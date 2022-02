Autotest | Vrienden maken is best lastig. Een allemansvriend moet zelfs over heel bijzondere kwaliteiten beschikken. Hij of zij moet iets hebben dat iedereen aantrekkelijk vindt en dan ook nog eens een brede interesse in zijn metgezellen tonen. Een auto voor iedereen bouwen is minstens zo lastig. Toch is precies dat het doel van de nieuwe Opel Astra: zoveel mogelijk vrienden maken.

Iedere eerste kennismaking is met het uiterlijk. En daarom hebben de ontwerpers extra werk gemaakt van de vormgeving van de zesde generatie van de Opel Astra. Kenmerkend voor de laatste generatie Opels is zogenaamde "Opel Vizor": een zwarte band over de neus verbindt de koplampen, grille en het merklogo visueel met elkaar. Dit geeft de Astra een moderne, zelfverzekerde en tegelijkertijd benaderbare uitstraling.

Ruimte en uitrusting

Opel heeft gekozen voor een dashboard dat meer voor de inzittenden staat dan ligt en dat zorgt voor een minder ruimtelijk maar meer geborgen gevoel. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld, maar het zitcomfort juist bovengemiddeld. Dat is te danken aan de zogenaamde "AGR"-stoelen die in samenwerking met het Duitse instituut voor gezonde ruggen zijn ontwikkeld (in alle uitvoeringen behalve de basis-versie).

Binnenin is opnieuw een zwarte band beeldbepalend, want het beeldscherm achter het stuurwiel en een beeldscherm centraal op het dashboard worden visueel met elkaar verbonden door een zwarte behuizing. Standaard ziet dit er al goed uit, maar wanneer wordt gekozen voor het "Pure Panel Pro" zijn de beeldschermen groter en staat de afwerking op een beduidend hoger niveau. In beide gevallen kan de gebruiker zelf bepalen hoe de informatie op de beeldschermen (en het eventuele "head-up"-display) wordt getoond en daarmee maakt Opel optimaal gebruik van de mogelijkheden die deze techniek biedt. Goed om te weten: ondanks het feit dat de beeldschermen niet onder een rand zijn geplaatst, is reflectie in de voorruit of van invallende zon minimaal.

Door "Hey Opel" te zeggen kan een spraakgestuurde assistent worden opgeroepen, maar in de praktijk luistert deze slecht en begrijpt deze weinig. Misschien wel daarom kan door lang op de spraakknop op het stuurwiel te drukken de slimme assistent op een aangesloten smartphone worden aangeroepen. Optioneel kan de Astra worden voorzien van een merkloos hifi-systeem dat in feite een vereenvoudigde versie van het Focal-systeem van zustermerk Peugeot is. En zo klinkt het ook: vol en helder, maar niet zo krachtig en detailrijk als het origineel.

„Alhoewel de verbrandingsmotoren precies doen wat er van verwacht mag worden, lijkt het al na een paar meter rijden met de plug-inhybride hopeloos verouderde techniek“

Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt de Astra alle gangbare luxe en veiligheidssystemen die mogen worden verwacht van een auto in deze (prijs)klasse. Een speciale vermelding verdienen de slimme "IntelliLux Pixel LED" koplampen. Deze variëren de lengte en breedte van de lichtbundel afhankelijk van de situatie, zonder tegenliggers te verblinden. Door gebruik te maken van 84 licht-elementen per koplmap heeft de computer nog meer controle over de lichtbundel en is deze verlichting zelfs geavanceerder dan die van Opels eigen topmodel: de Insignia. Op goed verlichte wegen is het effect hiervan minimaal, maar op donkere binnenwegen is Pixel LED een echte aanwinst.

Benzine

Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken is de Astra leverbaar met benzine-, diesel-, hybride- en volledig elektrische motoren. Opel kiest dus niet voor een opzichzelfstaand elektrisch model. Zelfs het uiterlijk is ongeacht de onderhuidse techniek vrijwel gelijk.

Voor deze test is eerst gereden met een conventionele benzinemotor. Deze driecilinder motor levert 130 pk / 230 Nm pk. Wanneer wordt gekozen voor de handgeschakelde versnellingsbak, zijn de verhoudingen zo gekozen, dat de Astra in de stad vlot en zelfs gretig is. Op hogere snelheid is het in de vijfde en zesde versnelling met die levendigheid gedaan, maar is de auto juist zuinig en stil. Dat laatste is mede te danken aan de geluidsisolatie van zowel de voorruit als de voorste zijruiten (alleen op luxere uitvoeringen). Op een veeleisend traject met binnenwegen, stadsverkeer en hoogteverschillen kwam het testverbruik uit op 5.6 liter per 100 km.

Diesel

Naast een traditionele benzinemotor staat een dieselmotor op de prijslijst. Deze levert zijn vermogen al bij een laag toerental en de versnellingsbakverhoudingen van de 8-traps automaat passen welhaast perfect bij het karakter van de zelfontbrander. De Astra diesel laat zich daarom uitgesproken makkelijk rijden en had op eenzelfde route als met de benzinemotor voldoende aan 4.5 liter per 100 km. Vanwege de schadelijke samenstelling van de uitlaatgassen is de druk op het milieu desondanks hoger dan bij een benzinemotor en daarom is de belasting op deze versie hoog.

Hybride

Alhoewel de verbrandingsmotoren precies doen wat er van verwacht mag worden, lijkt het al na een paar meter rijden met de plug-inhybride hopeloos verouderde techniek. De PHEV (plug-inhybrid electric vehicle) zet zich met veel meer gemak in beweging en biedt op hogere snelheid veel meer souplesse. Daarbij is de hybride nog stiller en ontbreekt iedere vorm van trilling van de motor. Desgevraagd bundelen beide motoren hun krachten en dan is deze hybride met zijn 180 pk / 360 Nm venijnig snel.

Opladen kan aan het stopcontact thuis en bij een publiek laadpunt. Let op dat de Astra standaard met 3.6 kW laadt. Alleen als optie is een snellere 7.4 kW boordlader beschikbaar. Volgens Opel kan 60 km geheel elektrisch worden afgelegd. Tijdens deze test was dat 48 km. De batterijmeter geeft daarna "0%" aan, maar in feite resteert dan nog voldoende stroom om de benzinemotor te assisteren. Dankzij dit samenspel is de hybride ook dan superieur aan de motoren zonder elektrische assistentie. Wanneer ongeveer iedere 50 km wordt geladen is een verbruik van nul mogelijk. Reken zonder opladen op een verbruik van zo'n 6 liter per 100 km (zelfde veeleisende traject als de andere motoren) en dat is hoger dan andere hybrides.

Weggedrag

Dat de Astra een echte allemansvriend is, blijkt vooral uit het weggedrag. De Astra heeft een zogenaamd "lineair" weggedrag, wat betekent dat de auto onder uiteenlopende omstandigheden hetzelfde reageert. Het maakt weinig uit welke motor wordt gekozen, want per krachtbron heeft Opel het onderstel aangepast om steeds tot hetzelfde karakter te komen.

Wanneer kalm wordt gereden, cijfert de Astra zichzelf bijna weg. Dan is de Astra vooral dienstbaar. Ten opzichte van de Peugeot 308, die onderhuids van dezelfde techniek gebruik maakt, is de Astra iets steviger geveerd. Echter, de langere veerwegen maken dat weer goed. In de sportstand toont de Astra iets meer karakter. Dan zorgt het moderne onderstel voor volop grip en stabiliteit en past de Astra zich perfect aan aan de wensen van de bestuurder. Een echte allemansvriend dus!

Conclusie

Opel introduceert de zesde generatie van de Astra. De Astra biedt voortaan de modernste techniek die voorhanden is op het gebied van luxe, veiligheid en aandrijving. Opel kiest er niet voor om dat in te zetten om de auto leuker of interessanter te maken. De Astra loopt niet met de geavanceerde techniek te koop, zoals andere merken dat juist wel doen. De Astra is immers geen liefhebbersauto, maar een auto voor het grote publiek.

Voor zover mogelijk kiest Opel voor eenvoudige bediening en een vertrouwd karakter. Alhoewel de (half) elektrische aandrijving absoluut superieur is aan de meer vertrouwde verbrandingsmotoren, laat de Astra zich in alle gevallen eenvoudig en ontspannen rijden. Dat geeft weliswaar een minder sterk karakter, maar het zal ook niemand tegenstaan en dat is dé manier om vrienden te maken!

plus Prima weggedrag

Brede keuze in motoren

Moderne techniek (afhankelijk van gekozen uitrusting) min Ruimte achterin kan beter

Relatief hoog verbruik wanneer hybride niet wordt opgeladen

Spraakgestuurde assistent reageert slecht en begrijpt weinig

