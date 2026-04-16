De naamgeving is misschien verwarrend, de positionering niet. MG had nog ruimte voor een auto die groter is dan een compacte auto en kleiner dan een middenklasser. Met een lengte van 4 meter 40 is de "4 Urban" precies dat tussenmaatje dat MG nog nodig had in het programma.

En de 4 Urban is meer dan alleen een tussenmaatje! Het is namelijk ook het eerste model van MG dat op het nieuwe "E3"-platform staat. Dat platform is gemaakt om grote batterijen met heel veel binnenruimte te combineren. De cellen in die batterijen staan niet, maar liggen. Op die manier is een batterij lager en blijft er meer binnenruimte over. Als het niet uit de hoogte komt, dan moet het echter uit de breedte komen en daarom heeft de 4 Urban relatief kleine wielen om een lange wielbasis te kunnen realiseren.

Ook de rest van de vormgeving staat in dienst van de functionaliteit. De gladde neus zorgt namelijk voor een zeer gunstige stroomlijn. De actieve grille (opent alleen wanneer nodig) draagt daar ook aan bij. Op die manier is deze auto niet alleen voordelig in aanschaf, maar ook in gebruik.

Ruimte

De ruimte voorin is goed. Echter, de voorstoelen hebben geïntegreerde en dus niet verstelbare hoofdsteunen. Voor lange bestuurders zijn deze te laag, waardoor ze in de nekwervel drukken en niet het hoofd ondersteunen. De grote kracht van het nieuwe platform komt achterin tot zijn recht. De 4 Urban biedt achterin uitzonderlijk veel beenruimte voor een auto van deze omvang. En dankzij de slanke batterij is ook de hoofdruimte achterin prima. Dit gaat niet ten koste van de bagageruimte, want die is ook fors (alhoewel MG niet helemaal eerlijk is door de inhoud te meten inclusief de extra bergruimte onder de laadvloer).

De bouwkwaliteit is prima en MG past heel slim zachte stoffen toe op de plekken die vaak worden aangeraakt. Dit is overgenomen van de grotere MG S5. Op die manier kan de Brits-Chinese fabrikant een hoogwaardig interieur aanbieden zonder de auto duurder te maken.

„Om zich te onderscheiden van Chinese merken geeft MG de auto een uitgesproken Europees karakter“

Het door MG zelf ontwikkelde infotainment-systeem functioneert grotendeels naar behoren. Het navigatiesysteem laat zich eenvoudig bedienen en plant goede routes. Het audiosysteem legt de nadruk op streaming en bluetooth, want de ouderwetse radio (FM of DAB+) kan alleen via een submenu worden geactiveerd. De spraakgestuurde "slimme" assistent werkt ronduit slecht. Wanneer wordt gevraagd: "stem af op NPO Radio 1" zegt de assistent domweg dat er geen radio in de auto zit, terwijl er op dat moment naar een andere zender wordt geluisterd. Ook andere commando's worden niet verstaan of niet begrepen, waarop de computer oneindig blijft vragen om het verzoek te verhalen.

Op het stuurwiel zijn twee vrij te programmeren knoppen te vinden. Door hier een snelkoppeling naar de instellingen van de bestuurders-assistenten te maken, kunnen deze eenvoudig worden uitgeschakeld. Want net als bij andere merken leest de camera borden die bestemd zijn voor andere rijstroken en borden met voorwaarden ("alleen bij regen") waardoor heel veel vals alarm klinkt. De adaptieve cruise-control functioneert heel behoorlijk, dus de computer heet wel degelijk verkeersinzicht.

Elektrische auto

De cellen zijn niet alleen op een andere manier in het batterijpakket geplaatst, ze hebben ook een andere chemie dan voorheen. In de 4 Urban past MG louter LFP toe. Deze chemische samenstelling zorgt voor minder milieubelasting, is goedkoper te produceren, is minder brandgevaarlijk en is minder gevoelig voor slijtage. De basisversie heeft een batterij met een capaciteit van 43 kWh en een bereik van 325 km. Voor deze test stelde MG de top-uitvoering met 54 kWh en een actieradius van 405 km beschikbaar.

De sterkere batterij is gekoppeld aan een sterkere elektromotor (160 pk in plaats van 149 pk voor de instapversie). Daarmee zijn de prestaties ruimschoots voldoende en veel beter dan die van een soortgelijke auto met benzinemotor. Alhoewel er geen hendels achter het stuurwiel zijn, kan via het centrale beeldscherm worden aangegeven in welke mate de 4 Urban energie terugwint bij het remmen op de motor. In de meest extreme stand kan zelfs met één pedaal worden gereden en dat werkt zo intuïtief dat zelfs iemand die een auto met verbrandingsmotor gewend is dit als vanzelf aanvoelt. MG belooft dat de 4 Urban in de stad 10 kWh per 100 km verbruikt en gemiddeld 15.5 kWh per 100 km. Op een route met vooral stadsverkeer kwam het gemiddelde testverbruik uit op een keurige 13.8 kWh per 100 km (daadwerkelijke actieradius: 388 km). In de winter zou dit even gunstig moeten zijn omdat een warmtepomp standaard is.

Weggedrag

MG is in Chinese handen, maar heeft nog steeds wereldwijd ontwerpcentra. Daarom weet het bedrijf goed wat er in de diverse werelddelen speelt. De 4 Urban rijdt daarom als een Europese auto. In tegenstelling tot de vaak gevoelloos licht sturende en zacht geveerde Chinese auto's, biedt MG een prima stuurgevoel en vertrouwenwekkend weggedrag. Daar komt bij dat het nieuwe platform voor een nog lager zwaartepunt zorgt en dat maakt de auto nog stabieler.

De naam "Urban" blijft vreemd. Gedurende de proefrit, op zoek naar geschikte plekken voor fotografie, is er met enige fantasie toch een verklaring gevonden. De 4 Urban heeft een uitgesproken handzaam formaat. De auto is rustig op de snelweg en tegelijkertijd handelbaar in de stad. Zou dat het verklaren?

Conclusie

Waarom introduceert MG wederom een compacte auto? Omdat er ruimte was tussen het compacte en het middensegment. En omdat MG een nieuw platform heeft ontwikkeld dat ruimte biedt aan grotere batterijen en tegelijkertijd meer binnenruimte biedt. En daarmee slaat MG een nieuwe richting in: het merk kiest niet alleen voor scherpe prijzen, maar legt meer dan voorheen de nadruk op functionaliteit. De nieuwe elektrische aandrijflijn geeft de 4 Urban bovendien een groot bereik en een laag verbruik.

Om zich te onderscheiden van (andere) Chinese merken geeft MG de auto een uitgesproken Europees karakter. Dat zit niet in de vormgeving, maar wel in de layout van de cabine. Dit is geen steriele, minimalistische computer op wielen, maar een traditionele cockpit. De bediening is een mix van knoppen en beeldschermen. Ook het weggedrag is dat van een Europese auto.