Dit voordelige instapmodel doet in diverse opzichten denken aan het topmodel van Hyundai, de Santa Fe! Beide modellen zijn namelijk van binnenuit ontworpen en daarom hebben beide auto's een hoekige basisvorm. En bij beide auto's is van de nood een deugd gemaakt, want de hoekige vorm is gebruikt om tot een stoere, solide en zelfverzekerde uitstraling te komen. Daarbij heeft de INSTER kenmerken van een elektrische Hyundai, zoals de blokjespatronen in de voor- en achterlichten.

De testauto is uitgevoerd in geel / groen ("Buttercream Yellow Pearl" in Hyundai-termen) en dat geeft de INSTER een uitgesproken karakter. In het wit, grijs en zwart is het met de verleiding gedaan en is de INSTER niet meer dan een aardig uitziende compacte auto. Niemand zal een grijze INSTER nakijken, terwijl de gele niets dan bewondering oogstte tijdens het bezoek aan de redactie.

Ruimte

Ook binnenin maakt de kleur een wereld van verschil. In het zwart of grijs is de INSTER een ruime en slimme auto. In de hier getoonde "Newtro Beige" met "Khaki Brown" stof is de INSTER juist als een knusse huiskamer op wielen. Dat is mede te danken aan de opzet, want voorin zijn geen twee gescheiden stoelen te vinden maar een "bankstel" met twee (individueel instelbare) zitplaatsen. Tegelijkertijd valt op dat de INSTER smal is. De testrijder zat steevast met een schouder tegen de deurpost en de knie tegen de armsteun van het voorportier. De voorstoelen mogen er dan heel leuk uitzien, al na een klein uurtje zijn ze merkbaar minder comfortabel.

De ruimte achterin is uitstekend voor een auto van deze omvang, want zelfs grote volwassenen hebben beenruimte over achterin de INSTER. Heel opmerkelijk: zelfs het achterportier is bovengemiddeld groot en dat maakt de instap naar achteren eenvoudiger. Ook met het optionele zonnedak is de hoofdruimte voor- en achterin prima.

Wat de INSTER ook bijzonder maakt, is de flexibiliteit van het interieur. Niet alleen de achterbank, maar ook de voorstoelen kunnen worden opgeklapt, zodat desgewenst in de auto kan worden geslapen. De portieren en de achterzijde van de voorstoelen zijn voorzien van bevestigingspunten waaraan diverse accessoires (tafeltje, fotolijstje, etc.) kunnen worden bevestigd.

„In een levendige kleur met een rijke aankleding is de INSTER een echte verleider, die behalve met het verstand ook met het hart wordt gekozen“

In plaats van een middentunnel heeft de INSTER een bekerhouder (incl. telefoonhouder) in het "bankstel". Omdat een traditionele middentunnel ontbreekt en omdat de deurvakken heel klein zijn, biedt de INSTER diverse bergvakken in het dashboard en een uitklapbaar haakje in het rechterportier.

Uitrusting

Omdat het voor Hyundai duurder is om veel verschillende versies aan te bieden, is zelfs de basis-uitvoering ("E-Motion") rijk uitgerust. Zo zijn een infotainment-systeem (DAB+ tuner, navigatie, Apple CarPlay / Android Auto), sleutelvrije toegang, airconditioning, cruise-control, elektrisch bediende parkeerrem en een digitaal instrumentarium standaard.

Omdat de Europese Unie dat verplicht, zijn ook heel veel veiligheidsvoorzieningen standaard en Hyundai kennende zijn die zeer scherp afgesteld en straffen ze zelfs de kleinste slordigheid af. Een camera die op het gezicht van de bestuurder is gericht is standaard, dus wie ook maar even de andere kant op kijkt wordt gemaand voor zich te kijken. De camera afplakken is geen optie, want dan wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Terwijl soortgelijke systemen van andere merken inmiddels de nodige speelruimte geven en/of eenvoudig zijn uit te schakelen, lijkt de ontwikkeling bij Hyundai stil te staan. De veiligheidsvoorzieningen blijven uiterst hinderlijk en uitschakelen is omslachtig. Het aantal (veelal onterechte) piepjes, belletjes en zoemers is zo overweldigend, dat het niet is uit te sluiten dat iemand een ongeluk begaat omdat de "veiligheidsvoorzieningen" zo ontzettend afleiden.

Ook andere systemen zijn niet behulpzaam, maar juist hinderlijk. Wanneer de bestuurder uit de auto stapt met "draaiende" motor om een laadkabel aan te sluiten, gaat een alarm af. Toch is dit bij elektrische auto's heel gewoon omdat op die manier de verwarming aan blijft tijdens het opladen. Ook die paniek is dus onterecht.

Juist heel zinvol zijn de camera's rondom. Die worden niet alleen gebruikt om parkeren makkelijker en veiliger te maken; ze dienen ook als ultieme dodehoekdetectoren. Zodra de bestuurder richting aangeeft, wordt op het beeldscherm achter het stuurwiel beeld van de rijstrook naast de INSTER getoond. Dit werkt zo prettig, dat het op de volgende testauto meteen als gemis werd ervaren. Een hoogwaardig audiosysteem is niet leverbaar. De klank van het standaard audiosysteem is eenvoudig en daarom eerlijk.

Elektrische auto

De INSTER is ontworpen als elektrische auto en dat verklaart de enorme binnenruimte. Echter, omdat alle techniek in de neus is samengebracht, zit ook de laadaansluiting in de neus. Dat forceert de bestuurder welhaast tot vooruit inparkeren en dat zorgt voor een grotere draaicirkel en minder overzicht bij het uitparkeren. Bovendien zit de laadaansluiting heel laag, zodat de bestuurder regelmatig op de knieën moet om de stekker aan te sluiten.

De INSTER kan bij een publiek laadpunt opladen met een snelheid van maximaal 11 kW (tevens de maximale capaciteit van de meeste publieke laadpunten). De testauto kende meerdere kinderziektes, waaronder een defecte module voor snelladen. Het is daarom niet gelukt om de laadsnelheid te testen.

Afhankelijk van de gekozen versie (42 kWh of 49 kWh batterij) heeft de INSTER een actieradius van 305 of 355 km. En wat Autozine betreft is dat... veel te veel! Een elektrische auto wordt namelijk geladen wanneer deze parkeert en daarom wordt de accu zelden leeggereden. Zeker een auto in dit segment maakt maar weinig ritten van meer dan 300 km. Echter, een dergelijke grote accu maakt de INSTER altijd duurder in aanschaf en wegenbelasting (gewicht!). Hyundai richt zich daarom duidelijk op klanten die voor het eerst elektrisch gaan rijden en zich nog zorgen maken over het bereik.

Een leuke bonus: de topversie ("Evolve") is leverbaar met "Vehicle to load" (V2L) en kan daarom externe apparaten van stroom voorzien. Dat kan een woning zijn in geval van stroomuitval, maar logischer is het voeden van elektrische apparaten op een camping. Let op dat pas vanaf het middelste uitrustingsniveau ("Pulse") een warmtepomp leverbaar is en dat zorgt in de winter voor een beduidend lager verbruik en dus een groter bereik.

Rijeigenschappen

Het vermogen van 97 pk / 147 Nm doet vermoeden dat de prestaties bescheiden zijn, want de meeste elektrische auto's hebben veel sterkere motoren. In de praktijk blijkt de INSTER echter vlot en levendig te zijn. In de sport-stand komt daar zelfs een zekere dosis agressie (maar niet meer slagkracht) bij. De bestuurder kan met hendels achter het stuurwiel bepalen hoe sterk de INSTER inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. In de zogenaamde "i-Pedal" stand is het rempedaal alleen nog nodig in noodsituaties en kan dus met één pedaal worden gereden (alhoewel regelmatig de melding verscheen dat i-Pedal vanwege de weersomstandigheden niet beschikbaar was). Door hier slim gebruik van te maken is de INSTER uiterst efficiënt. De testrit vond plaats bij zeer lage temperaturen (uiterst ongunstig voor een elektrische auto) en desondanks noteerde de testauto een bescheiden verbruik van 16.4 kWh per 100 km.

De INSTER is iets hoger dan een doorsnee hatchback, maar beduidend compacter dan een SUV. Om toch het grootse en machtige gevoel van een SUV te geven, is de zit relatief hoog en kijkt de bestuurder uit over de motorkap. Het stuurwiel is overgenomen van de IONIQ 5 en is daarom net een maatje te groot, waardoor de INSTER eveneens iets groter voelt dan hij eigenlijk is. De hoge bouw zorgt er echter ook voor dat de INSTER iets overhelt in de bocht. Bij de smalle bouw hoort logischerwijs een beperkte spoorbreedte en daarom nodigt de INSTER niet uit tot vlot bochtenwerk. Daarbij vangt het hoge koetswerk veel wind, waardoor de INSTER minder stil is dan andere compacte elektrische auto's. In de stad is het smalle koetswerk juist een voordeel. Een slordig geparkeerde auto, wegversmalling of fietser vormen voor de INSTER geen obstakel.

Conclusie

Kan de Hyundai INSTER een grote groep kopers verleiden tot elektrisch rijden? Dat ligt aan de prijs en de uitvoering. De INSTER wordt namelijk geleverd met relatief grote batterijen en een rijke uitrusting. De prijs van accu's en elektronica is niet afhankelijk van de auto waarin ze terecht komen en daarom is deze kleine elektrische auto niet veel voordeliger dan een grote. De uitvoering met de kleinste batterij en meest eenvoudige uitrusting is daarom de verstandigste.

Het smalle en hoge koetswerk is tegelijkertijd een sterk en zwak punt. Het zorgt ervoor dat de INSTER overhelt in de bocht en een weinig vertrouwenwekkend gevoel geeft. Tegelijkertijd maakt het de INSTER handelbaar in de stad. De hoekige vormen zorgen ervoor dat iedere laatste kubieke centimeter van de cabine nuttig kan worden gebruikt. De binnenruimte is daarom verbluffend voor een auto(otje) van deze omvang.

De fotosessie leert dat de verleidelijkheid van de INSTER sterk afhankelijk is van de kleur. In het wit, grijs of zwart (met dito interieur) is de INSTER niet meer dan een aardig autootje dat het vooral van de functionaliteit moet hebben. In een levendige kleur met een rijke aankleding is de INSTER een echte verleider, die behalve met het verstand ook met het hart wordt gekozen.