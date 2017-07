Autotest | Verder met een liter. Hoe doe je dat? Een eenvoudige manier om brandstof te besparen is om een auto kleiner en dus lichter te maken. Maar dat gaat ten koste van de ruimte en het comfort. Hybride-aandrijving maakt een auto ook zuiniger, maar is ingewikkeld en kostbaar. Volkswagen presenteert nu een eenvoudige oplossing: reduceer de inhoud van de motor van de Golf tot één liter.

"BlueMotion" staat bij Volkswagen voor de schoonste en zuinigste uitvoering van een model. En omdat dieselmotoren van nature zuiniger zijn dan benzinemotoren, was de Golf BlueMotion tot nu toe altijd een diesel. Tel daarbij op dat diesel per liter goedkoper is dan benzine en de keuze lijkt snel gemaakt.

Maar een dieselmotor heeft ook nadelen: een dieselmotor is duurder dan een benzinemotor en dus moeten veel kilometers worden gereden om de meerprijs terug te verdienen. Bovendien is de samenstelling van de uitstoot van een dieselmotor schadelijker dan die van een benzinemotor.

1.0 TSI: De theorie

Daarom is de Golf BlueMotion voortaan ook leverbaar met een benzinemotor! Om tot een minimaal verbruik te komen, kiest Volkswagen voor een driecilinder motor met een inhoud van slechts 1.0 liter. Deze is afkomstig van de veel kleinere Volkswagen Up!, maar is voor de Golf voorzien van een turbo en directe injectie. En om de betrouwbaarheid te vergroten (een bekend probleem met kleine motoren in grote auto's) is de "1.0 TSI" voorzien van een extra koelsysteem.

Net als iedere andere BlueMotion is ook deze variant met benzine-motor voorzien van een actieve grille (lamellen sluiten om luchtweerstand te verlagen wanneer minder koeling nodig is), een spoilerpakket, een verlaagd onderstel (15 mm) en banden met extreem lage rolweerstand.

1.0 TSI: De praktijk

In de praktijk is vrijwel niets merkbaar van de bijzondere techniek onder de motorkap. En zo heeft Volkswagen het ook bedoeld! Het vermogen van 115 pk / 200 Nm is niet alleen ruim voldoende, maar wordt ook op het juiste moment afgegeven. Al bij een laag toerental voelt de kleine driecilinder daarom even sterk als de grotere motoren. Niet alleen vanuit stilstand, maar ook bij een tussensprint van bijvoorbeeld 80 naar 120 km/u doet de 1.0 niet onder voor traditionele, grote motoren.

Wie niet beter weet, denkt zelfs dat Volkswagen jokt en stiekem een grotere motor heeft geleverd! En omdat de Golf VII van nature een bijzonder stille auto is, wordt het kenmerkende roffelende geluid van de driecilinder motor goed onderdrukt. Alleen wanneer de BlueMotion "op de staart wordt getrapt", is de roffel kortstondig hoorbaar en is duidelijk dat dit echt een driecilinder is.

Volgens Volkswagen verbruikt de "Golf 1.0 TSI BlueMotion" gemiddeld 4.3 liter per 100 km. Wanneer uiterst kalm wordt gereden (maximaal 100 km/u, zeer goed anticiperen), is dit daadwerkelijk te realiseren. Daarmee benadert deze eenvoudige driecilinder het verbruik van een hybride! Het grote verschil is dat een hybride zuiniger is in de stad; de Golf BlueMotion schittert vooral op de lange afstand.

Wie met de verkeersstroom meerijdt, verbruikt in de praktijk zo'n 5 liter per 100 km. Wanneer echt hard wordt gereden, zal het verbruik navenant toenemen, zoals bij iedere auto.