Rij-impressie | Stel u wilt een Fiat 500. U voelt zich aangetrokken tot de nostalgische vormgeving, de uitstekende handelbaarheid en het Italiaanse imago. Er is echter één probleem: de 500 is net een maatje te klein om ook de kinderen, de hond, de fietsen en wat al niet meer mee te nemen. Wellicht is de Fiat 500X een praktische oplossing?

De Fiat 500X verscheen in 2014 op de markt. Het idee achter de auto was eenvoudig: SUV's zijn populair, de Fiat 500 is populair, dus een Fiat 500 SUV moet wel een succes worden. En inderdaad! De 500X is al vijf jaar lang een verkoopsucces.

Ruimte

Om dat succes voort te kunnen zetten is de 500X aangepast voor modeljaar 2019. Net zo als de in 2015 vernieuwde vijfdeurs Fiat 500, kreeg de 500X een nieuw front en een nieuwe achterpartij. Zowel de koplampen als de achterlichten maken (optioneel) gebruik van LED-techniek. Dit zorgt voor een grotere lichtopbrengst, terwijl energie wordt bespaard.

Omdat het hier een facelift betreft, is de binnenruimte gelijk gebleven. Dankzij de guitige uitstraling van de originele Fiat 500 lijkt de 500X van buiten veel minder groot dan hij eigenlijk is. In feite is de 500X zelfs langer en hoger dan andere auto's in dit segment. Dat vertaalt zich vooral in heel veel ruimte voorin (pas op met de harde hoofdsteunen!). De ruimte op de achterbank is niet meer dan gemiddeld. De bagageruimte is met 350 liter zelfs wat klein voor een auto van deze omvang en omdat de achterklep niet al te ver opent, kunnen volwassenen hier het hoofd tegen stoten. Het belangrijkste is: in vergelijking met de Fiat 500 vijfdeurs is de 500X van binnen een gigant.

Uitrusting

De stijl van de Fiat 500 komt ook terug in het dashboard van de 500X. Het dashboard is grotendeels uitgevoerd in de lakkleur van de auto en dat geeft iets vrolijks en ontwapenends waar het andere SUV's veelal aan ontbreekt. De afwerkingskwaliteit is voldoende, maar aan de vele mechanische geluiden is merkbaar waarom Fiat de 500X zo voordelig kan aanbieden.

De uitrusting is voor modeljaar 2019 belangrijk opgewaardeerd. Echter, nog steeds moet de 500X het doen met een relatief klein beeldscherm. Het beeldscherm wordt omlijst door een groot zwart paneel waardoor het er groter uitziet dan het is. In feite is het beeldscherm zo klein, dat instructies van het navigatiesysteem niet altijd even gemakkelijk zijn te lezen vanaf de bestuurderspositie. Terwijl eerdere proefritten met de 500X werden verstoord door oneindige waarschuwingen voor snelheidscontroles van het ingebouwde TomTom-navigatiesysteem, klonken er tijdens deze nieuwe rit geen ongevraagde waarschuwingen bij het naderen van flitspalen.

Voortaan worden Apple Carplay en Android Auto ondersteund. De bestuurder is daarom vrij in de keuze van een eigen navigatie-applicatie of muziekbron. Let op dat slechts één van de twee USB-aansluitingen daadwerkelijk communiceert met het infotainment-systeem. De tweede is alleen om mobiele apparaten op te laden.

Ook op het gebied van actieve veiligheid gaat de 500X met de tijd mee. Voortaan leest de computer verkeersborden en klinkt een waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook. Optioneel kan de 500X automatisch afstand houden op de snelweg, remmen voor gevaar en waarschuwen voor objecten in de dodehoek van de buitenspiegel.

„De 500X heeft dezelfde charme als de 500, maar biedt heel veel meer binnenruimte“

Nieuwe motor

Het grootste nieuws voor de vernieuwde 500X is de komst van een nieuwe motor. De 500X is de eerste Fiat die is voorzien van een zogenaamde "Firefly" motor met turbo en benzinepartikelfilter. Die laatste is nodig om aan de nieuwe emissie-eisen te voldoen; zonder deze voorziening zou de 500X niet meer verkocht mogen worden. Heel bijzonder is dat deze krachtbron "modulair" is opgebouwd. Met andere woorden: Fiat kan eenvoudig cilinders bijplaatsen om van een driecilinder een viercilinder te maken.

De testauto is voorzien van de 1.0 liter driecilinder en die is goed voor 120 pk / 190 Nm. Na een koude start kan deze motor nogal bokkig zijn, wees daarom voorzichtig met het koppelingspedaal. Eenmaal warmgereden zijn de prestaties voldoende en niet meer dan dat. De 500X is absoluut geen sprinter, maar dankzij de goed gekozen versnellingsbakverhoudingen hoeft de krachtbron niet uitzonderlijk hard te werken om te presteren. Bovendien zorgt het forse koppel ervoor dat op de snelweg heel behoorlijke tussenacceleraties mogelijk zijn zonder daarvoor eerst terug te hoeven schakelen.

Het testverbruik kwam uit op 1 op 14.5 en dat is fors meer dan tijdens een eerdere testrit met de 500X, die ook nog eens gespierder was. Dit hogere verbruik wordt deels verklaard door de winterbanden onder de testauto, maar ook wanneer daar rekening mee wordt gehouden blijft het verschil (te) groot.

Weggedrag

De grote aantrekkingskracht van de Fiat 500 zit niet alleen in de vormgeving, maar ook in het weggedrag. Binnen de grenzen van een SUV (hoger en zwaarder) heeft Fiat dat levendige weggedrag kunnen behouden. Ook ten opzichte van de concurrentie voelt de 500X net iets levendiger en lichtvoetiger.

Fiat heeft daarvoor niet hoeven grijpen naar "paardenmiddelen", zoals een keihard onderstel of een uitzonderlijke wielmaat. Het comfort is daarom ruim voldoende. De 500X is niet uitgesproken stil, maar de geluiden van de motor, banden en rijwind zijn nooit zo nadrukkelijk aanwezig dat ze de auto oncomfortabel maken. Net zoals de 500 is de 500X daarom een fijne metgezel die dankzij de eigenzinnige vormgeving en het levendige karakter iedere rit net even leuker maakt.

Conclusie

Is de Fiat 500X een praktisch alternatief voor de Fiat 500? Jazeker! De 500X heeft dezelfde charme als de 500, maar biedt heel veel meer binnenruimte. De 500X onderscheidt zich met diezelfde vormgeving ook van andere SUV's, die in de regel stoer en onverzettelijk zijn. Dankzij de facelift voor modeljaar 2019 staat de uitrusting op hetzelfde niveau als die van de andere Fiat-modellen, alhoewel de 500X achterblijft bij de allernieuwste modellen van andere merken.

De facelift diende niet alleen om de 500X concurrerender te maken, het was ook noodzaak. Om aan de laatste emissie-eisen ("Euro 6d-TEMP") te kunnen voldoen, moest Fiat de motoren van de 500X schoner maken. Die kans heeft Fiat aangegrepen om een geheel nieuwe krachtbron te ontwikkelen die in de toekomst makkelijk is aan te passen voor gebruik in andere modellen. Kortom: de Fiat 500X voor modeljaar 2019 is in alle opzichten een praktische oplossing.