Van fantasie naar werkelijkheid

Dat de Manta Elektromod nooit in productie zou gaan stond vanaf het eerste begin vast. Dit klassieke model met moderne techniek had als enig doel om inspiratie op te doen voor de toekomst. In de tussentijd is bijna ongemerkt al heel wat van de Elektromod teruggekomen in productiemodellen.

Zo is de "Vizor" die de koplampen, het logo en eventuele sensoren op een donkere achtergrond omvat inmiddels terug te vinden op bijna alle nieuwe Opels. Op de Manta kreeg de voorloper van deze "vizor" als vanzelf vorm omdat voor de stevigheid een rand rond de koplampen, grille en motorkap ontstond. Men maakte van de nood en deugd en voegde er een donkere achtergrond aan toe om de Manta een imposantere uitstraling te geven.

Daarnaast hadden klassieke modellen zoals de Manta veel klokken voor de bestuurder, terwijl het dashboard aan de kant van de bijrijder zo goed als leeg was. Een airbag was immers nog niet uitgevonden en dus was alles gericht op de bestuurder. Ook die nood van weleer is omgezet in een moderne deugd in de vorm van het "Pure Panel". Moderne Opels hebben een minimalistisch dashboard waarbij alle klokken zijn gevat in één behuizing voor een opgeruimd en overzichtelijk geheel.

GSE

Nu zet Opel de volgende stap met de introductie van "GSE"-modellen. Opel had dat label nog "liggen" en door het opnieuw te gebruiken bespaart het zich wereldwijd onderzoek naar de acceptatie en het registreren van de bijbehorende rechten. Echter, voorheen stond GSE voor "Grand Sport Einspritzung" (injectie) en later "Grand Sport Executive". Voor het nieuwe tijdperk is de betekenis bijgesteld naar Grand Sport Electric.

Het eerste GSE-model is de Astra. Voor de aankleding van de Astra GSE is wederom inspiratie gezocht bij de Manta Retromod. Zo zijn de bijzondere velgen met een mix van kunststof en metaal overgenomen. Ze zien er niet alleen bijzonder uit, de gesloten vorm zorgt ook voor een lagere luchtweerstand. De zwarte motorkap van de Manta Retromod komt terug in het zwarte dak en de zwarte spiegels van de Astra GSE. Ook zijn de zwarte raamlijsten overgenomen. De buitenranden van de onderbumper hebben een scherpere uitstraling gekregen.

„GSE staat voor sportieve modellen, zeker niet voor volbloed sportwagens“

Binnenin zijn dezelfde sportstoelen te vinden als in de Manta Retromod, inclusief accenten in wit/geel. De Astra GSE is altijd voorzien van AGR-stoelen (ontwikkeld in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonde ruggen), terwijl dit op de reguliere Astra een optie is. Op het dashboard en de deurpanelen zijn sierstrips van "high tech" materiaal terug te vinden. Dit lijkt op kevlar, maar is slechts een kunststof met een interessant ogend patroon.

De uitrusting van de Astra GSE is rijker dan die van de GS, maar minder luxueus dan van de Ultimate. De nadruk ligt op rijbeleving en minder op luxe. Standaard zijn een navigatiesysteem, het Pure Panel Pro en Drive Assist 1.0 (actieve veiligheidsvoorzieningen). Koplampen met LED matrix (selectief zaken uitlichten in het donker) zijn alleen als optie beschikbaar.

Rijden

Zoals uit de foto's blijkt, is deze eerste kennismaking gebaseerd op een fotosessie met een prototype in een studio. Echter, de belangrijkste specificaties van de Astra GSE zijn al grotendeels bekend.

De eerste Astra GSE is geen volledig elektrische auto, maar slechts een plug-inhybride. Omdat het platform waarop de Astra staat geen ruimte biedt aan vierwielaandrijving, kon niet worden gekozen voor de sterkste aandrijflijn die de fabrikant in huis heeft (300 pk). In plaats daarvan is de Astra voorzien van de 225 pk sterke plug-inhybride. Het motormanagement hiervan is gelijk aan dat van andere auto's met deze aandrijflijn. De Astra zal dus wel sneller zijn dan een regulier model, maar niet agressiever. In plaats daarvan moet een zogenaamd "Sound Enhancement"-systeem met kunstmatige rijgeluiden voor extra sensatie zorgen.

Het weggedrag verschilt wel van de standaard Astra. De GSE staat op unieke schokdempers en heeft een 10 mm lager onderstel. Bovendien is de besturing aangepast voor een directere reactie en een dynamischer karakter. Hiermee is duidelijk waar GSE voor staat: het gaat niet om de cijfers, maar om de beleving.

Conclusie

Opel wil de elektrische modellen niet alleen verstandig, maar ook begeerlijk maken. Daarom blaast de fabrikant nieuw leven in het "GSE"-label. Dat deed het in feite al in het voorjaar van 2021 toen het de "Manta Retromod" conceptcar onthulde. Nu wordt die fantasie werkelijkheid en vinden steeds meer aspecten van dat studiemodel hun weg naar productiemodellen.

De introductie van GSE-modellen is daarvan de laatste stap. GSE staat voor sportieve modellen, zeker niet voor volbloed sportwagens. Het draait meer om de beleving dan om de absolute cijfers. Uit praktische overwegingen is de eerste Astra GSE een plug-inhybride, later wordt dat een volledig elektrisch model.