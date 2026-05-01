Zelfs zonder een meter te rijden is duidelijk hoe de e-C3 Urban Range zich onderscheidt van de concurrentie. Andere auto's met een soortgelijk prijskaartje zijn allemaal een slag kleiner. Het zijn zogenaamde "A-segment"-auto's, terwijl de C3 zich in het grotere "B-segment" bevindt. Dat verschil in lengte loopt op tot wel 30 cm! En dat vertaalt zich in fors meer binnenruimte. Iedere C3 biedt ruimte aan vier volwassenen, terwijl de ruimte op de achterbank bij andere elektrische auto's met dit prijskaartje nihil is. Daarbovenop biedt de C3 ook nog eens een bagageruimte met een inhoud van 310 liter en ook dat is een stuk groter dan bij de concurrenten uit het A-segment.

Uitrusting

Een volgende stap is het bezuinigen op de uitrusting. Daarom is de "e-C3 Urban Range" alleen leverbaar in combinatie met het "You"- en "Plus"-uitrustingsniveau. De testauto is zelfs de absolute basisversie ("You") met 16 inch-velgen en zonder dakrails. Gelukkig kon een sprekende kleur er nog wel van af en daarom ziet de demo er nog steeds heel aardig uit.

De Citroën C3 is ontworpen als voordelige auto. Zo is het interieur rechttoe rechtaan met een minimum aan decoratie. De uitstraling komt van de gebruikte materialen. Het dashboard heeft geen klokken, maar slechts een slank zwart/wit display achter het stuurwiel in een donkere band op het dashboard. Daarop wordt op sobere wijze essentiële informatie voor de bestuurder getoond. Ook het aantal knoppen en hendels is minimaal, want er is simpelweg weinig te bedienen. Zelfs op het klimaatcontrolesysteem lijkt te zijn bezuinigd, want met een buitentemperatuur van 22 graden had het systeem al moeite om de cabine te koelen.

In plaats van een infotainment-systeem heeft de You-uitvoering een klem waarin een smartphone kan worden geplaatst. Daarnaast is een USB-C aansluiting te vinden en dat is de enige USB-aansluiting in het hele interieur. Alhoewel een smartphone de functionaliteit van een infotainment-systeem biedt, is het kleine beeldscherm echt als beperking ervaren tijdens de proefrit. In een rijdende auto is het minder makkelijk af te lezen en bijvoorbeeld de weergave van een navigatie-app is minder overzichtelijk door het beperkte schermoppervlak.

Elektrische auto

De batterij is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de prijs van een elektrische auto. Daarom is juist daarop bezuinigd voor deze basis-uitvoering. En omdat een batterij met een beperkte capaciteit ook de actieradius beperkt, is gekozen voor de naam "Urban Range". Dat klinkt immers een stuk optimistischer dan "versie met minder bereik"! Met de komst van de "Urban Range" gaat de standaardvariant voortaan door het leven als "Comfort Range".

Om het allemaal in getallen uit te drukken: de standaard e-C3 heeft een batterij met een capaciteit van 44 kWh en kan daarop 310 km afleggen. De Urban Range heeft een 30 kWh (LFP) batterij en daarmee bedraagt de actieradius 205 km (snelladen met maximaal 30 kW). Snel rekenwerk leert dat de C3 daarmee een stuk hoger verbruik heeft dan de kleinere concurrenten, waarmee de Citroën weliswaar hetzelfde kost in aanschaf, maar duurder is in gebruik. Officieel verbruikt de e-C3 Urban Range 16.5 kWh per 100 km. Tijdens de proefrit onder gunstige weersomstandigheden op een eenvoudig traject was dit zuiniger: 14.4 kWh per 100 km.

De Urban Range heeft hetzelfde motorvermogen als de Comfort Range: 113 pk / 125 Nm en daarmee zijn de prestaties prima. Helaas zijn de mogelijkheden om af te remmen op de motor, en daarmee energie terug te winnen, uiterst gering. Nog een punt waarop duidelijk is bezuinigd: deze elektrische auto wordt gestart met een sleutel, net als de C3 met benzinemotor. De automatische versnellingsbak heeft geen "park". In plaats daarvan moet neutraal worden gekozen en moet vervolgens de parkeerrem worden aangetrokken. Dat is niet onoverkomelijk, maar wel omslachtig.

Rijeigenschappen

Ook op de geluidsisolatie is merkbaar bezuinigd. De e-C3 is daarom de meest luidruchtige elektrische auto waarmee de testredacteur ooit op stap is geweest. De geluiden van de rijwind en banden zijn gemiddeld. De elektromotor en airconditioning laten juist flink van zich horen! Zodra de e-C3 zich in beweging zet klinkt een suizend geluid dat nauwelijks onderdoet voor een benzinemotor. Het afleggen van langere afstanden is daarom ondanks de elektrische aandrijving relatief vermoeiend.

Omdat de C3 is ontworpen als elektrische auto, en pas later ook als auto met verbrandingsmotor leverbaar werd, is het onderstel afgestemd op elektrisch rijden. De kleinere batterij is logischerwijs lichter dan de grotere, waardoor de Urban Range een iets levendiger karakter heeft.

Conclusie

Met de e-C3 Urban Range biedt Citroën een compacte elektrische auto aan tegen de prijs van een kleine elektrische auto. De meeste goedkope elektrische auto's hebben weliswaar vijf zitplaatsen, maar in de praktijk is de ruimte achterin onbruikbaar. De e-C3 Urban Range daarentegen biedt ruimte voor vier volwassenen en heeft dan ook nog eens een behoorlijke kofferruimte over.

Echter, de meerwaarde van de Urban Range is beperkt tot de ruimte. In de "You"-uitvoering is de uitrusting karig en is op ieder moment van iedere rit duidelijk dat dit een voordelige auto is. Andere goedkope elektrische auto's zijn weliswaar minder ruim, maar hebben een rijkere aankleding, completere uitrusting, groter bereik, lager verbruik en betere geluidsisolatie. En dat betreft niet alleen de Chinezen! Kortom: als ruimte van doorslaggevend belang is, dan is de e-C3 Urban Range een slimme budgetoptie. Anders is het misschien toch verstandiger om door te sparen voor een luxere e-C3.