Rij-impressie | "Het beste of niets" luidt het motto van Mercedes-Benz. Dat is makkelijk te realiseren bij de topmodellen, waar kosten noch moeite worden gespaard. Maar bij compacte auto's is het heel wat lastiger om perfectie na te streven. Toch weet de Mercedes-Benz A-Klasse zich van de massa te onderscheiden met bovengemiddeld goede rijeigenschappen en vooruitstrevende elektronica. En daar komt nu nog een troef bij: een variant met plug-in hybride aandrijving. Maak kennis met de "A250e".

De voordelen van hybride-aandrijving mogen inmiddels genoegzaam bekend zijn. Een combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor maakt een auto comfortabeler en zuiniger. Grofweg zijn er twee soorten hybrides. Een zogenaamde "parallelle" hybride heeft een kleine batterij, waardoor de elektromotor ook een kleine rol speelt. De voordelen van zo'n opzet zijn de lage prijs en het feit dat tijdens het rijden kan worden opgeladen. Het nadeel is dat hoogstens een paar kilometer volledig elektrisch kan worden gereden en de bijdrage aan het totale verbruik gering is.

Een "plug-in" hybride (ook wel bekend als "PHEV" voor plug-in electric vehicle) heeft een grote batterij, waardoor deze auto langere afstanden geheel elektrisch kan afleggen. Het nadeel laat zich raden: de plug-in hybride moet via een stekker worden opgeladen en is duurder dan een parallelle hybride. Onder het motto "het beste of niets" koos Mercedes-Benz logischerwijs voor de plug-in hybride.

Een uitdaging

En de technici hadden zichzelf nog een uitdaging gesteld: de hybride-aandrijving mocht op geen enkele manier ten koste gaan van de binnenruimte. En juist met een plug-in hybride is dat een uitdaging, omdat de batterij veel groter is dan bij een parallelle hybride. Gelukkig was bij het eerste ontwerp van deze derde generatie van de A-Klasse al rekening gehouden met alternatieve energiebronnen. De brandstoftank kon daarom onder de bagageruimte geplaatst worden (en meet nu 35 in plaats van 42 liter) en de batterijen liggen onder de achterbank (waar bij de standaard A-Klasse de brandstoftank is te vinden). Deze "wisseltruc" is uitgehaald om het zwaartepunt laag en centraal te leggen en dat komt de rijeigenschappen ten goede.

Met het handig plaatsen van de accu en de tank waren de technici nog lang niet klaar. In vrijwel iedere auto loopt de uitlaat namelijk van de motor voorin naar de achterbumper. In de A-Klasse hybride wordt die weg echter geblokkeerd door de batterijen. De oplossing: de uitlaat is sterk ingekort en eindigt nu midden onder de auto. Voor de veiligheid en wetgeving is dat geen probleem, maar het is wel een bron van hitte en lawaai. Daarom is een compleet nieuwe uitlaat ontwikkeld met extra thermische isolatie en buizen in buizen om de doorstroom zo stil mogelijk te maken.

En nog was het probleem niet opgelost! Wie gaat voor "het beste of niets" wil namelijk zo snel mogelijk laden. Daarom moest de A-Klasse ook nog eens worden voorzien van niet één, maar twee "omvormers". Hiermee kan de A-Klasse thuis (2.3 kW, 10 A) of aan een publiek laadpunt (7.4 kW, 16 A) opladen, maar ook aan snelladers (24 kW, 60 A). Dat laatste is standaard voor een elektrische auto, maar ongebruikelijk voor een hybride. Deze omvormers zijn bovenop de brandstoftank geplaatst, zodat de laad-aansluiting achterop de auto kon worden geplaatst (het meest veilig bij inparkeren). Wanneer wordt gekozen voor het optionele hoogwaardige audiosysteem, wordt ook nog eens een subwoofer bovenop de brandstoftank geplaatst en dan is er geen ruimte meer vrij onder de laadvloer. Wie voor het standaard audiosysteem gaat, heeft een kleine extra bergruimte onder de laadvloer. Ondanks alle goede zorgen ligt de laadvloer 25 mm hoger dan in een gewone A-Klasse en dat betekent een fractie minder bagageruimte.

De laatste uitdaging was om twee motoren onder de motorkap te plaatsen. Daarom is de elektromotor tussen de 1.3 liter benzinemotor en de versnellingsbak geplaatst. Bovendien doet de elektromotor dienst als startmotor. Dat scheelt ruimte en als prettige bijkomstigheid doet deze overbemeten startmotor zijn werk veel soepeler dan een standaard exemplaar.

Ruimte en uitrusting

Ondanks alle bijzonder techniek onderhuids, ziet de A-Klasse hybride er hetzelfde uit als iedere andere A-Klasse. Ook de binnenruimte is gelijk. Dat betekent ruim voldoende plek voorin en redelijke ruimte achterin. Het dashboard bestaat uit twee grote beeldschermen voor de bediening van "MBUX". MBUX is Mercedes' razend slimme audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat tevens dienst doet als persoonlijke assistent (vergelijkbaar met een slimme assistent op de smartphone of via een smartspeaker).

Ook de rest van het interieur overtuigt dankzij de vormgeving, gebruikte materialen en afwerkingskwaliteit als een echte Mercedes-Benz. Dat zit ook in kleine dingen, zoals stijlen (balken tussen de zijruiten) die zo zijn geplaatst dat de overzichtelijkheid optimaal is. Samen zorgt het ervoor dat de bestuurder zich net even prettiger voelt dan in een doorsnee auto.

Rijden!

Een plug-in hybride kan op twee manieren worden gebruikt. De bestuurder kan er voor kiezen zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt vanzelf voor de tweede methode gekozen: dan gaan de benzine- en de elektromotor samenwerken om zo zuinig mogelijk te rijden. Met de A250e kan volgens de NEDC-norm 77 km geheel elektrisch worden afgelegd. Volgens de nieuwe en meer realistische WLTP-norm is dat 68 km en dat komt redelijk overeen met de afstand die tijdens de proefrit kon worden afgelegd.

Het daadwerkelijk verbruik van de A250e wordt geheel bepaald door de frequentie waarmee de batterijen worden opgeladen. Wanneer weinig wordt geladen, is het verbruik zo'n 40% tot 50% lager dan met een A-Klasse met dezelfde 1.3 liter motor. Wanneer alleen op de elektromotor wordt gereden, is een verbruik van nul mogelijk.

In geheel elektrische modus kan met de schakel-hendels achter het stuurwiel worden bepaald hoe sterk de A-Klasse moet inhouden wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Daarbij geldt: sterker inhouden is meer energie terugwinnen tijdens het afremmen. Zoals iedere hybride wint de A250e ook energie terug bij het intrappen van het rempedaal, maar de A-Klasse gaat daar wel héél ver in. Standaard zijn de remmen al bijterig, maar in elektrische modus kunnen de voorwielen bijna blokkeren wanneer flink wordt geremd en tevens energie wordt teruggewonnen!

In de volledig elektrische stand gedraagt de A250e zich grotendeels als een elektrische auto. Grotendeels, want wanneer stevig gas wordt gegeven springt de benzinemotor toch bij om maximaal te kunnen presteren. Omgekeerd wordt de elektromotor in de sportieve stand niet gebruikt om instant vermogen paraat te hebben. Daarom is het soms even wachten tot de benzinemotor toeren heeft opgebouwd en/of de automaat heeft teruggeschakeld. Een enkele keer verloopt de timing hiervan niet helemaal perfect en dan kan de A250e behoorlijk bokkig reageren. Dat is even wennen voor een verder zo comfortabele auto, maar de prestaties zijn uiteindelijk uitstekend. De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 6.6 seconden en dat is serieus snel, zeker voor een "groen" model als dit! Van het extra gewicht van de accu is in het weggedrag weinig merkbaar. Juist omdat de A-Klasse standaard op een geavanceerd onderstel staat, is de invloed van het extra gewicht gering en leent de A250e zich prima voor een dynamische rijstijl.

Wanneer kalm wordt gereden, zijn de motor en rijwind zo goed als onhoorbaar. Daarom vallen de geluiden van de banden des te meer op (afhankelijk van het wegdek). Deze A-Klasse heeft daarom twee uitgesproken gezichten: in comfortabele modus is de A250e stiller en soepelerer dan iedere andere uitvoering. In sportieve modus is dit een ronduit snelle en wilde auto.

Conclusie

De Mercedes-Benz A-Klasse is nu ook leverbaar als plug-in hybride (PHEV). Om die techniek in een compacte auto te bouwen, en om dat dan ook nog eens te doen volgens de normen van Mercedes-Benz, was een hele uitdaging. Maar... het resultaat mag er zijn!

Een Mercedes-Benz dient in alle opzichten meer te bieden dan een soortgelijke auto van een doorsnee merk. Dat betekent ook voor de A250e slimme elektronica, een hoge afwerkingskwaliteit en prima rijeigenschappen (het extra gewicht van de accu's heeft nauwelijks invloed op het weggedrag).

Mercedes-Benz heeft de A-Klasse PHEV een heel ander karakter gegeven dan (plug-in) hybrides van andere merken. Zelfs in de elektrische modus springt de benzinemotor regelmatig bij en daarom biedt de A250e slechts sporadisch het superieure gevoel dat hoort bij elektrisch rijden. In de andere modi verloopt het samenspel tussen de elektrische motor en de benzinemotor minder harmonieus. Dit heeft echter een duidelijk doel: de A-Klasse kan langere afstanden elektrisch afleggen dan vrijwel alle tegenstrevers en is indien gewenst serieus snel. Het motto "het beste of niets" is daarom voor de A-Klasse plug-in hybrid vertaald als "alles of niets".