Autotest | De baas van een automerk houdt zich in de regel bezig met cijfers. Het gaat om de winst en daarmee het voortbestaan van het bedrijf. Hoe de beoogde doelen worden vertaald in producten is aan het lagere management. Maar bij Toyota deed de hoogste baas een opmerkelijke uitspraak die weinig met cijfers te maken had: "geen saaie auto's meer!". Maar als er één auto saai is, dan is het wel de Toyota Corolla. Of toch niet?

Het ontwikkelen van een nieuwe auto kost veel tijd. Daarom zaten er enkele jaren tussen de opmerkelijke uitspraak van de baas van Toyota en de daadwerkelijke verandering van de producten. Zo werd eerst een nieuw platform ontwikkeld waarop de volgende generatie auto's zou komen te staan. Dankzij dit nieuwe platform zijn alle Toyota's licht en stevig met een laag zwaartepunt.

Dat is een goed begin, maar het oog wil ook wat. En dus ging het roer radicaal om bij de vormgeving van de twaalfde generatie van de Corolla. Voortaan geen brave gezichtjes meer van de hand van de Japanse vormgevers, maar een scherpe en zelfverzekerde blik van de ontwerpers uit Europa. De lijnen zijn in de basis vloeiend, maar komen samen voor de nodige dynamiek. Bij de hier gereden versie is het dak in zwart uitgevoerd, waardoor de Corolla een atletische uitstraling krijgt. Kortom: het uiterlijk is alles behalve saai!

Ruimte

De scherpe lijnen van het exterieur komen terug in het interieur. De binnenkant van de testauto is geheel uitgevoerd in stemmig grijs en zwart en dat maakt de Corolla toch wat minder interessant. Hier en daar een accent in de lakkleur of een gewaagde kleur stof had voor de nodige spanning gezorgd!

De ruimte voorin is ruim voldoende, waarbij opvalt dat de stoelen lekker groot zijn. De ruimte achterin daarentegen is matig voor een auto van deze omvang. Alleen met de voorstoelen (ver) naar voren kunnen volwassenen achterin de benen kwijt. Let op: de Corolla sedan en stationcar hebben een langere wielbasis en bieden wél voldoende ruimte achterin.

Als het gaat om de uitrusting is de Corolla als vanouds weinig opmerkelijk. De Corolla biedt alle techniek die mag worden verwacht in dit segment en tegen deze prijs, maar is op geen enkele manier vernieuwend. Het infotainment-systeem voldoet, maar blijft achter doordat het geen Internet-verbinding heeft en nauwelijks voorziet in integratie met smartphones (geen Apple Carplay of Android Auto). De Corolla heeft semi-zelfrijdende functies om de bestuurder te assisteren met remmen, sturen en gasgeven, maar deze zijn zo terughoudend dat ze in de praktijk meestal worden uitgezet om door te kunnen rijden in druk verkeer.

„als het gaat om een combinatie van functionaliteit, veiligheid, verbruik, comfort en rijplezier dan is de Toyota Corolla een topper“

Weggedrag

Zoals eerder aangegeven, staat de Corolla op een geheel nieuw platform en dat is goed merkbaar in het weggedrag. In de basis is de Corolla nog steeds een auto die alles zo makkelijk maakt, dat het nauwelijks opvalt hoe goed de wegligging in feite is. Dit is mede waarom de Corolla / Auris voorheen als "saai" werd bestempeld. Dankzij het nieuwe platform stuurt de nieuwe Corolla scherper en dankzij het lage zwaartepunt liggen de grenzen merkbaar verder weg. Dat zorgt ervoor dat sportief rijden nu de voldoening geeft die vroeger afwezig bleef.

Om dit te bereiken heeft Toyota geen consessies hoeven doen aan het comfort. Nog steeds is het onderstel niet te zacht en niet te hard. Nog steeds is de besturing precies goed. Wie dat wil, kan alle capaciteiten nog steeds negeren en de Corolla rijden als een "doodsaaie" alledaagse auto voor woon-werk verkeer.

Hybride

Misschien wel het belangrijkste kenmerk van iedere nieuwe Toyota is hybride-aandrijving. Dankzij een combinatie van een benzine- en een elektromotor is een auto stiller, zuiniger en soepeler dan met conventionele aandrijving. Een hybride-auto is daarom een verstandige keuze voor wie om welke reden dan ook nog niet klaar is voor de geheel elektrische auto.

Met de komst van de nieuwe Corolla biedt Toyota een tweede optie: een "high power hybrid". Ook deze bestaat uit twee motoren en biedt een lager verbruik en meer comfort. Maar dit keer leveren de motoren samen 180 pk / 190 Nm (tegenover 122 pk / 142 Nm voor de standaard hybride).

Dat verschil is in de praktijk overduidelijk. Vanaf het eerste moment pakt de stekere hybride beter op, voor nog meer souplesse bij lage snelheden. Daarna bijt de "high power hybrid" veel beter door. Met name tussensprints op hoge snelheid maken indruk, waarbij het gevoel van een koppelrijke sterke diesel wordt benaderd. Steeds is een tikje op het gaspedaal voldoende voor een machtige versnelling, ook als er al een hoge snelheid op de meter staat. Daarbij presteert de sterke hybride met groot gemak en dat zorgt voor een groots en superieur gevoel. Ooit werden hybrides van Toyota geplaagd door zeurderige geluiden van de continu variabele transmissie (CVT), maar die zijn bij de Corolla hybride (standaard en "high power") geheel afwezig.

Voor deze test is hetzelfde traject (Amsterdam - Raamsdonksveer) met zowel een standaard hybride als een high power hybrid afgelegd. Dit traject is in twee richtingen afgelegd om eventuele invloed van het de wind uit te sluiten. Daarbij lag het verbruik van de high power slechts marginaal hoger dan dat van de standaard hybride. Hoogstens kostte het meer zelfbeheersing om kalm te rijden met de high power hybrid, want saai is deze Corolla allerminst!

Conclusie

Eigenlijk was de Toyota Corolla (tussendoor ook bekend als Auris) nooit saai. Echter, de auto deed alles met zoveel gemak, dat het nooit opviel hoe goed de auto eigenlijk was. Deze twaalfde generatie van de Corolla doet zijn werk juist met de nodige flair en dat maakt het verschil.

De Corolla ziet er bovendien spannend uit. De besturing is scherper dan voorheen en wanneer daartoe aangespoord, is de Corolla levendig en dynamisch. Hybride-rijden was al een manier om comfortabel en zuinig te rijden en is dat nog steeds. Naast de standaard hybride is er nu ook een "high power hyrbid" en die is serieus snel. Het gemak waarmee deze extra sterke hybride presteert geeft een superieur gevoel, terwijl het verbruik aangenaam laag blijft.

Dus rest de vraag: is de Toyota Corolla een saaie auto? Nog steeds is de Corolla niet de meest opwindende auto op aarde. Maar als het gaat om een combinatie van functionaliteit, veiligheid, verbruik, comfort en rijplezier dan is de Toyota Corolla een topper!