Autotest | Dit is een test van de Mazda MX-30. En dat is bijzonder, want de MX-30 is nog niet in productie. De ontwikkeling van deze eerste elektrische auto van Mazda is zelfs nog in volle gang! Fotograferen kon echter al met een handgebouwd prototype. Vervolgens bood Mazda aan om proef te rijden met een CX-30, die onderhuids de techniek van de MX-30 heeft om zo toch alvast de smaak te pakken te krijgen.

Lange tijd leek het alsof Mazda helemaal geen elektrische auto zou gaan aanbieden. Vele merken brachten elektrische of half elektrische auto's uit, maar Mazda hield vast aan het verbeteren van bestaande techniek. Nu blijkt dat hier een langetermijnvisie achter zit. Wereldwijd worden nog altijd meer auto's met verbrandingsmotor verkocht dan auto's met elektromotor. Door eerst de producten te verbeteren waarvan de verkoopaantallen het grootst zijn (en waarbij geen enkele inspanning aan de kant van de koper wordt gevraagd), kan op de korte termijn de grootste milieuwinst worden behaald.

Ruimte en ergonomie

Achter de schermen, was Mazda wel degelijk bezig met de ontwikkeling van een elektrische auto. Dat moest een echte Mazda worden en daarom begon de fabrikant met de mens en niet met de techniek. Medewerkers van Mazda bezochten klanten om hun wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan werd de ideale cabine ontworpen. Later werd daar omheen een koets gemaakt. De MX-30 is daarom geen SUV omdat er veel vraag is naar dat type auto, maar omdat dat type auto het beste bij de klanten past.

De bodemplaat van de CX-30 (zwarte auto op de foto's) werd als uitgangspunt genomen voor de MX-30 (witte auto op de foto's), maar dit is zeker geen elektrische versie van de CX-30! De bodemplaat is rigoureus aangepast om ruimte te bieden aan batterijen. Door de batterijen in de bodemplaat onder te brengen ligt het zwaartepunt laag (betere wegligging), zijn ze optimaal beschermd (omringd door een zeer sterke constructie) en nemen ze geen ruimte in de cabine in.

Omdat de batterijen onder de vloer liggen en omdat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, hadden de vormgevers bovendien alle vrijheid om iets bijzonders te maken van de MX-30. Het meest opvallend zijn de kleine achterdeuren die tegen de rijrichting in openen. Dit is niet alleen een hint naar het verleden van Mazda (de RX-8 sportwagen had ook "suicide doors"), het biedt ook extra ruimte bij het in- en uitstappen omdat een B-stijl ontbreekt. Het dak is in een contrasterende kleur uitgevoerd en samen met de zwarte beschermlijsten rondom zorgt dat ervoor dat de MX-30 lager lijkt dan hij eigenlijk is.

Binnenin is gekozen voor een opzet met een "zwevende" middentunnel en heel veel licht en ruimte. Waar mogelijk maakt Mazda gebruik van milieuvriendelijke materialen. Zo zijn de deurpanelen bekleed met een materiaal dat wordt gewonnen uit gerecyclede petflessen en is de inleg van de portieren en middenconsole van kurk. Het stuurwiel en de versnellingshendel zijn bekleed met traditioneel leder, de stoelen daarentegen zijn bekleed met "vegan leder". Zodra het vegan-materiaal meer slijtvast is, zullen ook het stuurwiel en de versnellingshendel "vegan" worden.

Accu en laden

Met het uiterlijk en de aankleding weet de MX-30 zich al goed te onderscheiden van de concurrentie, maar als het gaat om de techniek kiest Mazda écht een eigen richting. Volgens onderzoek van Mazda zijn de batterijen (en dan vooral het fabriceren ervan) namelijk het meest milieubelastende onderdeel van een elektrische auto. Bovendien: hoe zwaarder de batterij, hoe meer energie er wordt besteed aan het vervoeren van de batterij in plaats van aan de inzittenden. Daarbij wordt de prijs van een elektrische auto voor een groot deel bepaald door de capaciteit van de accu.

Daarom kiest Mazda, geheel tegen de trend in, voor een relatief kleine batterij. De MX-30 heeft een accu van "slechts" 36 kWh en kan daarmee zo'n 200 km afleggen (voorlopige cijfers omdat het hier een prototype betreft). Voor wie 200 km te weinig vindt, is een MX-30 met hulpmotor gepland. De batterij is luchtgekoeld, waarbij de leidingen van de airconditioning doorlopen van het interieur naar de accu's. De MX-30 kan met een snelheid van 6.6 kW opladen aan wisselstroom (laadtijd ongeveer 4.5 uur). Snelladen kan ook, en wel met 50 kW. In Japan krijgt de MX-30 een ChaDeMo stekker, in Europa een CCS aansluiting.

„Terwijl andere elektrische auto's imponeren met overweldigende sprintkracht, kiest Mazda voor lichtvoetigheid“

Rijeigenschappen

Zoals eerder aangegeven: de MX-30 is nog in ontwikkeling, maar een prototype met het koetswerk van de CX-30 geeft al een goed beeld van de rijeigenschappen van de MX-30. En precies zoals Mazda belooft, rijdt de MX-30 heel anders dan andere elektrische auto's!

Veel elektrische auto's zijn vanwege hun zware accupakket lomp en zwaar, maar compenseren dat met verpletterende prestaties (mogelijk gemaakt door de enorme energiereserve). De MX-30 kiest precies de omgekeerde insteek. De MX-30 voelt vanaf de eerste meter licht en levendig, maar biedt tegelijkertijd wel de kenmerkende souplesse en rust van een elektrische auto. Alhoewel de bijna verslavende overmacht van andere elektrische auto's ontbreekt, presteert de MX-30 nog altijd met een gemak waar geen enkele auto met verbrandingsmotor tegenop kan.

Als het op het weggedrag aankomt, is de MX-30 zelfs superieur aan veel andere elektrische auto's! Dankzij de relatief kleine batterij is de MX-30 merkbaar lichter. Hoe minder gewicht gedwongen moet worden in een andere richting te bewegen, hoe wendbaarder een auto is. Dit zorgt niet alleen voor een betere wegligging, maar ook voor meer veiligheid en rijplezier. Wie zich tot nu toe niet voelt aangetrokken tot elektrische auto's vanwege het hoge gewicht, zal zich daarom helemaal thuisvoelen in de MX-30.

En juist dat "thuisvoelen" is het sleutelwoord bij de MX-30. Mazda heeft namelijk een studie gemaakt van de manier waarop het menselijk lichaam omgaat met externe krachten. Op basis daarvan worden de modellen verfijnd, zodat de techniek en het mechaniek beter in balans zijn. Alleen als het gaat in het gevoel in het rempedaal kan de testrijder zich niet vinden in de keuze van Mazda. Het is niet voelbaar wanneer energie wordt teruggewonnen en wanneer de remschijven worden gebruikt, zodat het lastiger is om zuinig te rijden. Ook het kunstmatige motorgeluid kon de testrijder niet bekoren (en een "uit"-knop ontbrak). De technici van Mazda stellen echter dat de MX-30 zich nu meer gedraagt als een traditionele auto, waardoor de drempel om over te stappen op elektrisch rijden kleiner wordt.

Net zoals bij de andere modellen van Mazda geldt, dat veel van de fijnregeling van Mazda niet direct aanwijsbaar is. Om een lang en bijna filosofisch betoog in te korten: Mazda stelt dat een auto vertrouwd moet voelen als een beste vriend. En zelfs het prototype van de MX-30 gaf exact dat vertrouwen. Het uiteindelijke productiemodel kan dus alleen maar beter zijn!

Conclusie

Mazda leek de elektrische auto lange tijd te negeren, maar in feite bleek het merk een eigen plan te trekken. Mazda kon met minder inspanning en op korte termijn meer doen om CO2-uitstoot te reduceren en koos daar eerst voor. Nu de eerste elektrische auto van Mazda een feit is, kiest Mazda ook hier een compleet eigen richting. Een proefrit met een eerste prototype toont niet alleen aan dat die richting uiterst doordacht is, maar in diverse opzichten zelfs is te verkiezen boven de huidige trends!

Bij het ontwerp van de MX-30 begon Mazda niet met de techniek, maar met de mens. Eerst werd de ideale leefomgeving ontworpen, daarna werd daar een koetswerk omheen gebouwd. Op technisch vlak gaat Mazda tegen de trend in door te kiezen voor een relatief kleine batterij. Dat is op de eerste plaats om de impact op het milieu en de prijs van de auto te beperken. De kleine accu zorgt uiteraard voor een beperkt bereik (zo'n 200 km), maar daar staan bovengemiddeld goede rijeigenschappen tegenover. Terwijl andere elektrische auto's imponeren met overweldigende sprintkracht, kiest Mazda voor lichtvoetigheid. De MX-30 is levendig en wendbaar en daarmee maakt Mazda elektrisch rijden op geheel eigen wijze aantrekkelijk.