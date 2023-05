De verschillen kleiner maken

Op zoek naar een Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dynamic?

Ongeacht het gekozen koetswerk is het uiterlijk iets aangepast voor modeljaar 2023. De grille is gewijzigd om beter te passen bij Toyota's van recentere datum, want deze Corolla stamt uit 2018. De behuizing van de koplampen is gelijk gebleven, echter de projectoren die er in zitten zijn aangepast voor een effectievere lichtbundel.

Veiligheid is geen optie

De aankleding van het interieur is niet aangepast. Nog altijd is de Corolla strak, sober en zakelijk. De ruimte voorin is goed, de ruimte achterin matig (tip: de Corolla stationcar heeft een 5 cm langere wielbasis en daarom meer beenruimte achterin).

De verschillen voor modeljaar 2023 zitten in de uitrusting. Toyota stelt dat "veiligheid geen optie is" en daarom zijn alle modellen altijd voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Echter, dat zijn er in de loop der tijd steeds meer geworden terwijl bestaande voorzieningen zijn verbeterd. Zo zorgen nieuwe sensoren voor een groter bereik en/of exactere meting. De bestuurdersassistenten werken daarom subtieler en wanneer ze ingrijpen is de kans op vals alarm kleiner dan voorheen.

Geheel nieuw is de uitstaphulp die "onthoudt" of het achterportier open is geweest bij het instappen. Wanneer het vervolgens niet wordt geopend bij het uitstappen volgt een waarschuwing omdat dat kan betekenen dat iets of iemand op de achterbank is vergeten. Tevens kan de elektronica waarschuwen of zich een object naast de auto bevindt wanneer de portieren worden geopend. Echter, dit werkt alleen bij de voorportieren. Kinderen kunnen de achterportieren dus nog steeds open gooien terwijl er een fietser passeert.

Uitrusting: digitalisering

Minder nuttig, maar wel heel prettig, is het digitale dashboard. Daarbij worden analoge klokken achter het stuurwiel vervangen door een beeldscherm. Het voordeel daarvan is dat de bestuurder kan kiezen uit diverse layouts, waarbinnen nog kan worden gekozen welke gegevens worden getoond.

„Dankzij alle aanpassingen is de Corolla niet alleen zuiniger, maar ook merkbaar sterker en soepeler geworden“

Het centrale beeldscherm op het dashboard voor het audio-, communicatie-systeem is groter geworden voor betere afleesbaarheid. De functionaliteit van dit "infotainment-systeem" is afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau. Het is altijd mogelijk om een smartphone te koppelen middels Apple CarPlay of Android Auto. Alleen bij een rijkere uitrusting heeft de Corolla een ingebouwd navigatiesysteem. Dat wordt altijd gecombineerd met een snellere rekeneenheid (+50%), waardoor het gehele systeem ook sneller reageert op de gebruiker. Hiermee kan de Corolla zich weer meten met de concurrentie van recentere datum en zijn de verschillen dus kleiner geworden.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2023. De Corolla is en blijft een allemansvriend zonder uitgesproken karakter. Dat laatste kan ook heel positief worden uitgelegd: de Corolla is namelijk overal even goed in en blinkt daarom nergens in het bijzonder in uit. Omdat de Corolla is ontworpen als hybride-auto is vanaf het eerste ontwerp rekening gehouden met het gewicht van de batterij. Dit gewicht heeft dus geen negatieve invloed op het weggedrag of de bagageruimte.

Vijfde generatie hybride

Hét grote nieuws, en de reden om opnieuw een proefrit te maken, is de introductie van de vijfde generatie van Toyota's hybride aandrijflijn. Daarvoor zijn de benzinemotoren aangepast en zijn de batterij en regeleenheid helemaal nieuw. Het doel was om de auto zuiniger te maken en waar mogelijk sterker. Omdat de meeste kilometers worden gemaakt op de benzinemotor, is die eerst verbeterd. Door het gebruik van olie met een lagere viscositeit ("dunnere olie") en een aanpassing aan de tandwielen van de overbrenging is de verbrandingsmotor in de basis efficiënter geworden. Daarnaast zijn de technici er in geslaagd het gemiddelde toerental te verlagen met zo'n 500 toeren per minuut. Dat zorgt voor een lager verbruik en meer rust.

Nog altijd is de Corolla een parallel-hybride. Dat betekent dat de batterij niet wordt geladen aan een stekker, maar alleen energie krijgt tijdens remmen en uitrollen. Dit heeft als nadeel dat het aandeel van de elektromotor geringer is. Het voordeel is dat deze constructie lichter, kleiner en goedkoper is dan een hybride met stekker (zogenaamd "plug-in hybrid").

Om extra energie terug te winnen tijdens remmen en uitrollen kan de elektronica voortaan gebruik maken van de sensoren van de veiligheidssystemen. Wanneer de Corolla afdaalt, een bocht nadert, of een voorligger detecteert, mindert de auto automatisch snelheid waarbij energie wordt teruggewonnen. Dit is in de praktijk duidelijk merkbaar en soms lijkt het voor de passagiers alsof de bestuurder met de rem speelt. Gelukkig is de mate van meedenken door de computer in te stellen. Dat vraagt echter wel enige studie, want het instellen kan alleen met knoppen op het stuurwiel en een dialoog op het beeldscherm tussen de klokken. Vanwege ruimtegebrek op dat beeldscherm worden louter afkortingen gebruikt en is het instructieboekje noodzakelijk om te weten welke drieletterafkorting waar voor staat.

Prestaties

De hybride aandrijflijn is ook efficiënter geworden dankzij een lichtere accu die gebruik maakt van een nieuwe samenstelling (lithium ion, zoals de concurrentie al jaren gebruikt). Tenslotte is gekozen voor een kleinere, zuinigere elektromotor. Dankzij alle aanpassingen is de Corolla niet alleen zuiniger, maar ook merkbaar sterker en soepeler geworden.

Hoe sterk en soepel de Corolla is, hangt af van de gekozen benzinemotor: de 1.8 of 2.0. Wanneer plotseling veel vermogen wordt gevraagd moet de lichtere variant iets harder werken. Tegelijkertijd is merkbaar dat de reactiesnelheid en souplesse van beide aandrijflijnen bijna gelijk is. De elektromotor springt voortaan namelijk eerder bij en daarom is het gevoel in het gaspedaal beter geworden (geen "rubber gaspedaal" of gevoel van vertraging meer). Nog belangrijker: het verschil tussen beide aandrijflijnen is in de praktijk een stuk kleiner worden. Dat betekent dat de voordeligste hybride voortaan de slimste keuze is en dat kan veel geld besparen!

Conclusie

Hoe maakt de Toyota Corolla voor modeljaar 2023 de verschillen tegelijkertijd groter en kleiner? Voor het vergroten van de verschillen verwijzen we naar de test van de Corolla Touring Sports GR Sport met 2.0 liter hybride motor. Voor deze test is gereden met de 1.8 liter hybride en dan valt op dat het verschil tussen beide hybride motoren kleiner is geworden. Alhoewel de sterkere hybride met meer gemak presteert, is de mate van rust en souplesse nu vrijwel gelijk. Daarnaast is de verhouding tussen verbruik en prestaties verbeterd, waardoor de Corolla op hetzelfde niveau staat als soortgelijke auto's van andere merken.

Tenslotte is de uitrusting iets rijker en veel moderner geworden. Ook daarmee is het verschil met de concurrentie van recentere datum kleiner geworden en kan de Corolla weer jaren mee!