windtunnel.

Crossover

Dat geldt voor iedere moderne Mazda, dus ook voor de CX-3. Echter, de CX-3 is een zogenaamde "crossover" en dat staat voor een mix van een luxe terreinwagen en een traditionele personenauto. Dit zorgt voor een stoere uitstraling, meer binnenruimte, een eenvoudige instap en een hoge zit.

Nadelen kent de crossover ook, want de hoge bouw zorgt voor een minder gunstige stroomlijn en een hoger zwaartepunt, hetgeen complexe (lees: dure) ondersteltechniek vereist om toch de nodige veiligheid te kunnen garanderen. Daarmee is de CX-3 niet anders dan andere crossovers. Het verschil zit in de aandacht voor detail. Een voorbeeld: veel van deze auto's zijn minder overzichtelijk vanwege een brede a-stijl (de balk tussen de voorruit en de voorste zijruiten). Dankzij een slimme plaatsing en gunstige hoek is de CX-3 juist prima te overzien.

Ruimte

De instap is, zoals bij iedere crossover, eenvoudig. De zit is echter minder hoog dan bij andere crossovers. De CX-3 is weliswaar in de hoogte gebouwd, maar de stoelen zitten relatief laag. Dat zorgt voor een (iets) lager zwaartepunt en voor een sportiever gevoel. Het belangrijkste is echter dat Mazda een diepgravende studie heeft gemaakt naar de lichaamshouding van automobilisten. Op basis daarvan zijn de hoek waaronder de stoel is geplaatst en de plekken waarop het lichaam wordt ondersteund net even prettiger. Daarbij zijn ook de hoek van het stuurwiel en de manier waarop de versnellingshendel in de hand valt net even natuurlijker dan gemiddeld.

De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto zoals deze. Ook met de bagageruimte scoort de CX-3 niet meer dan gemiddeld.

Uitrusting

De uitrusting is compleet, maar de CX-3 liep bij de introductie in 2015 niet voorop en dat is vijf jaar later niet anders. Twee dingen zijn wel anders. Met de komst van de "Signature"-uitvoering is er nu een extra rijke versie die alle zaken die voorheen optioneel waren combineert tegen een relatief gunstige prijs. Ook nieuw: de sleutel is voorzien van een unieke code, waardoor de instellingen van de auto automatisch kunnen worden aangepast aan verschillende gebruikers.

Als het gaat om actieve veiligheid is Mazda wat Autozine te ver doorgeslagen in het meedenken met de bestuurder. Zo is het touch-screen alleen beschikbaar wanneer de auto stilstaat. Rijdende is de bestuurder verplicht de druk-/draaiknop op de middentunnel te gebruiken. Dat is niet alleen betuttelend, maar ook minder veilig. Het scherm aanraken is één handeling. Met de druk-/draaiknop daarentegen moet de bestuurder continu naar het beeldscherm turen en meerdere handelingen uitvoeren om iets te selecteren. Het Bose audiosysteem in de testauto heeft een minder kunstmatig geluid dan in sommige andere auto's, maar de helderheid laat te wensen over.

Nieuw voor modeljaar 2021: een DAB+ radio is voortaan standaard, evenals ondersteuning voor Apple Carplay (desgewenst draadloos) en Android Auto. Om manoeuvreren makkelijker te maken is de CX-3 leverbaar met camera's rondom. Deze beelden zijn te combineren tot een 360 graden-plaatje dat door een camera boven de auto lijkt te zijn gemaakt. Op het gebied van actieve veiligheid is er ook winst geboekt: de computer kan voortaan ook in het donker voetgangers herkennen.

Weggedrag

Om het weggedrag te omschrijven gebruikt Mazda een Japanse term: "jinba ittai". Letterlijk vertaald is dit "mens, paard, één lichaam". In klare taal betekent het minder mechanisch gevoel en meer natuurlijk gevoel.

Om het concreet te maken: de CX-3 is niet alleen een mix van luxe terreinauto en personenauto, maar rijdt ook zo. De CX-3 is merkbaar een fractie hoger en helt daarom ook een fractie meer over in de bocht dan een lage personenauto. Tegelijkertijd is merkbaar dat de CX-3 niet bedoeld is als terreinwagen en daarom is het onderstel even verfijnd als dat van een doorsnee personenauto. Er hoeft immers geen rekening te worden gehouden met extra bodemvrijheid of vierwielaandrijving om te kunnen presteren in het terrein.

„Er is minder mechanisch gevoel en meer ruimte voor raffinement“

Nieuwe motor

De belangrijkste reden om opnieuw met de CX-3 op pad te gaan is de komst van een nieuwe motor. Of beter gezegd: een vernieuwde motor. De CX-3 is helaas niet voorzien van Mazda's unieke "SkyActiv-X motor". Dat zou te ingrijpende aanpassingen vereisen in een bestaand model.

Voor modeljaar 2021 is de bestaande 2.0 liter benzinemotor voorzien van brandstofbesparende techniek. Zo voorziet Mazda in cilinderuitschakeling, waarmee twee van de vier cilinders worden uitgeschakeld wanneer weinig vermogen wordt gevaagd. De brandstof wordt voortaan onder hogere druk ingespoten en dat bovendien in twee fasen. Dankzij deze aanpassingen zou de CX-3 14% zuiniger zijn. Let op: de wijzigingen hebben alleen betrekking op de CX-3 met handgeschakelde versnellingsbak, de automaat heeft nog steeds dezelfde motor als bij de introductie van het model in 2015.

Van alle wijzigingen is in de praktijk niets merkbaar. Het is niet voelbaar wanneer cilinders in- of uitschakelen. Het testverbruik is, op een paar cijfers achter de komma na, gelijk aan dat van de eerste testrit in 2015.

Toch weet de CX-3 zich opnieuw positief te onderscheiden van andere crossovers. Andere merken kiezen namelijk voor zeer kleine motoren of "knijpen" de motoren zozeer, dat dit ten koste gaat van de souplesse of de prestaties. De CX-3 daarentegen reageert kalm, beheerst en geeft nooit het kunstmatige gevoel dat zuinige motoren van andere merken wel geven. In tegendeel zelfs! De "SkyActiv-G" heeft een zeer fijne loop en de versnellingsbak schakelt nog exacter dan gebruikelijk. Precies de zaken waar Mazda zo hoog over opgeeft!

Conclusie

Weet de Mazda CX-3 zich met meer dan alleen bloemrijke omschrijvingen van de fabrikant te onderscheiden van de concurrentie? Een hernieuwde kennismaking met de versie voor modeljaar 2021 wijst uit: ja, zeker! Mazda vervalt in vage termen omdat de CX-3 zich niet onderscheidt met grotere getallen of meer toeters en bellen.

In plaats daarvan kiest Mazda voor verfijning en dat is lastig onder woorden te brengen. Als Autozine toch een poging mag doen: de CX-3 voelt natuurlijker dan andere auto's. Er is minder mechanisch gevoel en meer ruimte voor raffinement. Daardoor laat de auto zich makkelijker rijden en is het afleggen van lange afstanden minder vermoeiend.

plus Verfijnd onderstel

Doordachte ergonomie

Stille, soepele en relatief zuinige SkyActiv-G motor min Nauwelijks zuiniger dan voorheen

Touch-screen alleen beschikbaar bij stilstaande auto

Nieuwe vloermatten voor de Mazda CX-3?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Hyundai Kona

"De ideale auto?"

Peugeot 2008

"Gezinsvriendelijke verleider"

Citroën C3 Aircross

"Serieus leuk"

Nissan Juke

"Haat of liefde?"