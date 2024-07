De Volkswagen Golf dankt zijn succes al 50 jaar aan hetzelfde concept: het is de gewone auto voor de gewone man. De Golf is niet innovatief of eigenzinnig, maar een standaard auto waarmee iedereen direct vertrouwd is. Daarom wilde Volkswagen juist de alledaagse uitvoeringen aantrekkelijker maken voor modeljaar 2024.

Om het vertrouwde te behouden is het uiterlijk slechts op details aangepast. De koplampen zijn iets meer "geknepen" zodat de Golf nu een scherpere blik heeft. De lijn die de (LED) koplampen visueel verbindt is verlicht en dat geldt ook voor het logo. De overige verschillen zitten vooral in de uitvoeringen, want bijzondere motoren gaan samen met een bijzonder front. Voor alle uitvoeringen zijn nieuwe velgen en nieuwe kleuren leverbaar. De testauto is uitgevoerd in "Anemone Blue".

Ruimte en uitrusting

Binnenin is te merken dat Volkswagen de cabine over de periode van vele jaren steeds verder heeft verfijnd. De fabrikant weet precies wat de Europese klant wil, iets wat vooral opvalt nu de Chinese concurrenten de markt betreden. De maat en pasvorm van de stoelen, het materiaalgebruik en de ergonomie bewijzen allemaal waarom de Golf nog altijd de standaard is. Standaard betekent echter ook dat de Golf nooit uitblinkt in innovatie of durf. Op één punt heeft de Golf zelfs een stapje teruggezet: de aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel zijn vervangen door ouderwetse knoppen (uit de Polo). Volgens klanten was de bediening te vaag en Autozine is het daarmee eens.

Voor modeljaar 2024 zijn het infotainment-systeem en de veiligheidsvoorzieningen verbeterd. Het centrale beeldscherm is een stuk groter geworden en staat voortaan los op het dashboard. De Golf is voortaan voorzien van het nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Volkswagen, dat afkomstig is uit de Passat en ID-modellen. De grootste vooruitgang zit in de overzichtelijkheid van de menu's en de vlotte reactie op commando's.

„de Golf gaat met de tijd mee, maar blijft desondanks een heel gewone auto voor heel gewone mensen“

Helaas is Volkswagens slimme assistent "Ida" nog steeds niet erg slim. Het begrijpt alleen commando's die betrekking hebben op audio, klimaat en navigatie. Wat betreft dat laatste kunnen alleen adressen worden opgegeven. Ondanks verwoede pogingen kon het systeem niet naar een restaurant navigeren op basis van de naam ervan. Verzoeken die geen betrekking hebben op bediening van de auto worden automatisch doorgespeeld naar ChatGPT en dat werkt perfect (let op: alleen eerste jaar gratis). Bovendien heeft ChatGPT een gepast (of gevat!) antwoord op vrijwel iedere vraag, hoe triviaal ook.

De Golf biedt voortaan ook de nieuwste bestuurders-assistentie die Volkswagen in huis heeft. Dit functioneert in de praktijk naar behoren en zijn indien gewenst met slechts een paar eenvoudige handelingen uit te schakelen.

Motor: 1.5 eTSI

Zoals eerder aangegeven ligt de nadruk voor deze verjongingskuur op de gewone uitvoeringen van de Golf. De 1.0 liter driecilinder motor is komen te vervallen. Een 1.5 liter viercilinder vormt daarom de basis. Deze "1.5 TSI" kan worden aangevuld met drie elektromotoren om zo te komen tot een mild hybrid, full hybrid of plug-inhybrid. Die laatste heeft voortaan een groter elektrisch bereik en kan sneller opladen, maar was op het moment van testen nog niet leverbaar.

Voor deze test is daarom gereden met de meest populaire versie: de 1.5 eTSI, ofwel de mild hybrid. De elektromotor van een mild hybrid kan de auto niet aandrijven, maar assisteert de verbrandingsmotor slechts wanneer deze hard moet werken. Het voordeel van deze opzet is, dat de meerprijs het laagst is van alle hybrides.

Tijdens het remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit om later de elektromotor "gratis" mee aan te drijven. Op basis van kaartmateriaal van het navigatiesysteem en gegevens van de radar bepaalt de elektronica hoe sterk de auto inhoudt (en dus energie terugwint) bij het loslaten van het gaspedaal. Echter, de reactie op het rempedaal verschilt daarom ook per situatie en daarom is het lastig om soepel te rijden.

De prestaties van deze 116 pk / 220 Nm sterke 1.5 eTSI zijn precies voldoende. De Golf komt moeiteloos mee met de verkeersstroom, maar daar blijft het bij. Het sprintvermogen is gering en ook de reserve op hoge snelheid is beperkt. Het kiezen van de eco-, comfort- of sportstand maakt daarbij weinig tot geen verschil. Het is daarom verstandig om de auto het tempo te laten bepalen, want "trappen" heeft geen zin. Bovendien is op die manier een gunstig verbruik te realiseren. Op een afwisselend traject kwam het testverbruik uit op 5.5 liter per 100 km en dat is uitstekend, zeker voor een auto met slechts mild hybrid techniek (en dus geen full hybrid).

Weggedrag

Omdat de Golf is bedoeld voor een grote doelgroep, is niet gekozen voor een uitgesproken weggedrag (uitgezonderd de sportieve GTI en GTE). In plaats daarvan weet Volkswagen wederom precies te bieden wat de Europese koper wil. Zonder te vervallen in een zachte vering, en dus gevoelloze besturing, biedt de Golf volop comfort. De geluiden van de motor, banden en rijwind zijn gering en ook dat draagt bij aan het comfort.

Wanneer vlotter wordt gereden valt op dat de wegligging uitstekend is. De Golf is niet speels of uitdagend, maar iedere bestuurder merkt dat de grenzen heel ver weg liggen. Dat zorgt voor veel rust en geeft de compacte Volkswagen een volwassen karakter. Of zullen we zeggen: 50 jaar jong?

Conclusie

De huidige Golf verscheen in 2019 op de markt. Dat betekent dat de "Golf 8" zijn vijfde verjaardag viert en dat betekent tijd voor een verjongingskuur. Omdat de Golf een auto voor het grote publiek is, is vooral werk gemaakt van de gewone uitvoeringen. Alle versies hebben een scherper gelijnde neus met moderne verlichting. De uitrusting is rijker en moderner geworden en staat daarmee op het niveau van meer recent geïntroduceerde modellen van andere merken.

Een 1.5 liter viercilinder benzinemotor is voortaan standaard. De meest gekozen variant daarvan is de mild hybrid en die is dankzij een slimmere manier van energie terugwinnen nog zuiniger geworden. De prestaties van de 116 pk sterke versie zijn precies voldoende. Het weggedrag van de Golf is precies zoals het hoort: veilig, comfortabel en indien gewenst zelfs sportief.

Kortom: de Golf gaat met de tijd mee, maar blijft desondanks een heel gewone auto voor heel gewone mensen. Net als de voorgaande 50 jaar.