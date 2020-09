Vooruitblik | Wanneer de ene auto de andere opvolgt, dan is dat meestal een nieuwe invulling van een bestaand concept. Op alle punten wordt de auto beter, maar in essentie is het dezelfde auto gebleven. Opel pakt het echter anders aan met de nieuwe Mokka. De Mokka is niet langer een SUV en zelfs niet langer een brave gezinsauto. Wat is de tweede generatie van de Mokka dan wel?

Wat de nieuwe Mokka wel is, is een "crossover". Een crossover is lager dan een SUV, maar hoger dan een doorsnee personenauto. Daarmee kan Opel klanten blijven bedienen die een eenvoudige instap en goed overzicht over het verkeer op prijs stellen, maar daarvoor niet meteen een SUV nodig hebben. Want: hoe goed Opel het ook bedoeld had met de vorige Mokka, de vraag naar versies met vierwielaandrijving en dus off-road capaciteiten was gering.

Daarbij komt dat Opel met de "Crossland X" al een echte gezinsauto in het programma heeft. Dat maakt de weg vrij om van de nieuwe Mokka een echte pretauto te maken! Daarom is gekozen voor uitgesproken vormgeving, waarbij inspiratie is opgedaan bij belangrijke modellen uit het verre verleden en conceptcars van recente datum (met name de Opel GT X). Van de CD (later bekend als "Bitter") zijn de vloeiende lijnen afgekeken. Van de Manta de koplampen en logo's die samen in een donkere strip zijn gevat. Deze zogenaamde "Vizor" debuteert in de Mokka, maar zal ook in andere nieuwe Opels terugkomen.

Uitrusting en ruimte

Ook met het interieur slaat Opel een nieuwe weg in. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder heen gebouwd. In de getoonde auto is het dashboard afgewerkt met panelen in harde kleuren voor een speels accent. Tegelijkertijd zijn de materiaalkeuze en bijvoorbeeld het stuurwiel juist heel vertrouwd, zodat Opel zich niet van de klant vervreemdt.

Achter het stuurwiel is een beeldscherm te vinden dat met een kleine onderbreking doorloopt in een beeldscherm op het dashboard ("Pure panel", in marketing termen). Het aantal knoppen is daarom gering, maar Opel gaat niet zo ver om alle toetsen te laten vervallen. Veelgebruikte functies, zoals het volume van het audiosysteem, kunnen nog altijd met fysieke knoppen worden bediend.

Onderhuids is de Mokka vrijwel gelijk aan de Corsa. Dat geldt voor het platform, maar ook voor de techniek. Echter, omdat de Mokka in een hogere prijsklasse valt is de aankleding rijker (standaard LED-verlichting en lichtmetalen velgen) en de uitrusting completer.

Bovendien: de Mokka heeft een langere wielbasis en dat vertaalt zich in meer ruimte. Voorin valt op dat de stoel in de achterste stand zoveel beenruimte geeft, dat zelfs lange bestuurders niet meer bij de pedalen kunnen. De ruimte achterin is redelijk, maar vanwege de aflopende daklijn boven de achterdeur stootte ondergetekende het hoofd direct bij het instappen. Ondanks diezelfde aflopende daklijn is de hoofdruimte achterin voldoende. Omdat de achterste zijruit tot de uiterste hoek is doorgetrokken, is de overzichtelijkheid van het zo creatief getekende koetswerk voldoende.

„De Mokka is niet langer een terreinwagen, maar juist een pretauto waarbij vormgeving en vernieuwing centraal staan“

Motoren

Voor de motoren van de Mokka kiest Opel dezelfde aanpak als bij de andere modellen. Naast benzine en diesel is elektrische aandrijving een derde optie. Opel kiest expliciet niet voor een apart elektrisch model, maar wil elektrisch rijden even gewoon maken als de keuze voor benzine of diesel. Ongeacht de gekozen motor ziet de Mokka er daarom (vrijwel) hetzelfde uit. Voor wie toch de verschillen wil ontdekken: de groene auto op de foto's is elektrisch, de witte heeft een benzinemotor.

De benzinemotor is een 1.2 liter driecilinder die ook wordt toegepast in andere modellen van Opel. De driepitter levert naar keuze 100 of 130 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak of 8-traps automaat. De dieselmotor is ook gelijk aan die van de Corsa, maar is voor de Mokka iets sterker gemaakt (110 pk / 250 Nm).

Voor de elektrische aandrijving zet Opel de techniek in die het voor alle elektrische auto's gebruikt: een 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor gevoed door een 50 kWh accu. Snelladen (langs de snelweg) kan altijd met 100 kW (0 naar 80% in 30 minuten). Voor laden bij een publiek laadpunt levert Opel de Mokka naar keuze met een 1 of 3 fase lader. Voor wie niet thuis kan laden, en dus niet iedere rit met een volle batterij begint, is de 3 fase (11 kW) lader een zinvolle optie. Voor wie thuis laadt, en tijd dus geen rol speelt, is de 1 fase (7.4 kW) lader voldoende

Volgens een meting volgens de WLTP norm kan de Mokka 324 km afleggen zonder bijladen. Hiermee kiest Opel een middenweg tussen twee extremen. Sommige merken kiezen voor een minimale accu om de prijs te beperken en het rijplezier te maximaliseren. De luxemerken kiezen voor een grote batterij voor een groot bereik en verpletterende prestaties. Zoals tijdens eerdere proefritten met andere elektrische auto's al is bewezen, is 300 km voldoende om te reizen zonder zorgen en om te arriveren met de nodige reserve voor de gemoedsrust.

Weggedrag

Omdat deze eerste kennismaking is gebaseerd op een presentatie met pre-productie auto's in een fotostudio, kan nog geen uitspraak worden gedaan over het weggedrag. Wel is duidelijk dat Opel, net als bij andere modellen, een "GS Line" levert. Die uitvoering heeft een aangepast onderstel en biedt diverse rij-modi voor een meer dynamisch karakter.

Hoe de Mokka daadwerkelijk rijdt, moet duidelijk worden tijdens een eerste rijtest. Die zal naar verwachting plaats vinden in het eerste kwartaal van 2021, want dan worden de eerste exemplaren van de Mokka afgeleverd. Deze eerste kennismaking op basis van proefzitten in een fotostudio maakt één ding duidelijk: de nieuwe Mokka smaakt naar meer!

Conclusie

Opel wil meer smaak in het leven brengen met de tweede generatie van de Mokka. De Mokka is niet langer een terreinwagen, maar juist een pretauto waarbij vormgeving en vernieuwing centraal staan. De vormgeving is een moderne interpretatie van elementen van klassieke modellen van Opel. Daarbij is gekozen voor een iets hogere bouw om in te spelen op de grote vraag naar SUV's en crossovers.

Opel gaat met de tijd mee door de Mokka aan te bieden met benzine-, diesel- en elektromotoren. Daarbij zal die laatste naar verwachting de meeste verkopen voor zijn rekening nemen gezien de de lage kilometerprijs, het comfort en de superieure prestaties.

plus Onderscheidende vormgeving

Ook beschikbaar als elektrische auto min Lastige instap achterin

