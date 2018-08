Autotest | Is tijd voor een elektrische auto? Daar zijn de meningen over verdeeld. Iedereen is het er over eens dat elektrische auto's stil, snel en schoon zijn. Maar het beperkte bereik en het opladen vormen voor sommigen nog een bezwaar. Er is echter een tussenvorm: de plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Om deze half elektrische auto nog aantrekkelijker te maken, verpakt Kia de PHEV nu als stoere gezinsauto.

De Kia Niro is al enige tijd op de markt. Toen de Niro in 2016 verscheen, wist de auto zich meteen te onderscheiden van de massa. Dat was niet alleen dankzij het stoere uiterlijk en de royale binnenruimte, maar ook dankzij de techniek.

De Niro is een zogenaamde SUV, ofwel Sports Utility Vehcile. Dat staat voor een luxe personenauto met de ruimte, de bodemvrijheid en de stoere uitstraling van een terreinwagen. Omdat de Niro veel hoger is dan een doorsnee personenauto, is de instap makkelijker, is het overzicht over het verkeer beter en is de binnenruimte groter. Een SUV heeft echter ook een nadeel: de hoge bouw zorgt voor een slechte stroomlijn en dat levert een hoog verbruik op.

Van Hybride naar plug-in hybride

Om dat probleem op te lossen werd de Niro vanaf het eerste begin met een hybride-motor geleverd. Bij lage snelheid wordt de Niro Hybrid aangedreven door een elektromotor en op hoge snelheid door een benzinemotor. Beide kunnen ook tegelijkertijd werken om maximaal te presteren. Tijdens het remmen of uitrollen wordt de energie die daarbij normaal gesproken verloren zou gaan omgezet in elektriciteit en die "gratis" elektriciteit drijft de elektromotor aan. Op die manier is de Niro zuiniger én comfortabeler dan SUV's met een conventionele motor.

Het principe achter een plug-in hybride (ook wel bekend als "PHEV", voor "plug-in electric vehcile") is grofweg hetzelfde als dat van een standaard hybride. Het verschil is, dat de plug-in ook kan worden opgeladen via het stopcontact. De PHEV heeft een grotere accu (8.9 kWh, lithium-ion polymeer) en een grotere elektromotor (45 kW) dan een standaard hybride. Op die manier kan vaker elektrisch worden gereden, wordt meer energie herwonnen bij afremmen en is het benzineverbruik per saldo nog lager.

Theorie en praktijk

Tenminste, dat is de theorie. In de praktijk ontbreekt het de Niro PHEV namelijk aan slimme elektronica om de energie zo goed mogelijk te verdelen. Sommige concurrenten plannen de rit aan de hand van het navigatiesysteem en weten dan precies waar het loont om elektrisch te rijden en waar het loont om de benzinemotor te gebruiken. De Niro PHEV verdeelt de lasten veel simpeler: tot 80 km/u wordt elektrisch gereden, daarboven neemt de benzinemotor het over. In de praktijk is weinig sprake van een intelligent samenspel tussen beide motoren. Op lange afstanden met veel snelwegen is de Niro PHEV daarom zuiniger, maar niet veel zuiniger dan de Niro Hybrid. De IONIQ plug-in hyrbid, van moederbedrijf Hyundai, verdeelt de krachten in de praktijk veel slimmer. Die auto is, zelfs bij hogere snelheden, significant zuiniger dan een standaard hybride.

Het is daarom beter om zelf te bepalen wanneer hybride en wanneer geheel elektrisch wordt gereden. Wanneer wordt gekozen voor elektrisch rijden, dan gedraagt de Niro PHEV zich als een "echte" elektrische auto. Dat wil zeggen dat de aandrijflijn volmaakt stil is en dat de auto veel levendiger en sneller op het gaspedaal reageert dan wanneer de benzinemotor voor de aandrijving zorgt. Overigens: wanneer het gaspedaal vastberaden tot de vloer wordt ingetrapt, springt de benzinemotor ook in elektrische modus kortstondig bij voor nog betere prestaties. Daarbij kan de benzinemotor inschakelen om voor verwarming te zorgen, want dat is efficiënter dan elektrisch verwarmen.

Wanneer de accu (bijna) bijna leeg is, schakelt het systeem altijd over op hybride modus. Hier zit het grote voordeel boven een geheel elektrische auto: met lege accu rijdt de Niro PHEV gewoon door (tot wel 700 km op een tank!). Toch voelt dat als een stap terug. Alhoewel de benzinemotor modern, stil en soepel is, kan deze toch niet op tegen de onhoorbare en volmaakt trillingsvrije elektromotor.

Het systeem schakelt over op de hybride modus wanneer nog zo'n 20% lading resteert. Op die manier resteert voldoende energie voor de elektromotor om af-en-toe te assisteren in lastige situaties. Bij wegrijden vanuit stilstand of bij vlot accelereren springt de elektromotor nog steeds bij om het gemiddelde verbruik te verlagen. Bij gas loslaten op de snelweg schakelt de benzinemotor zelfs uit en is het de elektromotor die de gewenste snelheid zo lang mogelijk vasthoudt.

„Alleen wie aartslui is en zeker weet de auto nooit te zullen laden, verkiest de hybride boven de plug-in hybride“

Verbruik

Hoe zuinig de Niro PHEV is, hangt af van het gebruik en de rijstijl. Volgens Kia kan 58 km worden gereden in de elektrische modus. Tijdens diverse proefritten kwam het bereik in elektrische modus uit op zo'n 45 km (buitentemperatuur 25 graden, airco ingeschakeld).

Het opladen aan een publiek laadpunt duurt gemiddeld 2.5 uur. Alhoewel de stekker van een (Fastned) snellader in de Niro PHEV past, kan de Niro niet snelladen. "Elektrische auto spelen" door iedere 45 km snel te laden lukt dus niet. Aan de snellader blijft de laadtijd gelijk, maar is de energieprijs een stuk hoger. Tijdens het opladen geeft de Niro weinig informatie over het proces. De boordcomputer toont alleen hoeveel tijd resteert tot de batterij vol is, maar niet hoe laat dat zal zijn. Ook toont het systeem niet hoeveel energie (kilowatt uur of andere norm) momenteel wordt afgenomen; dat is zinvol om te bepalen of het laadpunt maximaal presteert of dat het loont een ander laadpunt te proberen. De Niro PHEV gebruikt een stekker van type 2, dat is het meest gebruikte en daarmee is de bestuurder er zeker van bij ieder laadpunt terecht te kunnen.

Wie niet meer dan 45 km van de dagelijkse bestemming woont en zowel thuis als op het werk kan laden, kan 100% elektrisch rijden, zal het tankstation nooit bezoeken en rijdt logischerwijs spotgoedkoop. Wie nooit oplaadt, moet rekenen op een verbruik van ongeveer 1 op 22. Hoe meer elektrisch wordt gereden, hoe verder dat daalt. Daarbij is het elektrisch rijden zoveel comfortabeler, dat ook dat uitnodigt om trouw op te laden. Alleen wie aartslui is en zeker weet de auto nooit te zullen laden, verkiest de hybride boven de plug-in hybride.

Weggedrag

Omdat bij het ontwerp van de Kia Niro al rekening was gehouden met elektrische aandrijving, zijn de benodigde accu's in de vloer verwerkt (en niet in de bagageruimte zoals bij auto's die achteraf elektrisch zijn gemaakt). Daarom is het gewicht laag en centraal in de auto geconcentreerd.

De wegligging is dankzij het lage zwaartepunt prima, maar vanwege de hoge bouw verschilt het weggedrag wel degelijk van dat van een traditionele, lage personenauto. In snel genomen bochten en bij hard remmen helt en duikt de Niro nadrukkelijk en dat vraagt enige gewenning. Het overhellen wordt ook veroorzaakt door het relatief zachte onderstel, maar veel bestuurders zullen dat juist als comfortabel ervaren. Verkeersdrempels kunnen namelijk vrijwel zonder remmen genomen worden en dat is aangenaam in de stad.

Ruimte en uitrusting

Als het gaat om de ruimte en de uitrusting heeft Kia geprobeerd de bijzondere techniek zo veel mogelijk te verhullen. Zoals eerder opgemerkt zijn de accu's in de vloer verwerkt. De binnenruimte is daarom riant. Rond de voorstoelen is opvallend veel bewegingsruimte beschikbaar. Ook de hoofd- en beenruimte achterin is bovengemiddeld goed voor een auto van deze omvang. Goed om te weten: wanneer de binnenruimte niet volstaat, mag deze hybride een aanhanger trekken (tot 1.300 kg geremd gewicht).

Als het gaat om de uitrusting, is de Kia Niro modern en tegelijkertijd vertrouwd. Alle knoppen en hendels zitten waar ze moeten zitten. Wie geen behoefte heeft aan "poespas" kan de Niro rijden als een heel gewone auto.

Wie dat wil, kan de smartphone koppelen en via Apple Carplay of Android Auto alle vertrouwde apps via het beeldscherm van de auto bedienen. Zoals het hoort bij een moderne auto, assisteert de Niro de bestuurder. De Niro waarschuwt niet voor objecten in de dodehoek en leest geen verkeersborden. Wel kan de Niro assisteren bij het sturen (binnen de lijnen blijven), rijden (automatisch afstand houden) en remmen (automatisch remmen voor gevaar). Ook in dat opzicht vormt de Niro een keurige overbrugging tussen de auto van vandaag en die van de toekomst.

Conclusie

SUV's zijn razend populair. Ze zijn ruim, praktisch en stoer. Maar ze hebben ook een nadeel: ze zijn een stuk minder zuinig dan een traditionele, lage personenauto. Om dat probleem op te lossen is de Kia Niro leverbaar met een hybride motor: een mix van een benzinemotor en een elektromotor. Dat maakt de Niro niet alleen zuiniger, maar ook nog eens comfortabeler dan een SUV met een conventionele verbrandingsmotor.

De plug-in hybride gaat nog verder. De plug-in hybride kan ook laden van een stopcontact en daarom kan de elektromotor vaker worden gebruikt en is het verbruik nog lager. Voor wie een geheel elektrische auto nog een stap te ver is, vormt deze PHEV een geslaagde tussenvorm.