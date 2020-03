Rij-impressie | Autofabrikanten hebben huiswerk gekregen. Vanaf 2020 moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag. Omdat Opel sinds kort deel uitmaakt van de PSA-groep is het bovendien wenselijk dat zo veel mogelijk onderdelen van het moederbedrijf worden gebruikt. Kortom: de Opel Astra is vernieuwd voor modeljaar 2020.

Opel wordt niet alleen door de wetgever gedwongen om te vernieuwen. De Astra is inmiddels 5 jaar op de markt en dus is dit tevens een goed moment om het model weer bij de tijd te brengen. Dat begint zoals gebruikelijk met het uiterlijk. De grille heeft voortaan een logo met "3d effect". De verchroomde lijnen door de grille zijn nu in verschillende lagen aangebracht om voor nog meer uitstraling te zorgen.

Uitrusting

De belangrijkste verbetering voor modeljaar 2020 zit in de uitrusting. Diverse voorzieningen uit de grotere en duurdere Opel Insignia zijn voortaan beschikbaar op de Astra. En dat begint met een geluidseffect. Naast een zichtbaar logo heeft Opel namelijk ook een hoorbaar logo. Bij het sluiten van het portier klinkt voortaan steeds een zware "gong" over de luidsprekers (dit is uit te schakelen) om de inzittenden helemaal in Opel-sferen te brengen.

Onder de nieuwe voorzieningen zijn een Bose-audiosysteem, een front-camera, adaptieve cruise-control, een inductielader voor mobiele telefoons en IntelliLux LED koplampen met nog meer segmenten voor nog meer precisie. Echter, omdat de testauto één van de eerst geproduceerde exemplaren is, konden deze zaken nog niet geleverd worden en daarom kan hier ook geen oordeel over worden gegeven. Ook moest de testauto het stellen zonder Opels befaamde AGR-stoelen (het Duitse genoodschap voor gezonde ruggen) of de nieuwe massage- en ventilatiefuncties. Bij intensief dagelijks gebruik zijn de standaard-stoelen minder prettig omdat ze voor grote Hollanders net een maatje te klein zijn.

Wel is de testauto voorzien van een nieuw audio-, communicatie en navigatiesysteem. Dit is strak en eenvoudig vormgegeven, waardoor snel duidelijk is hoe alles werkt. Het instructieboekje kan dus onaangeroerd blijven! Helaas laat de spraakherkenning te wensen over. De bestuurder moet exact de juiste commando's in de juiste volgorde uitspreken en dan nog is de kans groot dat straat- en plaatsnamen niet correct worden verstaan. Als alternatief voor het ingebouwde infotainment-systeem kan als vanouds de eigen mobiele telefoon middels Apple Carplay of Android Auto worden gebruikt. Dit werkt in de praktijk zoals het hoort: simpel en betrouwbaar.

„het merk dat techniek uit een hoger segment bereikbaar wil maken voor de gewone man geeft het niet weg“

Nieuwe motor

De nieuwe modellen van Opel worden ontwikkeld in samenwerking met moederbedrijf PSA (o.a. Peugeot en Citroën). De Astra is echter nog ontwikkeld in samenwerking met GM (General Motors) en omdat een motor van PSA niet zomaar is in te passen in een bestaand product, is de nieuwe motor voor de Astra nog steeds van GM afkomstig. De nieuwkomer is een 1.2 liter driecilinder benzinemotor die afhankelijk van de gekozen versie 110, 130 of 145 pk levert.

De testauto is voorzien van de middelsterke variant van deze krachtbron. Na een koude start loopt de motor onrustig. Dan is duidelijk hoorbaar dat dit een driecilinder is en is het zaak om voorzichtig met het koppelingspedaal om te springen om bokkensprongen te voorkomen. Gelukkig komt de motor snel op bedrijfstemperatuur, mede dankzij het nieuwe vloeistofgekoelde inlaatspruitstuk.

De versnellingsbakverhoudingen van de handgeschakelde zesbak zijn zo gekozen dat het toerental op de meest gangbare kruissnelheden zeer laag is, zodat de auto stil en zuinig is (1 op 20 is op de lange afstand eenvoudig te realiseren). Echter, op dit lage toerental is nauwelijks enige reserve beschikbaar en om te kunnen presteren moet steevast worden teruggeschakeld. Wanneer de nieuwe motor toeren mag maken, bouwt het vermogen zeer snel op. Met name in de stad is het daarom zaak om voorzichtig te schakelen om wielspin te voorkomen! Dat schakelen gaat ongebruikelijk zwaar voor Opel, maar wel uiterst exact. Via te versnellingshendel is te voelen hoe ieder tandwieltje en palletje op zijn plaats valt. Dit alles vraagt enige gewenning, waardoor een korte proefrit bij de dealer onterecht een negatieve indruk achter kan laten. Ga daarom minstens enkele uren proefrijden om de nieuwe motor echt te leren kennen!

Ook na een volle week rijden blijft één element storend: het start/stop-systeem. Wanneer de auto bijna tot stilstand komt en het koppelingspedaal wordt ingetrapt, maar de eerste versnelling nog is gekozen, schakelt de motor kortstondig uit om daarna met een schok weer aan te slaan. De oplossing is om de versnellingshendel in neutraal te zetten nog voordat de auto tot stilstand komt, maar dat vraagt meer inspanning wanneer vervolgens wordt weggereden.

Weggedrag

Het onderstel is aangepast om meer comfort te kunnen bieden. Nog altijd biedt de Astra een mix van comfort, gevoel en veiligheid maar dit voelt minder als een compromis dan voorheen. Eén van de kritiekpunten bij de eerste kennismaking met de Astra was een bovengemiddelde zijwindgevoeligheid. Het nieuwe onderstel weet dit te verbeteren. Tijdens de testperiode is gereden bij zware storm en hevige regenval. De Astra kwam daar moeiteloos en veilig doorheen en vroeg daarbij minder inspanning van de bestuurder (de testauto stond op Vredestein Wintrac Extreme winterbanden).

Conclusie

De Opel Astra heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2020. Dat is deels ingegeven door veranderende regelgeving en deels om de auto concurrerender te maken. Als het gaat om het terugbrengen van CO2-uitstoot dan is Opel geslaagd. De nieuwe motor is schoner (samenstelling van de uitlaatgassen) en zuiniger dan voorheen. Wel vraagt de nieuwe motor de nodige gewenning, vanwege het "alles of niets"-karakter.

Als het om de uitrusting gaat is de Astra ook verbeterd, maar het merk dat techniek uit een hoger segment bereikbaar wil maken voor de gewone man geeft het niet weg. De hier gereden Astra in een standaard-uitvoering weet zich nauwelijks te onderscheiden van de massa en is dankzij de facelift hoogstens bij de tijd. Opel heeft zijn huiswerk geheel volgens de regels gedaan, maar laat een kans liggen om ook echt te schitteren.

plus Prima rijeigenschappen

Vlot en relatief zuinig

Luxe en veiligheidsvoorzieningen uit een hoger segment (optie) min Stil, maar kan stiller

Voorstoelen mogen groter

Alles-of-niets karakter 1.2 130 pk motor

