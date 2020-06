Autotest | Al drie generaties lang biedt Audi met de A3 een bijzondere auto aan. De A3 lijkt een doorsnee middenklasser, maar biedt in feite alles behalve gemiddelde kwaliteiten. De Audi A3 scoort ver bovengemiddeld als het gaat om vormgeving, materialen en verfijning. Weet ook de vierde generatie van de A3 zich te verheffen boven het gemiddelde?

Hoog verheven blijven boven de massa is lastig. Het gemiddelde komt namelijk steeds hoger te liggen. Ook minder nobele automerken hebben steeds meer aandacht voor vormgeving, passen steeds betere materialen toe en bedienen zich van steeds geavanceerdere techniek. Met de komst van elektrische auto's wordt het verschil in rijeigenschappen kleiner omdat ultiem comfort en verpletterende prestaties hiermee binnen ieders bereik komen.

Daarom gooit Audi het met de vierde generatie van de A3 over een andere boeg! Meer dan voorheen gaat de aandacht uit naar uitstraling in plaats van uiterlijk. Voorheen had de A3 een strak, ingetogen en tijdloos lijnenspel. De nieuwe A3 daarentegen valt op met een grote, brutale grille. Het lijnenspel is scherp en het front straalt meer dan zelfvertrouwen uit. Audi wil daarmee een jonger publiek aanspreken en gezien de reacties van passanten tijdens de testperiode moet dat zeker lukken.

Ruimte

Ook nieuw: voortaan is iedere A3 een A3 Sportback, ofwel een vijfdeurs. Net zoals bij de nieuwe Audi A1 is de driedeurs variant (vooralsnog) komen te vervallen. Ten opzichte van de vorige generatie van de A3 Sportback is de nieuwe generatie langer (+3 cm) en breder (+4 cm) geworden. Zowel de hoogte als de wielbasis zijn gelijk gebleven en juist die zijn bepalend voor de binnenruimte.

Voorin biedt de Sportback meer dan voldoende hoofd- en beenruimte. In het geval van de testauto (een "S-Edition") zorgen de sportstoelen voor zowel comfort als uitstekende steun. Tegelijkertijd valt de prettige zithouding op, waarbij de bestuurder door de onderlinge verhoudingen tussen de stoelen, het stuurwiel en de afstand tot het dashboard met zachte hand in een actieve zithouding wordt gedwongen. Dit zorgt voor goed overzicht over het koetswerk en optimale controle over de auto. Het zijn dit soort details waardoor de A3 Sportback ook op de lange termijn overtuigt. Een leuk detail: de stoelen zijn bekleed met materiaal dat is gewonnen uit gebruikte PET-flessen. De sportstoelen hebben een nadeel: de harde achterkant is onprettig voor de knieën van de achterpassagiers.

Uitrusting

De vormgeving van het dashboard is al even scherp als die van de buitenkant van de auto. Inleg van aluminium en carbon zorgt samen met de geheel zwarte bekleding van de hemel en zijpanelen voor een "spannende" sfeer in de cabine. De A3 volgt de trend die is ingezet met de grotere modellen van Audi om zoveel mogelijk functies te bedienen via een centraal beeldscherm. Daardoor is het aantal knoppen op het dashboard gering en dat geeft een opgeruimd en rustig beeld.

Zelfs de centrale druk/draai-knop om het audio-, communicatie- en navigatiesysteem te bedienen is komen te vervallen. Voortaan is het beeldscherm aanraakgevoelig ("touch screen"), iets wat Audi heel lang heeft uitgesteld. In de middentunnel is een kleine knop te vinden om het audiosysteem te bedienen. Deze knop kan worden ingedrukt, maar is ook gevoelig voor "slepende" bewegingen zodat het vegen over de knop al voldoende is om het volume aan te passen.

In samenwerking met Alexa werkt Audi aan een slimme, spraakgestuurde assistent. Deze was op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Een eenvoudigere versie, die vrij geformuleerde commando's op het gebied van audio en navigatie begrijpt, is wel beschikbaar en deze werkt voorbeeldig. Alle commando's werden verstaan en alle adressen die werden gedicteerd, werden al bij de eerste poging correct begrepen. Volgens Audi heeft het nieuwe MMI-systeem (Multi Media Interface) een tien keer snellere rekeneenheid dan voorheen en dat is duidelijk te merken! Wie liever de eigen smartphone gebruikt als brein van de auto, kan dat doen middels Apple Carplay of Android Auto.

„Terwijl de grote Audi's doelbewust een afstand creĆ«en tussen bestuurder en techniek, betrekt de A3 de bestuurder juist bij het rijden“

Niet alleen centraal op het dashboard is een beeldscherm te vinden, ook de klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. De bestuurder heeft hierbij enige vrijheid om een eigen indeling te kiezen. Kenmerkend voor Audi is dat in plaats van een standaard plattegrond het navigatiesysteem ook satellietbeelden van Google Earth kan tonen. Dat maakt het navigeren in de praktijk nog makkelijker.

Niet zichtbaar, maar wel heel zinvol, is de introductie van "Car2X". Hiermee kunnen auto's onderling communiceren. Terwijl een camera en radar de bestuurder kunnen assisteren op basis van de huidige situatie, is dankzij informatie van Car2X al kilometers van tevoren informatie beschikbaar over ongevallen, gladheid of andere bijzondere situaties. Aangezien het aantal auto's met Car2X op dit moment nog gering is, is het effect ervan ook gering. Hoe meer auto's worden voorzien van Car2X, hoe groter het voordeel hiervan zal worden.

Alhoewel de A3 van alle moderne gemakken op het gebied van comfort en veiligheid kan worden voorzien, is de standaarduitrusting ronduit karig. Zo zijn sleutelvrije toegang, een achteruitrijcamera, USB-aansluitingen achterin, verkeersbordherkenning of dodehoekdetectie niet standaard. Zelfs bij auto's uit een lager segment zijn veel van deze zaken inmiddels gemeengoed, maar bij Audi zijn het opties.

Rijeigenschappen

Audi onderscheidt zich niet door meer te bieden dan andere merken, maar wel door diezelfde zaken te verfijnen. Op de prijslijst staan dezelfde motoren als leverbaar in de Volkswagen Golf en Seat Leon. Met aangepast motormanagement en meer geluidsisolatie geeft de A3 toch een iets andere ervaring. De 1.5 liter viercilinder benzinemotor die ook in de concurrenten uit eigen stal is te vinden, klinkt in de A3 een stuk spannender. In de testauto, met handgeschakelde zesbak, bouwt de motor moeiteloos vermogen op en daarom voelt de auto gewillig en vlot. Niet alleen tijdens een sprint vanuit stilstand, maar ook bij een tussenaccelleratie komt de 150 pk / 250 Nm sterke "35 TFSI" niets tekort.

Enkele dagen voor deze proefrit met de A3 Sportback is de Seat Leon gereden met vrijwel dezelfde motor, maar dan met mild-hybrid techniek. Alhoewel de Seat in theorie zuiniger is, bleek de Audi tijdens een testrit onder soortgelijke weersomstandigheden op een soortgelijk traject zuiniger. Het testverbruik over een route met 50% snelweg en 50% stadsverkeer kwam uit op 4.8 liter per 100 km (tegenover 5.1 liter per 100 km voor de Seat Leon 1.5 eTSI).

Weggedrag

De grote modellen van Audi maken alles zo makkelijk mogelijk. Ongemerkt rijdt de bestuurder andere weggebruikers zoek in de bocht én bij het verkeerslicht. De A3 Sportback heeft echter een heel ander karakter. Terwijl de grote Audi's doelbewust een afstand creëen tussen bestuurder en techniek, betrekt de A3 de bestuurder juist bij het rijden. Dat is mede te danken aan het sportonderstel van de testauto (standaard in combinatie met S-Line exterieur) en de 19 inch velgen.

Juist daarom is duidelijk merkbaar dat het weggedrag uitstekend is. De bestuurder voelt hoe alle elementen van de de besturing, via de grip, tot de balans in het onderstel tot in de kleinste details in harmonie zijn. Om de auto nog meer naar eigen hand te zetten, kan worden gekozen tussen een economische, normale en sportieve stand.

Conclusie

Weet de vierde generatie van de Audi A3 zich opnieuw te verheffen boven de massa? Net als bij de voorgaande generaties blijft het antwoord op die vraag zowel ja als nee. Als het gaat om techniek of innovatie is het antwoord helaas "nee", zeker wanneer rekening wordt gehouden met de prijs. Het is duidelijk merkbaar dat Audi de techniek deelt met Volkswagen en Seat en met alleen fijnregelen kan slechts een beperkt verschil worden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat er iets mis is met de techniek, het betekent simpelweg dat het basisniveau al heel hoog ligt.

Audi slaagt er wel in om de rijeigenschappen naar een (iets) hoger niveau te tillen. De wegligging is niet alleen heel goed, maar de A3 communiceert dat ook duidelijk naar de bestuurder, die zich er daardoor altijd van bewust is een uiterst capabele auto te rijden. Dat laatste zorgt ervoor dat de A3 een superieur gevoel geeft en zo hoort het bij een auto als deze.

Ook als het gaat om de vormgeving weet de A3 Sportback zich te onderscheiden. De nieuwe generatie is minder ingetogen dan voorheen. In plaats daarvan straalt de A3 trots en zelfvertrouwen uit en dat hoort bij een auto die zich hoog verheven voelt boven de massa.

plus Sterk imago

Uitstekende rijeigenschappen

Daadkrachtige en relatief zuinige 1.5 TFSI motor min Stevige prijs

Veel bandengeluiden

Karige standaarduitrusting





