Het uiterlijk! Volgens Peugeot is het uiterlijk een belangrijke reden om voor het merk te kiezen. En in het geval van de 308 en 308 SW willen de kopers expliciet geen SUV, maar een traditionele lage auto. Dat is deels vanwege de veiligheid (een laag zwaartepunt zorgt voor betere stabiliteit), deels vanwege de efficiëntie (een lagere auto heeft minder luchtweerstand) en deels vanwege het uiterlijk.

Facelift

Voor modeljaar 2026 ruilt Peugeot extravagante uitstraling in voor meer ingetogen en moderne lijnen. Omdat de zogenaamde "lichtsignatuur" belangrijk is voor de herkenbaarheid van een auto is juist daar veel werk van gemaakt. De koplampen bestaan nu uit drie lijnen die de klauwen van een leeuw moeten voorstellen. In plaats van lamellen heeft de grille losse elementen en het patroon van de koplampen loopt door tot in de bovenste rij daarvan. Omdat alleen de bovenste elementen van de grille verlicht zijn, oogt de 308 veel beschaafder dan sommige concurrenten die de gehele grille verlichten. Omdat de wet dat sinds kort toestaat is het logo nu verlicht. Het is treffend dat juist de 308 de eerste Peugeot is met een verlicht logo, want dit model had destijds ook als eerste het nieuwe merklogo.

Tot nu toe had alleen de GT-uitvoering achterlichten met hetzelfde patroon als de koplampen. Voortaan hebben alle versies deze fraaie achterlichten. Bovendien is ook de onderbumper aangepast voor een betere stroomlijn en een modernere uitstraling. Decoratie in chroom is komen te vervallen omdat dit zeer milieubelastend is tijdens de productie. Bovendien geeft chroom de uitstraling van een conventionele auto en dat past niet bij de meest populaire versie van de 308: de elektrisch aangedreven e-308. Ook in de gebruikte stoffen zijn meer milieuvriendelijke materialen verwerkt dan voorheen.

„Peugeot heeft veel werk gemaakt van de lichtsignatuur, waardoor de 308 nog eenvoudiger is te herkennen aan de vorm van de verlichting“

Zoals inmiddels gebruikelijk is bij Peugeot, introduceert het nieuwe kleuren op het vernieuwde model. Op die manier is in één oogopslag duidelijk dat het om een gemoderniseerde versie gaat. Voor de vernieuwde 308 zijn twee nieuwe blauwtinten geïntroduceerd. Volgens de vormgevers staat de ene tint beter bij een stationwagon en de andere bij een hatchback en dus zijn er twee nieuwe blauwe kleuren. De stationcar heeft een elegante grijs / blauwe kleur. De hier gereden hatchback heeft een levendige groen / blauwe tint die het karakter versterkt.

Interieur

Binnenin zijn de wijzigingen gering. De stoffen zijn herzien en de grafische indeling van het beeldscherm achter het stuurwiel is aangepast. Nog steeds weet Peugeot heel slim gebruik te maken van dieptewerking, waardoor belangrijke zaken (snelheid) boven minder belangrijke gegevens (acculading / brandstofvoorraad) worden getoond.

De functionaliteit en ruimte zijn gelijk gebleven. Kenmerkend voor iedere nieuwe Peugeot is de "i-Cockpit" met een klein stuurwiel en een beeldscherm vlak daarboven op de stuurkolom. Dat zorgt voor betere leesbaarheid en dwingt de bestuurder in een actieve zitpositie.

De "i-Toggles" zijn schakelaars onder het beeldscherm waarmee veelgebruikte functies direct binnen handbereik zijn. Voorheen waren dit echte tuimelschakelaars. Voortaan zijn het digitale knoppen, zodat de bestuurder de functie ervan zelf kan bepalen. De uitrusting is compleet te noemen, maar met de hete adem van de Chinese concurrentie in de nek had Peugeot er verstandig aan gedaan deze uit te breiden.

Peugeot e-308

Omdat de hybride- en dieselmotor recent zijn toegevoegd dan wel vernieuwd, is alleen de elektrische e-308 aangepast. Op dit moment vindt namelijk continu vernieuwing plaats bij het moederbedrijf en dus is het eenvoudig voor Peugeot om hiervan mee te genieten. Na de DS No4 is de Peugeot de tweede elektrische auto van Stellantis die gebruikmaakt van de nieuwe elektrische aandrijflijn.

De batterij heeft dezelfde afmetingen als voorheen, maar dankzij een verbeterde celchemie is de energiedichtheid nu hoger. Met andere woorden: een batterij die evenveel plek inneemt als voorheen bevat nu meer energie. Daarbij kan de bestuurder voortaan preciezer bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij uitrollen en remmen. Volgens Peugeot is het daarom bijna mogelijk om te rijden met één pedaal. Wat Autozine betreft is dit een grote stap vooruit, maar dit is een kwestie van eigen voorkeur. Het resultaat van dit alles is een lager verbruik en daarmee een actieradius van 450 km (theoretisch volgens WLTP). De proefrit vond plaats onder lage temperaturen op een uiterst veeleisend traject en samen met een stevige rijstijl resulteerde dat logischerwijs in een hoger verbruik: 17.1 kWh per 100 km.

Ondanks de toegenomen accu-capaciteit is de laadsnelheid helaas niet aangepast. Opladen is echter wel makkelijker gemaakt. De 308 ondersteunt vanaf 2025 "plug and charge". Daarmee geeft de auto een uniek serienummer door aan het laadstation. Door dat serienummer te koppelen aan een bankrekening kan vervolgens worden opgeladen zonder laadpas.

Weggedrag

Bij Peugeot is het traditie om het weggedrag alleen aan te passen bij de introductie van een geheel nieuwe auto op een geheel nieuw platform. Voor deze facelift zijn het onderstel en de besturing dus niet gewijzigd. En toch zijn juist de rijeigenschappen als het sterkste punt van de 308 ervaren! Ondanks het feit dat de 308 al enige jaren op de markt is, blijft het i-Cockpit-concept ijzersterk. Het kleine stuurwiel, de actieve zithouding en de lage bouw zorgen ervoor dat het weggedrag nog steeds uitzonderlijk goed is. Daarbij voelt de 308 solide en stabiel. De belangrijkste les van deze hernieuwde kennismaking is daarom vooral dat de Peugeot e-308 een uitzonderlijk fijn rijdende auto is, ongeacht het uiterlijk.

Conclusie

De Peugeot 308 is wederom aangepast om mee te gaan met de trend. Omdat de benzine- en dieselmotoren recent zijn aangepast, is alleen de elektrische versie verbeterd. Die heeft nu een batterij met hogere dichtheid en biedt meer mogelijkheden tot het terugwinnen van energie tijdens het rijden. Daarom is de actieradius toegenomen.

De nadruk van deze facelift ligt op het uiterlijk. Dat was voorheen meer expressief. Voortaan oogt de 308 meer ingetogen en toch moderner. Peugeot heeft veel werk gemaakt van de lichtsignatuur, waardoor de 308 nog eenvoudiger is te herkennen aan de vorm van de verlichting. De nieuwe kleuren staan de auto goed en versterken de uitstraling.

Wat is gebleven, is het uitgekiende concept. De zogenaamde "i-Cockpit" zorgt voor een actieve stuurhouding en dankzij het kleine stuurwiel, de directe besturing en het uitgebalanceerde onderstel is de e-308 een heerlijke auto die ook jaren na de eerste introductie concurrerend blijft.